5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona

Testosteron je glavni moški spolni hormon, ki vpliva na mišice, energijo, razpoloženje, kostno gostoto in spolno slo. Ko njegova raven začne padati, se pojavijo spremembe, ki lahko močno vplivajo na kakovost življenja.
5 znakov nizkega testosterona
1. Utrujenost in pomanjkanje energije
Če ste pogosto brezvoljni, zaspani in brez motivacije, je to eden prvih znakov pomanjkanja testosterona.
2. Upad spolne sle in težave z erekcijo
Libido je neposredno povezan s testosteronom. Moški z nizko ravnjo hormona pogosto opažajo manjši interes za spolnost.
3. Izguba mišične mase in povečanje telesne maščobe
Telo težje gradi mišice, maščobne obloge pa se kopičijo hitreje, predvsem okoli trebuha.
4. Nihanje razpoloženja in depresivnost
Nizka raven testosterona lahko vodi v občutke razdražljivosti, tesnobe ali celo depresije.
5. Slabša koncentracija in spomin
Možganske funkcije, kot sta fokus in spomin, so tesno povezane s hormonskim ravnovesjem.
Kaj povzroča padec testosterona?
Starost (naravno upadanje po 30. letu)
Kronični stres in pomanjkanje spanca
Nezdrava prehrana in debelost
Alkohol in pretirano kajenje
Nekatera zdravila in bolezni
Kako lahko ukrepate?
Življenjski slog je ključen
Poskrbite za redno vadbo, predvsem trening moči.
Jejte hrano, bogato z beljakovinami, zdravimi maščobami in cinkom.
Spite vsaj 7–8 ur na noč.
Posvetujte se z zdravnikom
Če simptomi ne izginejo, je smiselno opraviti krvne teste in se posvetovati s strokovnjakom za morebitno hormonsko terapijo.
Testosteron je za moškega veliko več kot le "hormon moškosti". Ko začne padati, se spremembe pokažejo na telesu, v počutju in odnosih. Zdrav življenjski slog in pravočasno ukrepanje pa lahko njegove učinke bistveno ublažita.
Viri: Mayo Clinic (mayoclinic.org) & Healthline: "Low Testosterone Symptoms" & Harvard Health Publishing & Slovensko endokrinološko društvo (endokrinologija.si)
