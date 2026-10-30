Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima

Svet filma in gledališča je izgubil enega svojih najbolj prepoznavnih igralcev. Sir Patrick Stewart je umrl 28. oktobra 2026 na svojem domu v Los Angelesu, ob njem pa je bila njegova žena Sunny Ozell. Star je bil 86 let. Novico je 29. oktobra sporočila njegova dolgoletna predstavnica Kelly Bush Novak. V izjavi je zapisala, da je igralec umrl po kratki in ganljivi poti z Alzheimerjevo boleznijo in demenco z Lewyjevimi telesci. Po navedbah družine je bil v zadnjih trenutkih obkrožen z najbližjimi, glasbo, molitvijo, solzami in smehom. Podrobnosti o tem, kdaj so mu bolezni diagnosticirali in kako hitro so napredovale, niso razkrili.

icon-expand Patrick Stewart FOTO: AP

Dve bolezni, ki prizadeneta možgane

Posebno pozornost vzbuja dejstvo, da se je Stewart spopadal z dvema oblikama nevrodegenerativne bolezni. Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence in postopoma prizadene spomin, mišljenje ter sposobnost opravljanja vsakodnevnih opravil. Značilno je, da se težave pogosto začnejo z motnjami kratkoročnega spomina. Sčasoma lahko posameznik težje prepoznava ljudi, se orientira v prostoru, sprejema odločitve in opravlja dejavnosti, ki so bile prej povsem samoumevne. Demenca z Lewyjevimi telesci pa je manj poznana, čeprav gre za eno najpogostejših oblik napredujoče demence. Povzročajo jo nenormalni beljakovinski skupki, imenovani Lewyjeva telesca, ki se kopičijo v živčnih celicah možganov in motijo njihovo delovanje. Posebnost te bolezni je, da ne prizadene samo spomina in miselnih sposobnosti, temveč tudi gibanje, pozornost, spanje in vedenje.

icon-expand Patrick Stewart in Sunny Ozell FOTO: Profimedia

Kakšni so simptomi demence z Lewyjevimi telesci?

Demenca z Lewyjevimi telesci je lahko zelo zahtevna za prepoznavanje, saj se njeni simptomi prekrivajo z znaki Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni. Med najpogostejšimi opozorilnimi znaki so: Nihanje pozornosti: posameznik je lahko v enem trenutku povsem zbran, že kmalu zatem pa zmeden ali nenavadno zaspan. Vidne halucinacije: bolnik lahko vidi ljudi, živali ali predmete, ki v resnici niso prisotni. Težave z gibanjem: pojavijo se lahko mišična togost, tresenje, počasnejši gibi in težave pri hoji. Motnje spanja: nekateri ljudje med spanjem fizično uprizarjajo svoje sanje, govorijo, kričijo ali mahajo z rokami. Težave s spominom in razmišljanjem: postopoma se lahko poslabšajo presoja, orientacija in sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog. Pomembno je tudi, da se simptomi ne pojavijo pri vseh bolnikih enako. Pri nekaterih so sprva bolj izrazite težave z gibanjem, pri drugih pa spremembe pozornosti, zaznavanja in spanja.

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Ali lahko človek zboli za obema oblikama demence?

Da. Alzheimerjeva bolezen in demenca z Lewyjevimi telesci se lahko pojavita sočasno. Strokovnjaki takšno stanje pogosto obravnavajo v okviru mešane demence. Pri tem je pomembno razumeti, da ne gre za dve povsem enaki bolezni. Alzheimerjeva bolezen je povezana predvsem z značilnimi oblogami amiloidnih beljakovin in spremembami beljakovine tau, medtem ko so za demenco z Lewyjevimi telesci značilne nenormalno nakopičene beljakovine alfa-sinuklein. Ko se spremembe pojavijo skupaj, je lahko klinična slika še kompleksnejša, saj se simptomi različnih bolezni prepletajo.

Zdravila, ki bi bolezni dokončno ustavilo, še ni

Obe bolezni predstavljata velik izziv za sodobno medicino. Za zdaj ne poznamo zdravila, ki bi Alzheimerjevo bolezen ali demenco z Lewyjevimi telesci dokončno odpravilo. Obstajajo pa načini zdravljenja, ki lahko pri določenih bolnikih pomagajo ublažiti simptome, izboljšati kakovost življenja in podpreti vsakodnevno funkcioniranje. Zdravljenje mora biti prilagojeno posamezniku, saj se lahko odzivi na zdravila med bolniki precej razlikujejo. Pomembno vlogo imajo tudi redna telesna dejavnost, ustrezna prehrana, kakovosten spanec, miselna aktivnost ter podpora svojcev in zdravstvenih strokovnjakov. Zgodnje prepoznavanje simptomov je pomembno, saj lahko pravočasna diagnoza omogoči boljše načrtovanje zdravljenja in oskrbe.

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Od kapitana Picarda do profesorja X

Patrick Stewart je za seboj pustil izjemno igralsko kariero, ki je trajala več kot šest desetletij. Svetovno slavo je dosegel kot kapitan Jean-Luc Picard v seriji Zvezdne steze: Naslednja generacija, pozneje pa je postal prepoznaven tudi kot profesor Charles Xavier v filmski franšizi Možje X. Njegova kariera pa ni bila omejena na znanstveno fantastiko. Dolga leta je bil pomemben član britanske gledališke scene, posebej Kraljeve shakespearovske družbe, kjer je nastopal v številnih klasičnih gledaliških delih. Leta 2010 je prejel viteški naziv za zasluge na področju dramske umetnosti. Njegova smrt je tako izgubila pomen zgolj kot novica o odhodu slavnega igralca. Opozorila je tudi na bolezni, ki vsako leto prizadenejo milijone ljudi in njihove družine. Alzheimerjeva bolezen in demenca z Lewyjevimi telesci namreč nista zgolj težavi spomina, temveč kompleksni bolezni možganov, ki lahko postopoma spremenita skoraj vse vidike posameznikovega življenja.