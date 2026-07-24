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Poškodba kolena
Zdravje

Kaj v resnici pomeni pogosta bolečina v kolenu?

E.A.
24. 07. 2026 02.31
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Bolečina v kolenu je ena tistih težav, ki jo moški pogosto predolgo zanikajo ali razlagajo kot nekaj normalnega. Bolečino v kolenu opažajo predvsem po teku ali nogometu, včasih ob tem v kolenu škripa ali pa celo zapeče. Dokler lahko hodite, delate in trenirate, se zdi, da ni razloga za paniko. Težava pa je v tem, da koleno redko začne boleti brez razloga, še redkeje pa se kronična bolečina reši tako, da jo dovolj dolgo ignorirate.

Bolečina v sprednjem delu kolena

Koleno je sklep, ki prenaša ogromno. Vsak korak, počep, skok in vsak nenaden obrat gre skozi zapleten sistem kosti, hrustanca, vezi, meniskusov, mišic in tetiv. Ko nekaj v tem sistemu ni več usklajeno, se bolečina lahko pojavi hitro, včasih pa se nalaga skoraj neopazno. Zato ni pomembno le vprašanje, če vas koleno boli, ampak tudi kdaj vas boli, kje vas boli in kaj vam bolečina poskuša povedati.

Če vas koleno boli predvsem spredaj, okoli pogačice, posebej pri hoji po stopnicah, gre pogosto za težavo, ki je povezana z obremenitvijo pogačice. To pomeni, da je napačen način, na katerega se ta giblje med aktivnostjo. Pri moških, ki veliko sedijo, nato pa naenkrat intenzivno trenirajo, je to precej pogost scenarij.

Telo namreč ne mara prevelikih sprememb. Če čez teden sedite osem ur na dan, ob koncu tedna pa od kolena zahtevate eksplozivne šprinte, globoke počepe ali dolgo hojo v hrib, bo razliko plačal sklep. Pogosto ni krivo le koleno, ampak tudi šibkost mišic okoli kolka in stegna, slaba gibljivost, prehitro povečevanje treninga ali napačna tehnika. Koleno je v takšnih primerih pogosto žrtev in ne glavni krivec.

Koleno je sklep, ki prenaša ogromno.
Koleno je sklep, ki prenaša ogromno. FOTO: Dreamstime

Ko boli ob strani ali globoko v sklepu

Bolečina na notranji ali zunanji strani kolena lahko kaže na draženje meniskusa, vezi ali struktur, ki stabilizirajo sklep. Moški to pogosto opazijo pri športih z obrati, kot so nogomet, tenis, košarka ali smučanje. Če se bolečina pojavi po zasuku, ob občutku preskoka, blokade ali nestabilnosti, je to znak, da bi bilo smiselno obiskati zdravnika.

Ob tem gre vseeno za izjemno pomembne dele kolena, ki jih težko le prezrete. Če sklep izgubi lastno stabilnost, boste začeli gibanje nezavedno prilagajati. Morda boste manj obremenjevali eno nogo, drugače stopali, se izogibali določenim gibom. Kratkoročno bo to zmanjšalo bolečino, dolgoročno pa lahko ustvari nove težave v kolku, hrbtu ali drugem kolenu.

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Obraba kolen ni značilna samo za starejše

Ko ljudje slišijo za obrabo kolena, si pogosto predstavljajo nekoga v poznih letih. A obraba kolen se lahko začne že mnogo prej, posebej pri moških, ki imajo za sabo stare poškodbe, prekomerno telesno težo ali leta intenzivnega športa. Obraba se ob tem običajno ne kaže le kot ostra bolečina po enem napačnem gibu, ampak kot postopna togost, bolečina ob obremenitvi, občutek škrtanja in slabše prenašanje aktivnosti, ki so bile nekoč samoumevne.

Ko ljudje slišijo za obrabo kolena, si pogosto predstavljajo nekoga v poznih letih.
Ko ljudje slišijo za obrabo kolena, si pogosto predstavljajo nekoga v poznih letih. FOTO: AdobeStock

To ne pomeni, da morate ob vsaki bolečini pomisliti na najhujše. Pomeni pa, da ponavljajoča se bolečina ni nekaj, kar bi morali normalizirati le zato, ker ste "že malo starejši". Velika razlika je med sklepom, ki je po naporu utrujen, in sklepom, ki vam vse bolj pogosto omejuje gibanje.

Kaj narediti, ko opazimo bolečino v kolenu?

Največja napaka, ki jo lahko storite, je, da bolečino ignorirate. Druga, prav tako pogosta napaka, pa je popoln počitek brez načrta za naprej. Koleno pogosto potrebuje smiselno razbremenitev, ne pa nujno popolne ustavitve gibanja. Če bolečina ni posledica akutne poškodbe, je smiselno za nekaj časa zmanjšati aktivnosti, ki bolečino sprožajo, hkrati pa ohraniti gibanje, ki ga koleno lahko prenaša. Hoja po ravnem, nadzorovana vadba, krepitev stegenskih in kolčnih mišic ter postopno vračanje obremenitve so pogosto boljša pot do okrevanja kot popolna opustitev športa.

Pomembno pa je tudi, da ne zdravite samo simptoma. Protibolečinska sredstva lahko pomagajo kratkoročno, ne popravijo pa dejanskega vzroka bolečine. Če je težava v šibkosti, tehniki, prehitrem treningu ali omejeni gibljivosti, se bo bolečina vrnila takoj, ko boste spet povečali obremenitev. Zato je obisk fizioterapevta pogosto ena najbolj smiselnih začetnih odločitev in nikakor ne zadnja možnost pred operacijo.

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Kdaj ne smete čakati?

Če koleno močno oteče, če ne morete stopiti na nogo, če se koleno "zaklepa" ali če imate občutek, da popušča v svoji moči, z obiskom zdravnika ne smete čakati. Ravno tako ni pametno odlašati, če bolečina traja več tednov, se ponavlja ali vam spreminja način hoje. Moški pogosto po pomoč pridejo šele takrat, ko ne morejo več trenirati. Najbolj pameten trenutek pa je prej: ko še lahko popravite vzorec gibanja, zmanjšate obremenitev, okrepite podporne mišice in preprečite, da bi se manjša težava spremenila v stalnega spremljevalca.

Največja napaka, ki jo lahko storite, je, da bolečino ignorirate.
Največja napaka, ki jo lahko storite, je, da bolečino ignorirate. FOTO: Arhiv ponudnika
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