Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju

Rebeka Dremelj v poletnem razpoloženju

Rebeka Dremelj tudi to poletje ostaja zvesta sproščenim objavam, s katerimi svoje vsakdanje življenje deli na Instagramu. Tokrat je objavila poletno fotografijo v kopalkah, pogled pa hitro pritegne tudi tetovaža delfinčka.

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Zakaj je poletje za tetovažo zahtevnejši del leta

Poletni meseci pomenijo več sonca, potenja in kopanja, vse to pa lahko vpliva na videz in zdravje tetovirane kože. Največji sovražnik obstojnosti črnila so ultravijolični žarki. Ultravijolična svetloba lahko namreč povzroči bledenje nekaterih barv tetovaže. Ko je tetovaža že zaceljena, dermatologi priporočajo zaščito s kremo za sončenje širokega spektra z zaščitnim faktorjem najmanj 30, ki je odporna proti vodi. To v praksi pomeni, da tetovaže ni smiselno namazati samo zjutraj in nato nanjo pozabiti. Zaščito je treba obnavljati približno vsaki dve uri, po plavanju ali močnem potenju pa še prej.

Nova tetovaža in poletje nista najboljša kombinacija

icon-expand Nova tetovaža in poletje nista najboljša kombinacija. FOTO: AdobeStock

Če je tetovaža sveža, je zgodba drugačna. Sveže tetovirano območje je poškodovana koža, zato potrebuje čas, da se popolnoma zaceli. V času celjenja se je treba izogibati kopanju, sončenju ter vadbi, kjer se veliko potite, dokler tetovaža ni popolnoma zaceljena. Prhanje je medtem dovoljeno. Pri stari, popolnoma zaceljeni tetovaži ni treba živeti v senci. Potrebna pa je dosledna zaščita. Ultravijolični žarki lahko sčasoma spremenijo videz pigmenta, zato dermatologi priporočajo zaščito pred soncem vsakič, ko je tetovaža izpostavljena. Ameriška akademija za dermatologijo svetuje zaščitni faktor 30 ali več ter ponovno nanašanje približno vsaki dve uri. Še bolj praktična rešitev je, da je tetovaža v najmočnejšem soncu pokrita z oblačilom. To je posebej uporabno pri daljšem bivanju na plaži, kjer samo krema za sončenje pogosto ni dovolj dobra zaščita, če jo pozabimo ponovno nanesti.

Kaj pa morje in bazen?

icon-expand Poleti je koža zaradi sonca, morja, klora in pogostega tuširanja lahko bolj suha. FOTO: AdobeStock

Pri popolnoma zaceljeni tetovaži kopanje samo po sebi ni razlog za paniko. Pri sveži tetovaži pa je treba počakati do popolnega celjenja. Evropska akademija za dermatologijo in venerologijo med obdobjem celjenja izrecno odsvetuje plavanje in kopanje. Pri sveži tetovaži torej ni pomembno, ali gre za morje, bazen, masažni bazen ali savno – koža potrebuje čas, da se obnovi. Ko je tetovaža zaceljena, je pomembneje, da kožo po kopanju speremo s čisto vodo, jo nežno osušimo in ponovno zaščitimo pred soncem. Pri tem ni potrebe po drgnjenju z brisačo.

Tudi vlaženje kože ima svojo vlogo

Poleti je koža zaradi sonca, morja, klora in pogostega tuširanja lahko bolj suha. Dobro navlažena koža pomaga ohranjati njen normalen videz, s tem pa tudi videz tetovaže. Po celjenju se priporoča uporabo neodišavljenega sredstva za vlaženje kože, ki ga lahko nanašamo večkrat dnevno. Namen ni zgolj lepši videz, temveč tudi preprečevanje izsušene in srbeče kože. Pri sveži tetovaži pa velja drugačno pravilo: uporabljati je treba nego, ki jo je priporočil tetovator, in ne eksperimentirati z različnimi izdelki.

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