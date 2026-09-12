Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju tega minerala

Cink je pomemben tudi za moško telo

Cink sodeluje pri delovanju imunskega sistema, nastajanju beljakovin in dednega materiala ter celjenju ran. Pomemben je tudi za delovanje številnih encimov v telesu. Ameriški Nacionalni inštitut za zdravje navaja, da je cink pomemben za številne telesne funkcije, vendar pomanjkanje pri zdravih odraslih ni nekaj, kar bi lahko prepoznali samo na podlagi ene težave. Med znake pomanjkanja lahko sodijo med drugim slabši okus in vonj, počasnejše celjenje ran ter večja dovzetnost za nekatere zdravstvene težave. Pri moških pa se pogosto omenja še ena povezava – testosteron.

icon-expand Težave v postelji? Vzrok se lahko skriva tudi v pomanjkanju cinka. FOTO: Shutterstock

Kaj ima cink opraviti s testosteronom?

Raziskovalci že več desetletij proučujejo povezavo med cinkom in moškimi spolnimi hormoni. Ena od raziskav, objavljena v zbirki PubMed, je pokazala, da je bilo pri zdravih mladih moških dolgotrajno omejevanje vnosa cinka povezano z zmanjšanjem ravni testosterona v krvi. To nakazuje, da ima lahko pomanjkanje tega minerala vpliv na hormonsko ravnovesje. Toda iz tega še ne moremo sklepati, da bo vsak moški z večjim vnosom cinka samodejno imel več testosterona. Pomembna je predvsem začetna raven cinka. Če ga telesu že zdaj ne primanjkuje, dodatne količine niso nujno koristne.

Pomanjkanje cinka še ne pomeni težav z erekcijo

Tu je treba ločiti dve stvari. Testosteron je pomemben za moško spolno zdravje, vendar erekcija ni odvisna samo od njega. Pri njenem nastanku sodelujejo žilni sistem, živčevje, hormoni in tudi psihološki dejavniki. Zelo zanimiva je raziskava, objavljena v zbirki PubMed leta 2023. Japonski raziskovalci so pri 720 moških ugotovili, da je bila nižja raven cinka v krvi povezana z nižjo ravnijo testosterona. Vendar pri tem niso ugotovili povezave med ravnijo cinka in simptomi spolnih težav. To pomeni, da ni mogoče preprosto reči: manj cinka pomeni slabšo erekcijo. Povezava med cinkom in testosteronom obstaja, vendar je zgodba pri sami erektilni funkciji precej bolj zapletena.

icon-expand Pomanjkanje cinka še ne pomeni težav z erekcijo. FOTO: Dreamstime

Zakaj potem sploh govorimo o cinku in erekciji?

Ker je cink pomemben za normalno delovanje moškega reproduktivnega sistema in ker njegovo izrazito pomanjkanje lahko vpliva na različne telesne funkcije. Obstajajo tudi posamezne starejše raziskave, ki so pokazale izboljšanje spolnega delovanja po dodajanju cinka pri moških z določenimi zdravstvenimi težavami. Ena takšna raziskava je bila objavljena v zbirki PubMed pri moških z odpovedjo ledvic. Toda takšnih rezultatov ne smemo posploševati na vse moške. Sodobnejši podatki so bolj previdni. Če človeku cinka primanjkuje, je smiselno pomanjkanje odpraviti. To pa še ne pomeni, da bo prehransko dopolnilo s cinkom rešilo težave z erekcijo pri moškem, ki ima normalno raven tega minerala.

Koliko cinka potrebuje moški?

Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje odrasel moški potrebuje približno 11 miligramov cinka na dan. Veliko ljudi ga lahko dovolj zaužije že s prehrano. Med najboljše prehranske vire sodijo meso, ribe in morski sadeži, še posebej ostrige. Cink vsebujejo tudi jajca, mlečni izdelki, stročnice, oreščki in polnozrnata živila. Pri rastlinskih živilih je izkoristek cinka nekoliko slabši, saj vsebujejo snovi, ki lahko zmanjšajo njegovo absorpcijo.

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Več cinka ne pomeni nujno boljše erekcije

Pri prehranskih dopolnilih se hitro pojavi napačna logika: če je nekaj pomembno za telo, mora večja količina pomeniti tudi več koristi. Pri cinku to ne velja. Nacionalni inštitut za zdravje opozarja, da lahko prevelik vnos cinka povzroči slabost, bolečine oziroma težave v prebavilih, glavobol in druge neželene učinke. Dolgotrajno uživanje prevelikih količin lahko zmanjša tudi količino bakra v telesu in povzroči dodatne zdravstvene težave. Za odrasle je zgornja še sprejemljiva dnevna količina 40 miligramov iz vseh virov skupaj. Zato ni pametno jemati velikih odmerkov cinka samo zato, ker si želite boljše spolne zmogljivosti.

Kdo ima večje tveganje za pomanjkanje?

Pomanjkanje cinka je verjetnejše pri ljudeh z nekaterimi boleznimi prebavil, po določenih operacijah prebavil in pri nekaterih prehranskih vzorcih. Nacionalni inštitut za zdravje med skupine z večjim tveganjem uvršča tudi ljudi, ki imajo težave z absorpcijo hranil, ter nekatere vegetarijance in vegane, pri katerih je lahko izkoristek cinka iz hrane slabši. Če obstaja sum na pomanjkanje, je zato bolj smiselno ugotoviti njegov vzrok kot pa na lastno pest uživati velike količine prehranskih dopolnil.

icon-expand Težave z erekcijo imajo lahko precej pomembnejši vzrok ... FOTO: iStockphoto

Težave z erekcijo imajo lahko precej pomembnejši vzrok

Če se težave z erekcijo pojavljajo pogosto, ni dobro vsega pripisati pomanjkanju cinka. Erektilna disfunkcija je lahko povezana s številnimi dejavniki. Med njimi so bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost, kajenje, pomanjkanje telesne dejavnosti, nekatera zdravila, hormonske motnje, stres in druge psihološke težave. Prav zato so lahko ponavljajoče se težave z erekcijo tudi opozorilo, da je treba preveriti splošno zdravstveno stanje. Če se težava pojavlja redno, je veliko bolj koristno poiskati njen vzrok kot pa kupiti prehransko dopolnilo in upati na najboljše.

Torej, lahko pomanjkanje cinka povzroči erektilno disfunkcijo?

Pomanjkanje cinka lahko vpliva na moško zdravje in je povezano tudi z ravnijo testosterona, vendar za zdaj ni dovolj dokazov, da bi ga lahko označili za neposreden in pogost vzrok erektilne disfunkcije. Cink je pomemben mineral, vendar ni čudežno sredstvo za boljšo erekcijo. Če ga telesu primanjkuje, je pomembno pomanjkanje odpraviti. Če ga je dovolj, pa dodatno uživanje najverjetneje ne bo rešilo težav, ki imajo povsem drug vzrok. Če se težave z erekcijo ponavljajo, je zato najboljša pot pogovor z zdravnikom in iskanje pravega vzroka. Včasih se odgovor skriva v hormonih, drugič v krvnem obtoku, zdravilih, življenjskem slogu ali psihičnem počutju.

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