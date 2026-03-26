Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Težave v spalnici
Zdravje

5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona

Moškisvet.com
26. 03. 2026 03.10
0

Utrujenost, manj energije in nižji libido? To so lahko jasni znaki, da raven vašega testosterona pada. Preverite, na kaj morate biti pozorni.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Testosteron je glavni moški spolni hormon, ki vpliva na mišice, energijo, razpoloženje, kostno gostoto in spolno slo. Ko njegova raven začne padati, se pojavijo spremembe, ki lahko močno vplivajo na kakovost življenja.

5 znakov nizkega testosterona

1. Utrujenost in pomanjkanje energije

Če ste pogosto brezvoljni, zaspani in brez motivacije, je to eden prvih znakov pomanjkanja testosterona.

2. Upad spolne sle in težave z erekcijo

Libido je neposredno povezan s testosteronom. Moški z nizko ravnjo hormona pogosto opažajo manjši interes za spolnost.

Naravni afrodiziaki za močnejši libido
Preberi še
Naravni afrodiziaki za močnejši libido

3. Izguba mišične mase in povečanje telesne maščobe

Telo težje gradi mišice, maščobne obloge pa se kopičijo hitreje, predvsem okoli trebuha.

Želite izgubiti maščobo na trebuhu? Izogibajte se tem 4 živilom
Preberi še
Želite izgubiti maščobo na trebuhu? Izogibajte se tem 4 živilom

4. Nihanje razpoloženja in depresivnost

Nizka raven testosterona lahko vodi v občutke razdražljivosti, tesnobe ali celo depresije.

5. Slabša koncentracija in spomin

Možganske funkcije, kot sta fokus in spomin, so tesno povezane s hormonskim ravnovesjem.

Kateri športi so najbolj koristni za zdravje možganov?
Preberi še
Kateri športi so najbolj koristni za zdravje možganov?

Kaj povzroča padec testosterona?

Starost (naravno upadanje po 30. letu)

Kronični stres in pomanjkanje spanca

Nezdrava prehrana in debelost

Alkohol in pretirano kajenje

Nekatera zdravila in bolezni

Kako povečati raven testosterona na zdrav način?
Preberi še
Kako povečati raven testosterona na zdrav način?

Kako lahko ukrepate?

Življenjski slog je ključen

Poskrbite za redno vadbo, predvsem trening moči.

Jejte hrano, bogato z beljakovinami, zdravimi maščobami in cinkom.

Spite vsaj 7–8 ur na noč.

Posvetujte se z zdravnikom

Če simptomi ne izginejo, je smiselno opraviti krvne teste in se posvetovati s strokovnjakom za morebitno hormonsko terapijo.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Testosteron je za moškega veliko več kot le "hormon moškosti". Ko začne padati, se spremembe pokažejo na telesu, v počutju in odnosih. Zdrav življenjski slog in pravočasno ukrepanje pa lahko njegove učinke bistveno ublažita.

Viri: Mayo Clinic (mayoclinic.org) & Healthline: "Low Testosterone Symptoms" & Harvard Health Publishing & Slovensko endokrinološko društvo (endokrinologija.si)

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zdravje

6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1602