Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme

Testosteron s starostjo res upada, vendar počasi

Raven testosterona se pri moških s starostjo praviloma zmanjšuje, vendar ta sprememba ni pri vseh enaka. Novejša analiza podatkov ameriških moških je pokazala, da je bil padec testosterona s starostjo razmeroma šibek, medtem ko je bila povezava z maščobnim tkivom precej izrazitejša. Raziskovalca Karl E. Friedl in Adam W. Potter sta v raziskavi, objavljeni v reviji Journal of the Endocrine Society, analizirala podatke 4948 moških, starih od 20 do 59 let. Pri 4492 so imeli na voljo tudi meritve visceralne maščobe, pridobljene z merjenjem telesne sestave. Rezultati so pokazali zanimivo razliko: moški s podobnim indeksom telesne mase niso imeli nujno podobne ravni testosterona.

icon-expand Visceralna maščoba ni enaka maščobi tik pod kožo. FOTO: Adobe Stock

Ni pomembno samo, koliko tehtate

Indeks telesne mase pove razmerje med telesno težo in višino, ne pove pa, kje je maščoba razporejena. Dva moška sta lahko enako težka in imata enak indeks telesne mase, vendar ima eden precej več maščobe okoli notranjih organov. Prav ta razlika je bila v novi raziskavi povezana z ravnjo testosterona. Moški z več visceralne maščobe so imeli v vseh skupinah indeksa telesne mase občutno nižje vrednosti testosterona kot moški z manj takšne maščobe. Razlika je bila približno 33 do 36 odstotkov. Pri primerjavi glede na obseg pasu so bile razlike med 25 in 39 odstotki. To je pomembno tudi za moške, ki na prvi pogled niso prekomerno težki. Raziskovalci so namreč ugotovili, da so imeli nekateri moški z normalnim indeksom telesne mase, vendar z veliko visceralne maščobe, podobne ravni testosterona kot nekateri debeli moški z manj visceralne maščobe.

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Kaj sploh je visceralna maščoba?

Visceralna maščoba ni enaka maščobi tik pod kožo. Kopiči se globlje v trebušni votlini in obdaja notranje organe, zato je presnovno precej bolj aktivna. Prav zato je pomembna tudi pri ocenjevanju zdravja. Novejši pregled raziskav v reviji Molecular Biology ugotavlja, da je nizka raven testosterona pri moških tesno povezana z debelostjo, še posebej s povečano količino visceralne maščobe. Pri tem lahko nastane tudi začaran krog. Nižji testosteron je povezan z večjo količino maščobnega tkiva, predvsem okoli trebuha, povečana visceralna maščoba pa je lahko povezana z nadaljnjim zmanjšanjem testosterona.

icon-expand Visceralna maščoba je povezana z inzulinsko odpornostjo in spremembami presnove. FOTO: iStockphoto

Zakaj trebušna maščoba vpliva na testosteron?

Razmerje je precej bolj zapleteno kot preprosto pravilo, da večji trebuh pomeni manj testosterona. Visceralna maščoba je povezana z inzulinsko odpornostjo in spremembami presnove. Vpliva lahko tudi na beljakovino, imenovano globulin, ki veže spolne hormone, ta pa sodeluje pri prenašanju testosterona po krvi. Pomembno vlogo ima tudi encim aromataza, ki sodeluje pri pretvorbi testosterona v estrogen. Maščobno tkivo je eden od virov tega encima, zato večja količina maščobe lahko vpliva na hormonsko ravnovesje. Raziskava iz Journal of the Endocrine Society je pokazala, da je bila visceralna maščoba močno povezana tudi z nižjo ravnjo globulina, ki veže spolne hormone, kar pomaga razložiti del povezave med trebušno maščobo in testosteronom.

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Tudi Evropa opozarja na povezavo med debelostjo in testosteronom

Evropsko združenje za urologijo v svojih smernicah navaja, da so nizke vrednosti testosterona pogoste pri moških z debelostjo. Pri nekaterih gre za tako imenovani funkcionalni hipogonadizem, pri katerem na delovanje hormonskega sistema vplivajo predvsem dejavniki, kot so debelost, presnovne bolezni in življenjski slog. To ne pomeni, da je vsak moški z večjim trebuhom hormonsko ogrožen. Prav tako nizkega testosterona ni mogoče diagnosticirati samo na podlagi videza ali obsega pasu.

icon-expand Nizke vrednosti testosterona so pogoste pri moških z debelostjo. FOTO: Profimedia

Ali lahko izguba trebušne maščobe poveča testosteron?

Tu so ugotovitve precej spodbudne. Pri moških s prekomerno telesno težo ali debelostjo je zmanjšanje telesne teže povezano z izboljšanjem ravni testosterona. Evropske smernice za zdravljenje moškega hipogonadizma poudarjajo spremembo življenjskega sloga in zmanjšanje telesne teže kot pomemben prvi pristop pri moških s funkcionalno obliko hormonskega pomanjkanja, povezano z debelostjo. Novejši pregled v reviji European Urology prav tako ugotavlja, da lahko zmanjšanje telesne teže izboljša testosteron in pri nekaterih moških obrne debelostno povezani sekundarni hipogonadizem. Zato cilj ni nujno samo manjša številka na tehtnici. Pomembno je tudi, kako se spreminja telesna sestava in koliko visceralne maščobe ima človek.

Ne posegajte takoj po testosteronu

Če ima moški simptome, kot so zmanjšan libido, težave z erekcijo, pomanjkanje energije, zmanjšanje mišične mase ali druge težave, to še ne pomeni samodejno, da potrebuje zdravljenje s testosteronom. Po priporočilih Evropskega združenja za andrologijo mora biti pomanjkanje testosterona potrjeno z ustreznimi meritvami, praviloma z večkratnim merjenjem jutranje ravni testosterona, ob prisotnosti značilnih simptomov. Pri moških s prekomerno telesno težo ali debelostjo so spremembe življenjskega sloga in zmanjšanje telesne teže priporočeni kot prvi pristop.

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