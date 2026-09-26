Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost

Znanstveniki so ugotovili, katera vadba najbolje pomaga pri nespečnosti. Nova raziskava kaže, da ima visoko intenzivna joga bistveno večji učinek na kakovost spanca kot hoja ali aerobna vadba. Ker so bile v študijo vključene osebe vseh starosti, joga predstavlja odlično in preprosto rešitev za boljši počitek.

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Zakaj je prav joga zmagovalka med vsemi vadbami

Za tiste, ki trpijo zaradi slabega spanca, so raziskovalci določili natančna navodila: dve seji intenzivne joge na teden, ki ne smeta trajati več kot 30 minut. Ta režim se je izkazal za bistveno boljšega od dolgotrajnih kardio treningov. Pomembno je poudariti, da ne gre za počasno raztegovanje, temveč za aktivnejšo obliko vadbe, ki uporablja lastno telesno težo. Rezultati so bili vidni po osmih tednih rednega izvajanja, kar pomeni, da je ključ do uspeha predvsem v doslednosti in pravilni intenzivnosti gibov.

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Joga z visokim tempom se je izkazala za statistično najučinkovitejšo metodo proti nespečnosti v primerjavi s hojo in aerobiko.

Odnos med dihanjem in parasimpatičnim živčevjem

Mehanizem, po katerem joga izboljšuje spanec, vključuje več dejavnikov. Joga zviša srčni utrip, krepi mišice in hkrati uči discipliniranega dihanja. Upravljanje z dihom je ključno, saj lahko vklopi tisti del živčevja, ki je odgovoren za počitek in prebavo. Nekatere študije celo namigujejo, da joga pomaga regulirati vzorce možganske aktivnosti, kar spodbuja prehod v globlji spanec. Poleg tega vadbe z uporom (kot sta položaja deske ali navzdol obrnjenega psa) poskrbijo, da mišice delujejo proti uporu, kar je očitno recept za trden spanec.

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Tai chi proti kognitivno-vedenjski terapiji

Nekatere raziskave kažejo, da so nekatere vadbe, kot je tai chi, na dolgi rok primerljive celo s psihološkimi terapijami. V študiji iz leta 2025 so tisti, ki so se poslužili kognitivno-vedenjske terapije, sprva videli boljše rezultate, vendar se je kasneje stanje udeležencev izravnalo. Avtorji so prepričani, da sta preprostopst in možnost vključitve tai chija ali joge v življenjski slog tista, ki prinašata trajnejše koristi. Dostopnost vadbe namreč pomeni, da jo ljudje izvajajo dlje časa, kar vodi do stabilne kakovosti spanca skozi leta.

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Pomen nadaljnjih raziskav na področju nespečnosti

Rezultate te meta-analize je treba jemati s kančkom previdnosti, saj je število vključenih študij omejeno na specifično populacijo ljudi z motnjami spanja. Raziskovalci poudarjajo, da bodo potrebne nove študije, da se ti učinki popolnoma pojasnijo. Če se sami soočate s hudo nespečnostjo, naj vadba služi le kot dopolnilo, ne pa kot nadomestek za zdravljenje. Spanje je zapleten biološki proces, kjer na koncu šteje vsak kamenček v mozaiku, vključno z osebno biologijo in življenjskimi navadami posameznika.

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