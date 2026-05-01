Zdravje

Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?

B.R.
01. 05. 2026 02.03
Pivo je ena najbolj razširjenih alkoholnih pijač na svetu, ki jo ljudje povezujejo tako z družabnimi trenutki kot tudi z vprašanji o vplivu na zdravje. V zadnjih letih znanstvene raziskave vse pogosteje preučujejo, ali ima lahko zmerno uživanje piva tudi kakšne pozitivne učinke.

Pivo je ena najbolj razširjenih alkoholnih pijač na svetu, ki jo ljudje povezujejo tako z družabnimi trenutki kot tudi z vprašanji o vplivu na zdravje. V zadnjih letih znanstvene raziskave vse pogosteje preučujejo, ali ima lahko zmerno uživanje piva tudi kakšne pozitivne učinke.

Kaj vsebuje pivo in zakaj je predmet raziskav

Pivo vsebuje vodo, alkohol, ogljikove hidrate ter manjše količine vitaminov skupine B in mineralov, ki nastanejo v procesu fermentacije ječmena in hmelja. Strokovnjaki s področja prehrane pojasnjujejo, da pivo vsebuje tudi določene antioksidativne spojine, ki izvirajo iz rastlinskih sestavin.

Kot navajajo raziskovalci s področja javnega zdravja, se znanstveni interes za pivo pogosto osredotoča na vprašanje zmernega uživanja, ne pa na pretirano pitje, ki je dokazano škodljivo.

Sodobne raziskave vse bolj kažejo, da pivo ne more biti obravnavano kot napitek z zdravstvenimi koristmi v klasičnem smislu.
Sodobne raziskave vse bolj kažejo, da pivo ne more biti obravnavano kot napitek z zdravstvenimi koristmi v klasičnem smislu. FOTO: Shutterstock

Ali ima pivo res zdravstvene koristi?

Nekatere opazovalne študije so pokazale povezavo med zelo zmernim uživanjem alkohola in določenimi pozitivnimi učinki na srčno-žilni sistem. Kot poročajo strokovnjaki iz znanstvenih revij, se v teh primerih pogosto omenja rahlo zvišanje "dobrega" holesterola.

Vendar Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da teh rezultatov ni mogoče razumeti kot priporočilo za pitje alkohola, saj se tveganja za zdravje povečujejo že pri nizkih količinah.

Antioksidanti v pivu in njihov dejanski pomen

Pivo vsebuje majhne količine antioksidantov, ki izvirajo predvsem iz hmelja in ječmena. Ti lahko pomagajo pri nevtralizaciji prostih radikalov v telesu, vendar je njihova koncentracija razmeroma nizka.

Kot pojasnjujejo strokovnjaki za prehransko znanost, so veliko boljši viri antioksidantov sadje, zelenjava in druga nealkoholna rastlinska hrana, zato pivo ne more veljati za pomemben vir teh snovi.

Glavno tveganje ostaja alkohol

Kljub morebitnim manjšim koristim je alkohol glavna sestavina piva, ki ima dokazano negativne učinke na zdravje. Zdravstvene organizacije opozarjajo, da je alkohol povezan z več kot dvesto različnimi boleznimi, vključno z boleznimi jeter, rakom in motnjami živčnega sistema.

Kot navajajo strokovnjaki za javno zdravje, je meja med zmernim in škodljivim uživanjem zelo tanka, zato se morebitne koristi hitro izničijo.

Vino se pogosto pojavlja v razpravah o morebitnih koristih alkohola za zdravje ...
Vino se pogosto pojavlja v razpravah o morebitnih koristih alkohola za zdravje ... FOTO: Shutterstock

Kaj pravi znanost danes?

Sodobne raziskave vse bolj kažejo, da pivo ne more biti obravnavano kot napitek z zdravstvenimi koristmi v klasičnem smislu. Čeprav nekatere študije omenjajo določene pozitivne učinke zmernega uživanja, znanstvena skupnost poudarja, da ni varne količine alkohola, ki bi bila priporočljiva za izboljšanje zdravja.

Zato se danes poudarek premika k celostnemu življenjskemu slogu, kjer imajo prehrana, gibanje in spanje bistveno večji vpliv na zdravje kot katera koli alkoholna pijača.

Pivo tako ostaja predvsem družabna pijača z dolgo tradicijo, vendar znanstveni dokazi kažejo, da ga ni mogoče šteti za sredstvo za izboljšanje zdravja, temveč ga je treba uživati odgovorno in zmerno.

Kaj pa vino?

Vino se pogosto pojavlja v razpravah o morebitnih koristih alkohola za zdravje, predvsem zaradi prisotnosti polifenolov, kot je resveratrol, ki ga povezujejo z antioksidativnimi učinki. Kot navajajo strokovnjaki s področja kardiologije, so nekatere opazovalne raziskave pokazale povezavo med zmernim uživanjem rdečega vina in manjšim tveganjem za bolezni srca, vendar ti podatki ne dokazujejo neposredne vzročne povezave. Svetovne zdravstvene organizacije ob tem jasno opozarjajo, da vino kljub tem ugotovitvam ostaja alkoholna pijača z enakimi tveganji kot druge oblike alkohola, zato se tudi zanj ne priporoča uživanje z namenom izboljšanja zdravja.

Viri: WHO, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, The Lancet

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
pivo zdravje alkohol znanost prehrana
