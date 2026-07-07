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Harry Large iz Nottinghama
Zdravje

'Star sem 31 let in so mi diagnosticirali raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral

B.R.
07. 07. 2026 02.59
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Harry Large je pri 31 letih slišal diagnozo rak želodca. Njegova izkušnja sili k razmisleku o nujnosti zgodnjega odzivanja na telesne spremembe, kot so neutemeljena utrujenost in težave s prehranjevanjem, ki lahko rešijo marsikatero življenje.

31-letni Harry Large iz Nottinghama se sooča z eno najtežjih bitk svojega življenja, potem ko so mu zdravniki diagnosticirali raka želodca – isto bolezen, zaradi katere je njegov oče umrl pri 46 letih.

Simptomi, ki jih je ignoriral več let

Kot je za LADbible povedal Harry, so se prvi znaki bolezni pojavili že pred leti, a jih sprva ni jemal resno. Najprej je šlo za izrazito utrujenost, ki so jo zdravniki pripisovali izčrpanosti.

"Prišel sem domov iz službe in šel naravnost v posteljo. Če se vsak dan vrneš in samo spiš, veš, da nekaj ni v redu," je povedal.

Kasneje so se pojavili še drugi, bolj specifični znaki. Njegovo stanje kože, ki ga je že prej občasno pestil ekcem, se je nenadoma močno poslabšalo. Kreme niso več pomagale.

Najbolj zaskrbljujoč znak pa je bil občutek sitosti že po nekaj grižljajih hrane. "Takrat sem vedel, da je nekaj resno narobe," je opisal.

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Težka diagnoza in popolna sprememba življenja

Diagnoza je popolnoma spremenila njegovo življenje. Poleg bolezni se je Harry soočal tudi z osebnimi težavami, a so te v trenutku postale nepomembne. "Imel sem 99 težav, dokler se ni pojavila zdravstvena. Takrat imaš samo eno," je dejal.

Po operaciji ga čaka življenje brez želodca. Hrana bo potovala neposredno iz požiralnika v tanko črevo, zato bo moral prilagoditi prehrano in življenjski slog. Do konca življenja bo potreboval tudi injekcije vitamina B12, saj ga telo ne bo več moglo absorbirati iz hrane.

Kljub temu ostaja optimističen in verjame, da lahko živi skoraj normalno življenje. "Raje živim brez želodca, kot da ne živim," pravi.

Zgodba, ki opozarja na nevarne simptome

Svojo izkušnjo deli tudi na družbenih omrežjih, da bi opozoril druge na pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov.

Njegova zgodba poudarja, da so prvi znaki raka želodca pogosto zelo nespecifični – utrujenost, prebavne težave, slabši apetit, občutek polnosti po majhnih količinah hrane in nepojasnjeno slabo počutje.

Ker se bolezen pri mlajših ljudeh redkeje pričakuje, se simptomi pogosto pripišejo stresu ali manj resnim težavam, kar lahko vodi v pozno diagnozo.

Prvi znaki raka želodca so pogosto zelo nespecifični.
Prvi znaki raka želodca so pogosto zelo nespecifični. FOTO: Thinkstock

Rak želodca vse pogostejši tudi pri mlajših

Zdravniki in raziskave opozarjajo, da se v zadnjih letih povečuje število primerov raka prebavil pri mlajših odraslih, tudi pri osebah, mlajših od 50 let. Med možnimi dejavniki so življenjski slog, prehrana, debelost in bakterija Helicobacter pylori.

Čeprav se rak želodca v splošni populaciji ponekod zmanjšuje, je trend pri mlajših vse bolj zaskrbljujoč.

Ključ je v pravočasnem prepoznavanju

Strokovnjaki poudarjajo, da so zgodnji simptomi pogosto zavajajoči, zato jih ljudje in celo zdravniki sprva ne povezujejo z rakom.

Če pa težave trajajo dalj časa ali se stopnjujejo, je ključnega pomena, da se opravijo dodatne preiskave – saj lahko zgodnje odkritje bistveno izboljša izid zdravljenja.

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