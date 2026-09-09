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Igho 'Tiny' Ubiribo
Zdravje

Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok

B.R.
09. 09. 2026 10.45
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Britanski vplivnež je umrl po posegu za povečanje penisa. Zdaj so podrobnosti njegove smrti postale javne. Preiskava je pokazala, da je bil njegov poseg za povečanje penisa povezan s smrtnim zapletom.

Estetski poseg v Bangkoku se je končal tragično

Igho 'Tiny' Ubiribo je bil v začetku marca na Tajskem skupaj s svojo ženo Danielle Simba Allen, ko se je odločil za estetski poseg. Na kliniki v Bangkoku so mu v penis vbrizgali približno 40 mililitrov hialuronske kisline in lidokaina, je pokazala preiskava na sodišču Inner West London Coroners' Court.

Poseg je bil opravljen marca 2026. Dan pozneje je Ubiribo umrl v bolnišnici. Podrobnosti njegove smrti so postale javne šele zdaj, približno šest mesecev po dogodku.

Britanski medij The Independent je poročal, da je preiskava pokazala neposredno povezavo med vbrizganim polnilom in pljučno embolijo, ki je povzročila njegovo smrt.

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Po posegu se je njegovo stanje nenadoma poslabšalo

Po posegu sta se Ubiribo in njegova žena odpravila na masažo. Takrat je začel tožiti zaradi bolečin v prsih, nato pa je dvakrat izgubil zavest.

Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico Sukhumvit, kjer je bil sprva še pri zavesti in je lahko odgovarjal na vprašanja. Njegova žena je zdravnikom povedala, da je pred tem prestal poseg z vbrizganjem polnila.

Zdravniki so želeli opraviti računalniško tomografijo, vendar se je njegovo stanje medtem močno poslabšalo. Kljub več kot 100 minutam oživljanja ga niso mogli rešiti. O poteku dogodkov je poročal britanski medij LBC, ki je objavil tudi podrobnosti pričanja mrliške oglednice.

Preiskava pokazala na pljučno embolijo

Vzrok smrti je bil eden ključnih delov preiskave. Mrliška oglednica Jean Harkin je ugotovila, da je Ubiribo umrl zaradi pljučne embolije, povezane z vbrizganjem hialuronske kisline.

Pri obdukciji so v njegovih pljučih našli material, ki je bil skladen z uporabljenim polnilom. Prav ta ugotovitev je bila pomembna pri določanju vzroka smrti.

Pljučna embolija nastane, ko krvna žila v pljučih zapre krvni strdek ali drug material. Gre za stanje, ki je lahko zelo hitro življenjsko ogrožajoče.

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Tajska zdaj preiskuje kliniko

Primer je dobil nov razplet tudi na Tajskem. Tajsko ministrstvo za zdravje je danes potrdilo, da pristojne oblasti preiskujejo kliniko, kjer je bil poseg opravljen.

Preiskovalci preverjajo predvsem, ali je klinika imela ustrezno dovoljenje in ali so bili pri posegu izpolnjeni zahtevani zdravstveni in varnostni standardi. Klinika v javno objavljenih poročilih ni imenovana.

Pomembno je vedeti, da nekirurški poseg ne pomeni, da ni tveganja.
Pomembno je vedeti, da nekirurški poseg ne pomeni, da ni tveganja. FOTO: Adobe Stock

Primer odpira vprašanja o estetskih posegih

Čeprav je Ubiribov primer tragičen in redek, opozarja na tveganja, povezana z estetskimi posegi, pri katerih se uporabljajo injekcijska polnila. Povečanje obsega penisa s hialuronsko kislino je v zadnjih letih postalo ena od možnosti za moške, ki si želijo spremembe videza brez klasičnega kirurškega posega.

Ena od glavnih prednosti takšnega postopka je prav to, da praviloma ne gre za operacijo. Poseg je manj invaziven, okrevanje je običajno krajše, rezultat pa je viden precej hitro. Hialuronska kislina se v medicini uporablja že dolgo, saj gre za snov, ki je naravno prisotna v človeškem telesu. Pri estetskih posegih se uporablja tudi zato, ker jo telo sčasoma razgradi.

Vendar rezultat ni trajen. Učinek je odvisen od uporabljenega materiala, količine in posameznika, zato je treba postopek za ohranjanje učinka čez čas ponoviti. Pojavijo se lahko tudi oteklina, bolečina, podplutbe, zatrdline, asimetrija ali neenakomerno razporejeno polnilo. Pri nepravilni uporabi lahko pride do precej resnejših zapletov, med drugim do okužbe, poškodbe tkiva ali motenj prekrvavitve.

Pomembno je tudi, da nekirurški ne pomeni brez tveganja. Tudi pri posegu, ki se na prvi pogled zdi razmeroma preprost, lahko vbrizgavanje snovi v telo povzroči resne zaplete, še posebej če postopek ni izveden v ustreznih zdravstvenih pogojih ali če ga opravlja oseba brez ustreznega znanja in izkušenj.

Pri odločitvi so zato ključni usposobljenost izvajalca, preverjena zdravstvena ustanova, izvor in sestava uporabljenega polnila ter jasne informacije o možnih zapletih. Pomemben je tudi pogovor o pričakovanjih, saj takšni posegi ne zagotavljajo nujno tolikšne spremembe, kot jo posameznik pričakuje.

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Viri: The Independent, LBC, The Straits Times, The Nation Thailand, PEOPLE

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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