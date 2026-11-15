Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj

Po operaciji in obsevanju je ostal brez nekdanje moči

Mike James je zaradi raka prostate prestal zahtevno zdravljenje. Maja 2020 so mu prostato kirurško odstranili, sledilo pa je še sedem tednov obsevanja. Kljub zdravljenju se njegova zdravstvena pot s tem ni končala. Prejemal je tudi hormonsko terapijo, ki zavira nastajanje oziroma delovanje testosterona in pomaga upočasnjevati rast rakavih celic. Toda zdravljenje je pustilo posledice. Mike je začel izgubljati telesno moč, spremljala ga je utrujenost, vsakodnevna opravila pa so postajala vse težja. Kot je v pogovoru za BBC povedal sam, je imel težave že pri običajni hoji. Mučila sta ga išias in artritis v kolenih, pri težjih opravilih pa je moral pomagati tudi ženi. Šibkega in brez volje je opisal obdobje, v katerem je imel občutek, da izgublja nadzor nad svojim telesom.

Poseben program mu je pomagal ponovno pridobiti energijo

Preobrat je prinesla vključitev v poseben program telesne dejavnosti za bolnike z rakom. Gre za Cancer Activity Programme, ki ga izvaja organizacija Nuffield Health v sodelovanju z britanskimi zdravstvenimi ustanovami NHS. Program je namenjen predvsem moškim z rakom prostate, ki prejemajo hormonsko terapijo. Ta lahko povzroči številne neželene učinke, med drugim utrujenost, povečanje telesne mase, izgubo mišične mase in zmanjšanje telesne zmogljivosti. Udeleženci imajo na voljo 24-tedensko vodeno vadbo, prilagojeno njihovim zmožnostim in zdravstvenemu stanju. Namen ni doseganje športnih rezultatov, temveč postopno izboljšanje telesne pripravljenosti in kakovosti življenja. Mike je povedal, da mu je program pomagal premagati utrujenost ter ponovno pridobiti moč, ki jo je pred boleznijo jemal za samoumevno. Ponovno dobiti energijo in moč ter biti sposoben početi stvari, ki si jih počel nekoč, je fantastično, je povedal za BBC.

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Zakaj hormonsko zdravljenje raka prostate tako močno vpliva na telo?

Hormonska terapija oziroma zdravljenje z odvzemom androgenov je ena od pomembnih možnosti zdravljenja raka prostate. Njeno delovanje temelji na zmanjšanju ravni testosterona ali preprečevanju njegovega učinka na rakave celice. Težava je, da testosteron vpliva tudi na številne druge procese v moškem telesu. Zato lahko njegovo zmanjšanje povzroči neželene spremembe. Med najpogostejšimi so: - utrujenost in pomanjkanje energije; - zmanjšanje mišične mase in telesne moči; - povečanje telesne mase, zlasti okoli trebuha; - zmanjšanje kostne gostote; - zmanjšana spolna želja in težave z erekcijo; - spremembe razpoloženja in psihično počutje. Prav zato je pomembno, da zdravljenje ne vključuje samo obvladovanja bolezni, temveč tudi skrb za telesno in duševno počutje. Cancer Research UK opozarja, da je telesna dejavnost lahko koristna tako med zdravljenjem kot po njem. Pomaga pri ohranjanju telesne pripravljenosti, obvladovanju utrujenosti in vzdrževanju zdrave telesne mase. Stopnjo aktivnosti pa je treba prilagoditi posamezniku in njegovemu zdravstvenemu stanju.

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Raziskava na 700 moških pokazala pomembne koristi vadbe

Zgodba Mika Jamesa ni osamljen primer. Za njegovim programom stoji tudi obsežna znanstvena raziskava STAMINA, katere rezultati so bili septembra 2026 objavljeni v ugledni reviji The Lancet Oncology. V raziskavi je sodelovalo 700 moških z rakom prostate iz 15 britanskih bolnišnic. Vsi so prejemali hormonsko terapijo, raziskovalci pa so želeli preveriti, ali lahko kombinacija telesne dejavnosti, prehranskega svetovanja in vedenjske podpore zmanjša neželene učinke zdravljenja. Del udeležencev je sodeloval v 12-mesečnem programu, ki je vključeval vodeno aerobno vadbo, vaje za moč, prehransko svetovanje in podporo pri spreminjanju življenjskih navad. Druga skupina je prejemala okrepljeno običajno zdravstveno oskrbo. Rezultati so bili spodbudni. Moški v programu so poročali o boljši kakovosti življenja in manjši utrujenosti. Izboljšanje so zaznali tudi na telesnem, funkcionalnem, čustvenem in družbenem področju. Pomembno je, da raziskava ni preizkušala vadbe kot nadomestila za zdravljenje raka. Preverjala je, kako lahko ustrezno zasnovana telesna dejavnost pomaga moškim, ki že prejemajo zdravljenje.

Ne gre samo za mišice, temveč tudi za samozavest in duševno zdravje

Pri okrevanju po raku prostate pogosto spregledamo še eno pomembno področje: psihično počutje. Bolezen in zdravljenje lahko močno vplivata na moško samopodobo. Nekateri se težje sprijaznijo z zmanjšano telesno zmogljivostjo, drugi se soočajo s spremembami spolnosti, občutkom manjvrednosti ali strahom pred ponovitvijo bolezni. Pri programu je zato pomembna tudi skupinska podpora. Mike ni pridobil samo telesne moči, temveč je spoznal moške, ki so se znašli v podobnih okoliščinah. Podobno je izpostavil tudi Steve Cottingham iz južnega Gloucestershira, ki je sodeloval v programu. Poleg telesnih koristi mu je veliko pomenilo druženje z drugimi moškimi, izmenjava izkušenj in spoznanje, da v svoji bolezni ni sam. Za mnoge je prav možnost pogovora z ljudmi, ki razumejo njihove težave, pomemben del okrevanja.

Rak prostate lahko vpliva tudi na spolnost in partnerski odnos

O tej temi moški pogosto težje spregovorijo, čeprav je zelo pomembna. Operacija prostate in hormonsko zdravljenje lahko vplivata na erekcijo, spolno željo in doživljanje intimnosti. Spremembe niso pri vseh enake. Odvisne so od vrste zdravljenja, starosti, splošnega zdravstvenega stanja in drugih dejavnikov. Prav tako ni mogoče pričakovati, da bo telesna vadba sama odpravila vse težave s spolnostjo. Zanimive ugotovitve je ponudila tudi randomizirana raziskava, objavljena v reviji JAMA Network Open. Raziskovalci so ugotovili, da je nadzorovana telesna vadba pri moških z rakom prostate izboljšala erektilno funkcijo v primerjavi z običajno oskrbo. Največ koristi so imeli nekateri moški, ki so imeli težave že pred začetkom vadbenega programa. To je pomembno tudi za partnerski odnos. Odprta komunikacija, razumevanje in po potrebi strokovna pomoč lahko pomagajo pri soočanju s spremembami, ki jih prinese bolezen.

Vadba po diagnozi raka prostate mora biti prilagojena posamezniku

Zgodba Mika Jamesa in rezultati raziskave STAMINA so spodbudni, vendar ne pomenijo, da bi morali vsi bolniki začeti intenzivno trenirati. Vrsta in obseg vadbe sta odvisna od zdravljenja, telesne pripravljenosti, morebitnih drugih bolezni in trenutnega zdravstvenega stanja. Programi za bolnike z rakom praviloma združujejo več oblik dejavnosti: Aerobna vadba: hoja, kolesarjenje ali druga zmerna dejavnost za izboljšanje vzdržljivosti. Vaje za moč: prilagojene vaje z lastno težo ali utežmi za ohranjanje mišične mase. Prehransko svetovanje: pomoč pri vzdrževanju primerne telesne mase in ustreznem prehranskem vnosu. Psihološka in vedenjska podpora: pomoč pri oblikovanju novih navad in soočanju z boleznijo. Pred začetkom vadbe se je treba posvetovati z zdravnikom oziroma zdravstvenim strokovnjakom. To je še posebej pomembno po operaciji, med hormonskim zdravljenjem ali ob težavah s kostmi, sklepi in srcem.

Pomembno sporočilo za vse moške

Zgodba Mika Jamesa je opomnik, da zdravljenje raka prostate ni samo boj proti bolezni. Pomembno je tudi, kako človek živi med zdravljenjem in po njem. Vrnitev moči ne pomeni nujno vrnitve v popolnoma enako življenje kot pred diagnozo. Lahko pa pomeni, da moški ponovno zmore samostojno opravljati vsakodnevna opravila, se več gibati, družiti in uživati v stvareh, ki so mu bile nekoč samoumevne. Najpomembnejše sporočilo raziskav je, da je lahko strokovno vodena telesna dejavnost pomemben del celostne oskrbe bolnikov z rakom prostate. In čeprav vadba ne more nadomestiti zdravljenja, lahko pomaga, da življenje med boleznijo in po njej postane kakovostnejše.

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