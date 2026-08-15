Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap

Kar se je začelo kot povsem običajno druženje s prijatelji, se je za 42-letnega Mika Jewella skoraj končalo tragično. Ko je nenadoma začel izgubljati ravnotežje in padati, so prijatelji domnevali, da je preprosto pregloboko pogledal v kozarec. Šele pozneje se je izkazalo, da je utrpel hemoragično možgansko kap. Po operaciji in dveh tednih kome ga je čakalo novo presenečenje: ni se spominjal niti rojstva svojega novorojenega sina. Njegova zgodba je pretresljiv opomin, kako hitro lahko spregledamo znake možganske kapi, še posebej pri mlajših ljudeh, za katere pogosto zmotno menimo, da niso ogroženi.

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"Zdelo se je, kot da je preveč spil"

Po poročanju britanskega tabloida Mirror, ki ga povzema tudi hrvaški Net.hr, je Mike septembra lani s prijatelji preživljal povsem običajen dan. Kmalu je začel izgubljati ravnotežje, govoriti nenavadno in delovati zmedeno. Ker so vsi domnevali, da gre za posledico alkohola, ga nihče ni takoj odpeljal v bolnišnico. Ko je naslednji dan prišel domov, je večino dneva prespal. Njegova žena Ellie je opazila, da govori nerazločno in da njegove besede nimajo smisla. Takrat je posumila, da ne gre za mačka ali utrujenost, ampak za nekaj precej resnejšega. Odločitev, da poišče zdravniško pomoč, mu je verjetno rešila življenje. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel hemoragično možgansko kap, pri kateri pride do krvavitve v možganih.

icon-expand Naslednji dan je večino dneva prespal. FOTO: Profimedia

Kap ni težava samo starejših

Ko slišimo besedo možganska kap, si pogosto predstavljamo starejšo osebo. Toda stroka že leta opozarja, da lahko prizadene tudi mlajše odrasle. Britanski NHS poudarja, da je možganska kap nujno zdravstveno stanje, ki se lahko zgodi vsakomur, ne glede na starost. Tudi Ameriško združenje za možgansko kap (American Stroke Association) opozarja, da hitrost prepoznavanja simptomov pogosto odloča o tem, koliko možganskega tkiva bo trajno poškodovanega. Pri nekaterih vrstah kapi so simptomi še posebej zahrbtni. Motnje ravnotežja, opotekanje, zmedenost in nerazločen govor lahko okolica hitro zamenja za alkoholiziranost ali utrujenost. Prav zaradi tega prihaja do zamud pri zdravljenju.

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Ko se je zbudil, svojega sina ni poznal

Mikeovo stanje se je po sprejemu v bolnišnico še poslabšalo. Krvavitev v možganih se je povečala, zato so ga morali urgentno operirati in ga nato za dva tedna spraviti v inducirano komo. Največji šok ga je čakal ob prebujenju. Njegova žena mu je v naročje položila nekaj tednov starega sina Morgana. Mike je bil zmeden. Ni se spominjal niti otrokovega rojstva niti dejstva, da ima novorojenčka. Del njegovega spomina je preprosto izginil. Po navedbah Stroke Association so težave s spominom, koncentracijo in drugimi kognitivnimi funkcijami po možganski kapi zelo pogoste. Obseg težav je odvisen od mesta in obsega poškodbe možganov. Nekateri bolniki svoje spomine postopoma pridobijo nazaj, drugi pa se s posledicami spopadajo še leta.

icon-expand Mike se ni spominjal otrokovega rojstva niti dejstva, da ima novorojenčka. FOTO: Shutterstock

Zdravniki niso verjeli, da bo še hodil

Po operaciji Mike ni mogel normalno stati, njegova leva stran telesa je bila močno oslabljena, govor pa otežen. Zdravniki so ga opozorili, da morda nikoli več ne bo hodil. Toda odločil se je, da se ne bo predal. Vsak dan je opravljal rehabilitacijske vaje, od najosnovnejših vaj za prste do hoje po bolnišničnem hodniku. Znova se je moral naučiti uporabljati mobilni telefon in opravljati vsakdanja opravila, ki jih večina jemlje za samoumevna. Že nekaj mesecev pozneje se je vrnil na delo.

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Simptomi, ki jih ne smete ignorirati

Strokovnjaki opozarjajo na pravilo BE FAST, ki pomaga prepoznati najpogostejše znake možganske kapi:

- B (Balance): nenadna izguba ravnotežja ali koordinacije,

- E (Eyes): nenadne motnje vida,

- F (Face): povešena stran obraza,

- A (Arms): oslabelost ali odrevenelost roke,

- S (Speech): nejasen ali otežen govor,

- T (Time): takoj pokličite nujno pomoč. Prav zadnje pravilo je najpomembnejše. Nevrologi pogosto uporabljajo rek "čas so možgani", saj vsaka minuta brez zdravljenja povečuje tveganje za trajne posledice. Mike danes priznava, da na življenje gleda drugače. Njegova zgodba pa nosi pomembno sporočilo za vse nas: če nekdo nenadoma deluje zmedeno, se opoteka ali govori nerazločno, ne predpostavljajte, da je samo preveč spil. Včasih gre za bitko za življenje, pri kateri šteje prav vsaka minuta.

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