Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
moški je led
Zdravje

Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa

20. 04. 2026 02.12
0

Pomanjkanje železa lahko povzroči različne simptome, vključno s posebnimi željami, ki nakazujejo na primanjkljaj tega pomembnega minerala.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Pomanjkanje železa lahko povzroči simptome, kot so utrujenost, bleda koža, omotica ter lomljivi nohti in lasje. Železo je ključni mineral pri proizvodnji hemoglobina, beljakovine, ki prenaša kisik iz pljuč po telesu. Ko njegova raven pade, se lahko pojavijo stanja, kot je anemija. Pomanjkanje lahko sprožijo različni dejavniki, vključno s težavami z absorpcijo pri ljudeh s celiakijo ali zaradi prehrane, ki vsebuje malo železa.

Pri ženskah je lahko primanjkljaj tudi posledica močne mesečne krvavitve.

Čeprav je utrujenost eden najpogostejših znakov, drugi simptomi vključujejo bledo kožo, omotico, glavobole, mrzle roke in noge ter krhke lase in nohte.

FOTO: Shutterstock

Nenavadna želja po uživanju ledu, znana kot pagofagija, bi lahko bila prav tako povezana s pomanjkanjem železa. To stanje je del sindroma "pica", motnje hranjenja, za katero je značilna želja po uživanju neživilskih izdelkov.

Druge oblike pice vključujejo geofagijo, za katero je značilno uživanje zemlje, gline ali peska, in amilofagijo, ki je povezana z uživanjem škroba. Poročali so tudi o primerih ljudi, ki so hrepeneli po snoveh, kot so premog, kreda, papir, pepel ali lasje.

Ameriška nacionalna medicinska knjižnica navaja, da čeprav je pica pogostejša pri otrocih, se lahko pojavi tudi pri odraslih s pomanjkanjem železa, čeprav se anemija ne razvije.

Nenavadna želja po uživanju ledu, znana kot pagofagija, bi lahko bila prav tako povezana s pomanjkanjem železa. FOTO: Adobe Stock
Nenavadna želja po uživanju ledu, znana kot pagofagija, bi lahko bila prav tako povezana s pomanjkanjem železa. FOTO: Adobe Stock

Sindrom pica je lahko znak čustvenih težav

Čeprav se žvečenje ledu morda ne zdi škodljivo, lahko pica predstavlja resna zdravstvena tveganja, ki segajo od zastrupitev do črevesnih blokad in prebavnih motenj.

Simptomi morebitne zastrupitve vključujejo bolečine v trebuhu in napenjanje, izjemno utrujenost, slabost in napade driske. Če čutite, da nenehno želite jesti led ali drugo neužitno hrano, je priporočljivo poiskati zdravniško pomoč. To je namreč lahko simptom pomanjkanja železa, ki zahteva oceno in zdravljenje.

Hematolog klinike Mayo dr. Rajiv K. Pruthi je za Express ugotavljal, ali je nenasitna želja po ledu znak anemije.

"Možno je. Izraz 'pica' opisuje hrepenenje in žvečenje snovi, ki nimajo hranilne vrednosti, kot so led, glina, zemlja ali papir. Hrepenenje in žvečenje ledu, znano kot pagofagija, je pogosto povezano s pomanjkanjem železa, neodvisno od anemije, čeprav razlog ni jasen," je dejal.

"Manj pogosto lahko tudi druge težave s prehranjevanjem povzročijo željo in žvečenje ledu. Pri nekaterih posameznikih je pica znak čustvenih težav, kot so stres, obsesivno-kompulzivna motnja ali razvojne motnje. Temeljita medicinska ocena lahko pomaga ugotoviti, ali je pica posledica osnovnega zdravstvenega stanja. Če je vzrok pice čustvena ali razvojna težava, je lahko v pomoč kognitivno-vedenjska terapija," je še opozoril strokovnjak.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

pica sindrom prehranske motnje anemija pomanjkanje železa železo simptomi zdravje zdravstveno stanje vedenje terapija led ledene kocke pagofagija
Zdravje

Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1642