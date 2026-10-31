Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje

Zakaj slišite zvok, ki ga v okolici ni?

Piskanje v ušesih, strokovno imenovano tinitus, pomeni pojav, pri katerem zaznavamo zvok brez ustreznega zunanjega izvora. Poleg visokega piska se tinitus lahko kaže kot šumenje, brenčanje ali celo globoko brnenje. Značilno je, da ga lahko zaznavate v enem ali obeh ušesih, zvok pa traja različno dolgo - od nekaj minut do več dni ali celo tednov. Za razumevanje pojava je pomembno vedeti, da zvoka ne zaznavajo zgolj ušesa, temveč celoten slušni sistem, ki sega v naše možgane. V notranjem ušesu se zvok pretvori v živčne signale, ki jih možgani obdelajo in interpretirajo kot zvok. Če je slušni sistem spremenjen, denimo zaradi poškodbe slušnega organa ali izgube sluha, se lahko spremeni tudi aktivnost živčnih celic, ki obdelujejo zvok. Posledično lahko zaznavate piskanje, čeprav v okolici tega zvoka ni. Pri tinitusu torej ne gre za izmišljen zvok, ampak za resnično zaznavo, ki se odvija na ravni možganov.

icon-expand Kljub temu da je v okolici tišina, se marsikdo sreča s pojavom, ko v ušesih zasliši visok pisk. FOTO: Adobe Stock

Od glasne glasbe do zamašenega ušesa: kaj vse lahko povzroči piskanje?

Eden najpogostejših dejavnikov za pojav tinitusa je izpostavljenost glasnemu hrupu. Po koncertu, uporabi glasnega orodja ali dolgotrajnem glasnem poslušanju glasbe prek slušalk se lahko pojavi začasno piskanje. To je v večini primerov predvsem opozorilo telesa, da je bil sluh izpostavljen veliki obremenitvi. Pogosta, dlje ponavljajoča se ali intenzivna izpostavljenost hrupu pa lahko povzroči tudi trajnejše poškodbe sluha, ki so nepopravljive. Vzrok za tinitus pa ni vedno hrup. Ta se lahko pojavi tudi zaradi izgube sluha, ki je povezana s staranjem ali preteklo izpostavljenostjo hrupu, ter ušesnega masla, pri čemer zamašen sluhovod lahko vpliva na zaznavanje zvoka. Vzrok za piskanje pa so lahko tudi težave s čeljustjo – stiskanje čeljusti, škripanje z zobmi in težave s čeljustnim sklepom lahko pri nekaterih ljudeh vplivajo na pojav tinitusa. Pogosto je lahko za pojav tinitusa krivo tudi jemanje nekaterih zdravil, ki lahko povzročijo ali celo poslabšajo piskanje. Precej pogosto pa je tudi, da jasnega vzroka za nastanek tinitusa ni mogoče ugotoviti in da gre pogosto za sklop več dejavnikov, ki so vplivali na nastanek pojava.

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Ko piskanje najbolj zaznamo ravno v tišini

Čez dan zvoke iz okolice prekrivajo pogovori, promet, glasba in druge dejavnosti. Ko se zvečer uležete v tiho sobo, teh motečih zvokov ni več, zato lahko piskanje postane precej bolj opazno in predvsem moteče. Pomembno vlogo pa ima pri tem tudi pozornost. Če vas zvok začne motiti, ga lahko nezavedno nenehno preverjate in se sprašujete, ali je glasnejši kot prej. Tako postane osrednji del vaše pozornosti, stres, ki se pojavi zaradi tega, pa lahko še dodatno okrepi pojav. To ne pomeni nujno, da je tinitus posledica stresa, temveč lahko stres predvsem poveča njegovo opaznost. Če vas piskanje moti pred spanjem, poskusite s tem, da si v ozadje dodate nežne zvoke, ki bodo na subtilen način prikrili piskanje v ušesih.

icon-expand Če piskanje vztraja ali se ponavlja, je smiseln pregled pri osebnem zdravniku. FOTO: Adobe Stock

Kako si pomagati, če piskanje ne izgine?

Če se je piskanje pojavilo po glasnem dogodku, je ključno, da se umaknete iz hrupa in sluhu omogočite počitek. V prihodnje uporabljajte zaščito sluha na koncertih in pri hrupnem delu, glasbo prek slušalk pa poslušajte pri zmerni glasnosti. Če piskanje vztraja ali se ponavlja, je smiseln pregled pri osebnem zdravniku. Ta lahko pregleda ušesa in presodi, ali potrebujete test sluha oziroma pregled pri specialistu. Včasih je mogoče odkriti vzrok, ki ga je mogoče zdraviti. Kadar je tinitus povezan z izgubo sluha, lahko slušni aparati izboljšajo sluh in predvsem zmanjšajo opaznost piskanja. Pri dolgotrajnem tinitusu, ki povzroča stisko, težave s spanjem ali vpliva na koncentracijo, pa lahko pomaga tudi kognitivno-vedenjska terapija. Ta zvoka ne odpravi nujno, lahko pa zmanjša mentalno obremenjenost, ki jo piskanje povzroča. Bodite pozorni tudi na okoliščine, v katerih je piskanje izrazitejše. Če opazite povezavo z napetostjo čeljusti, izpostavljenostjo hrupu ali določenimi zdravili, to omenite zdravniku. A bodite pozorni, da piskanja ne boste neprestano analizirali, saj lahko s tem povečate svojo osredotočenost nanj.

Piskanje kot znak resnejše težave

V večini primerov tinitus ne pomeni nevarne bolezni, vendar so nekatere okoliščine, v katerih se tinitus pojavlja, lahko smiseln razlog za pregled pri zdravniku. Če se piskanje pojavi skupaj z nenadno izgubo sluha, potrebujete takojšnjo zdravniško obravnavo. Zdravniški pregled je potreben tudi, če zvok utripa v ritmu srčnega utripa, če vztrajno piska samo v enem ušesu ali če opazite spremembe sluha. Čeprav ti simptomi ne pomenijo nujno resne bolezni, je smiselno preveriti njihov vzrok. Piskanja v ušesih ni vedno mogoče povsem odpraviti, vendar obstajajo načini, s katerimi lahko ugotovimo vzrok in vsaj v določeni meri zmanjšamo njegovo motečnost. Najpomembneje je, da zaščitimo sluh, vztrajnega piskanja ne ignoriramo in ob nenadni spremembi sluha ne odlašamo z zdravniško pomočjo.

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