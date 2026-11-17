Najprej umijte lase, šele nato telo

Če si med tuširanjem umivate tudi lase, je najbolje, da začnete prav z njimi. Šampon, balzam in drugi izdelki za nego las namreč med izpiranjem stečejo po vratu, ramenih, hrbtu in drugih delih telesa. Njihovi ostanki lahko pri občutljivejši koži povzročijo draženje, pri nekaterih ljudeh pa prispevajo tudi k nastanku nepravilnosti in mozoljev. Na to opozarjajo tudi strokovnjaki, ki jih navaja hrvaški portal tportal. Dermatologinja dr. Ross Perryjeva svetuje, da lase umijemo pred telesom, saj tako med poznejšim umivanjem odstranimo morebitne ostanke izdelkov za nego las s kože. Najprej torej uporabite šampon, nato balzam, če ga uporabljate, in lase temeljito sperite. Šele potem se posvetite preostalemu delu telesa.

icon-expand je pomembno, ali najprej umijemo lase, obraz ali telo? FOTO: Shutterstock

Nato temeljito umijte telo

Ko končate nego las, je čas za umivanje telesa. Posebno pozornost namenite predelom, kjer se nabirajo znoj, maščoba in nečistoče, predvsem pazduham, dimljam in stopalom. Za vsakodnevno umivanje izberite nežno sredstvo, ki kože ne izsuši. Močno odišavljeni izdelki in agresivna mila niso nujno bolj učinkoviti, lahko pa pri občutljivi koži povzročijo neprijeten občutek zategovanja ali draženje. Strokovnjaki iz zdravstvene ustanove Intermountain Health priporočajo preprosto rutino: najprej umivanje las, nato telesa z nežnim čistilnim sredstvom. Dermatolog Robert M. Simonds ob tem svetuje, naj tuširanje praviloma ne traja dlje kot deset minut. Pomembna je tudi temperatura vode. Zelo vroča voda lahko odstrani del naravnih maščob, ki pomagajo ohranjati zaščitno plast kože. Zato je bolje izbrati prijetno toplo vodo.

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Obraz umijte na koncu

Obraz si je smiselno umiti po končani negi las in telesa. Tako lahko odstranite še morebitne ostanke šampona, balzama, mila in drugih izdelkov, ki so med tuširanjem prišli v stik z obrazom. Pri tem ne uporabljajte običajnega mila za telo, če imate na voljo namensko čistilno sredstvo za obraz. Koža na obrazu je lahko občutljivejša, zato je pomembno, da izberete izdelek, ki ustreza njenemu tipu. Ameriška akademija za dermatologijo priporoča nežno čistilo brez alkohola, umivanje z mlačno vodo in uporabo konic prstov namesto grobih gobic ali krtačk. Prav tako odsvetuje močno drgnjenje, saj lahko to kožo razdraži. Obraz je sicer priporočljivo umiti dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, ter po intenzivnem potenju. Če imate suho ali občutljivo kožo, bodite še posebej pozorni na izbiro izdelkov.

icon-expand Za vsakodnevno umivanje izberite nežno sredstvo, ki kože ne izsuši. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je najboljši čas za britje?

Če se med tuširanjem tudi brijete, je priporočljivo, da to storite proti koncu. Topla voda namreč zmehča dlake in kožo, zato je britje lahko prijetnejše, možnost draženja pa manjša. Ameriška akademija za dermatologijo svetuje britje ob koncu prhanja ali kopeli, ko so dlake že zmehčane. Uporabite ustrezno sredstvo za britje in se izogibajte nepotrebnemu pritiskanju na kožo. Po končanem tuširanju se nežno osušite z brisačo. Namesto drgnjenja kožo raje popivnajte, nato pa po potrebi nanesite vlažilno kremo. Britje in intenzivno čiščenje obraza naj ne bosta razlog za pretiravanje z izdelki, saj lahko s tem porušite naravno zaščito kože. Seveda ni treba, da si lase umivate ob vsakem tuširanju. Pogostost je odvisna od vrste las, mastnosti lasišča in vaših vsakodnevnih dejavnosti. Čeprav se zdi vrstni red umivanja pod prho nepomembna podrobnost, lahko z nekaj preprostimi spremembami zmanjšate stik kože z ostanki izdelkov za lase in poskrbite za prijetnejšo nego. Najprej torej lasje, nato telo in nazadnje obraz. Preprosta navada, ki jo je vredno vključiti v vsakodnevno rutino.

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