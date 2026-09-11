Slovenska plavalka pri komaj 25 letih zbolela za rakom

Telefonski klic, ki je spremenil vse

Katja Fain je svojo zgodbo javnosti razkrila v čustveni objavi na družbenem omrežju Facebook. Zapisala je, da je 30. junija letos prejela telefonski klic, ki je njeno življenje v trenutku postavil na glavo. "En telefonski klic, dve besedi in diagnoza, ki je raztreščila moj svet. Krvni rak. Kronična mieloična levkemija," je zapisala. Novica jo je popolnoma pretresla. Kot je opisala sama, je v tistem trenutku težko sprejela, da je to resničnost, v kateri se je znašla. Še posebej težko ji je bilo razumeti, kako se je lahko tako resna bolezen pojavila prav pri njej.

Vedno sem skrbela za svoje telo

Fainova je vrhunska športnica, ki je velik del svojega življenja posvetila plavanju. Treningi, tekmovanja in skrb za telo so bili njen vsakdan, zato je bila diagnoza zanjo še toliko bolj nepričakovana. V svoji objavi je poudarila, da je vedno skrbela za svoje zdravje. Redno je trenirala, pazila na prehrano, ni kadila in ni uživala alkohola. Prav zato se je po diagnozi znašla pred vprašanjem, ki si ga verjetno zastavlja marsikdo, ko se sreča z boleznijo, ki je ni pričakoval: zakaj jaz? Kronična mieloična levkemija je oblika krvnega raka, ki prizadene krvotvorni sistem. Bolezen je lahko dolgo časa brez izrazitih znakov, zato njeno odkritje pogosto pride nepričakovano.

icon-expand Katja Fain FOTO: Profimedia

Zaradi bolezni je izpustila evropsko prvenstvo

Diagnoza je že močno posegla tudi v njeno športno življenje. Fainova je morala letos izpustiti evropsko prvenstvo, ki bi bilo sicer pomemben del njene tekmovalne sezone. Za športnico, ki je Slovenijo zastopala tudi na olimpijskih igrah, je bila to zagotovo težka odločitev. Plavanje zanjo namreč ni zgolj poklic oziroma šport, temveč del njenega življenja, ki ga je gradila od mladih nog. Zdaj je njena največja tekma povsem drugačna. Namesto tekmovalnega koledarja so v ospredju zdravljenje, počitek in prilagajanje novim okoliščinam.

Zdravljenje je postalo del njenega vsakdana

Fainova je v svoji iskreni izpovedi spregovorila tudi o zdravljenju. Njena oblika bolezni se zdravi z zdravili, ki jih bo morala jemati dolgoročno. Čeprav zdravljenje omogoča obvladovanje bolezni, je za mlado športnico sprememba življenjskega ritma velika. Človek, ki je bil vajen vsakodnevnih treningov, tekmovanj in natančno načrtovanega športnega življenja, se mora nenadoma prilagoditi nečemu, česar si ni izbral. Ob vsem tem pa ostaja pomemben tudi psihološki vidik. Fainova se mora soočati z negotovostjo in vprašanjem, kaj bo bolezen pomenila za njeno prihodnost.

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Najtežje vprašanje: ali bo še lahko tekmovala?

Prav vrnitev v bazen je ena od največjih želja mlade plavalke. Fainova se zaveda, da trenutno ne more vedeti, kako se bo njeno zdravljenje razvijalo in kaj bo to pomenilo za njeno športno pot. Kljub temu se svoji želji ne želi odpovedati. Plavanje jo je skozi leta naučilo discipline, potrpežljivosti in predvsem tega, da po neuspehu vstaneš ter poskusiš znova. Zdaj mora te iste lastnosti uporabiti zunaj bazena. "Skozi plavanje sem se naučila biti odporna in močna ter da se nikoli ne smem predati in se po vsakem padcu pobrati," je še zapisala.