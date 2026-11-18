Kaj je pokazala nova raziskava o prenehanju jemanja Ozempica?

Raziskava, objavljena 9. novembra 2026 v znanstveni reviji The Lancet Regional Health – Europe, je zajela kar 80.302 ljudi s sladkorno boleznijo tipa dve. Raziskovalci so analizirali podatke iz 301 diabetološke ambulante v Italiji, zbrane med letoma 2004 in 2024. Udeleženci so začeli uporabljati zdravila iz skupine agonistov receptorjev GLP-1, med katere spada tudi semaglutid, učinkovina v zdravilu Ozempic. Raziskovalce je zanimalo, ali je prekinitev zdravljenja povezana z večjim tveganjem za resne zdravstvene zaplete. Rezultati so bili zgovorni. Med ljudmi, ki so zdravljenje prekinili, so ugotovili približno dvakrat večje tveganje za sestavljeni izid, ki je vključeval srčni infarkt, možgansko kap ali smrt zaradi katerega koli vzroka, v primerjavi s tistimi, ki so zdravljenje nadaljevali. V primerjavi po izenačitvi pomembnih značilnosti obeh skupin je bilo tveganje večje za približno 103 odstotke. Raziskava je pokazala tudi izrazitejšo povezavo pri ljudeh z debelostjo. Pomembno je poudariti, da raziskava ni dokazala, da prekinitev zdravila neposredno povzroči srčni infarkt ali smrt. Šlo je za opazovalno raziskavo, zato lahko na rezultate vplivajo tudi druge zdravstvene in življenjske okoliščine.

icon-expand Zdravila za hujšanje, kot je Ozempic, so postala izjemno priljubljena. FOTO: Profimedia

Zakaj je prekinitev zdravljenja lahko problematična?

Zdravila GLP-1 posnemajo delovanje naravnega hormona, ki sodeluje pri uravnavanju krvnega sladkorja in apetita. Upočasnijo praznjenje želodca, povečajo občutek sitosti in pomagajo uravnavati raven glukoze v krvi. Ko človek zdravljenje prekine, ti učinki postopoma popustijo. Apetit se lahko poveča, občutek sitosti se zmanjša, izgubljeni kilogrami pa se lahko začnejo vračati. To je pomembno tudi za zdravje srca in ožilja. Čezmerna telesna teža, povišan krvni tlak, neugodne vrednosti maščob v krvi in slabo urejen krvni sladkor so dejavniki, ki povečujejo tveganje za srčno-žilne bolezni. Vendar so italijanski raziskovalci ugotovili nekaj zanimivega. Poslabšanje običajnih dejavnikov tveganja po prekinitvi zdravljenja ni bilo dovolj izrazito, da bi samo po sebi pojasnilo vse razlike v opaženih zdravstvenih izidih.

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Posebej pomembno za moške s trebušno debelostjo in sladkorno boleznijo

Pri moških je treba posebno pozornost nameniti trebušni debelosti. Maščoba, ki se nabira okoli trebušnih organov, je povezana z večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa dve, povišan krvni tlak in bolezni srca. Moški, ki imajo hkrati čezmerno telesno težo, povišan krvni sladkor in neugodne vrednosti holesterola, imajo lahko več dejavnikov tveganja za srčno-žilne zaplete. Prav zato izguba kilogramov ne bi smela biti edino merilo uspeha zdravljenja. Pomembno je tudi, ali človek dolgoročno ohranja urejen krvni sladkor, primeren krvni tlak in zdrave vrednosti maščob v krvi. Italijanska raziskava je pokazala, da je bila povezava med prekinitvijo zdravljenja in slabšimi zdravstvenimi izidi izrazitejša pri ljudeh z debelostjo. To je še en razlog, da moški z več dejavniki tveganja zdravljenja ne bi smeli obravnavati zgolj kot kratkotrajne pomoči pri izgubi kilogramov.

icon-expand Pri moških je treba posebno pozornost nameniti trebušni debelosti. FOTO: Shutterstock

Ali se po prenehanju jemanja Ozempica kilogrami vrnejo?

Vračanje telesne teže po koncu zdravljenja je ena najpomembnejših težav, s katerimi se srečujejo uporabniki zdravil GLP-1. V raziskavi, objavljeni leta 2024 v znanstveni reviji Diabetes, Obesity and Metabolism, so raziskovalci analizirali podatke o ljudeh, ki so po zdravljenju s semaglutidom ponovno pridobili del izgubljene telesne teže. Ugotovitve kažejo, da lahko po prekinitvi zdravljenja postopoma izgine tudi del presnovnih koristi, ki jih je človek dosegel med jemanjem zdravila. To ne pomeni, da se bo vsakemu uporabniku teža vrnila v enaki meri. Pomembni so trajanje zdravljenja, prehrana, telesna dejavnost in posameznikove presnovne značilnosti. Za moške, ki želijo ohraniti doseženo telesno težo, je zato pomembno, da med zdravljenjem in po njem razvijejo vzdržne prehranske in gibalne navade. Zanašanje zgolj na učinek zdravila dolgoročno ni dovolj.

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Kaj pravijo strokovnjaki in ali je varno prenehati jemati zdravilo?

Na omejitve nove raziskave je opozoril tudi profesor Naveed Sattar z Univerze v Glasgowu. Za britansko organizacijo Science Media Centre je pojasnil, da opazovalni podatki ne dokazujejo neposredne vzročne povezave med prekinitvijo zdravljenja in povečanjem tveganja. Ljudje, ki zdravljenje prekinejo, se lahko od tistih, ki ga nadaljujejo, razlikujejo tudi po drugih pomembnih značilnostih. Nekateri imajo lahko več zdravstvenih težav, drugi zdravljenje opustijo zaradi neželenih učinkov ali težav z dostopnostjo zdravila. Vse to lahko vpliva na končne rezultate. Pomembno je tudi, da raziskava ni bila namenjena izključno uporabnikom Ozempica, ki zdravilo jemljejo zaradi hujšanja. Zajela je ljudi s sladkorno boleznijo tipa dve, ki so uporabljali različna zdravila iz skupine GLP-1. Evropska agencija za zdravila v uradnih navodilih za Ozempic opozarja, da bolniki zdravila ne smejo prenehati uporabljati brez predhodnega posveta z zdravnikom. Po prekinitvi se lahko raven krvnega sladkorja ponovno zviša. Če se pojavijo neželeni učinki, če človek doseže želeno telesno težo ali če želi zdravljenje zaključiti, naj se o naslednjih korakih pogovori z zdravnikom. Ta lahko oceni zdravstveno stanje, spremlja krvni sladkor in po potrebi predlaga drugo obliko zdravljenja. Nova raziskava tako ne pomeni, da mora vsakdo Ozempic jemati vse življenje. Opozarja pa, da je treba tudi konec zdravljenja načrtovati premišljeno. Za moške, ki se spopadajo s sladkorno boleznijo, debelostjo ali več dejavniki tveganja za bolezni srca, je dolgoročno spremljanje zdravja še posebej pomembno. Izgubljeni kilogrami so namreč le del zgodbe – bistveno je, da ob tem ohranimo tudi zdravje srca in ožilja.

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