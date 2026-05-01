Patrick Muldoon
Zdravje

Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo

B.R.
01. 05. 2026 02.04
Smrt ameriškega igralca Patricka Muldoona, znanega iz serij Days of Our Lives in Melrose Place, je pretresla javnost. Po uradnih podatkih je umrl zaradi srčnega infarkta, strokovnjaki pa opozarjajo, da se opozorilni znaki srčnega infarkta lahko pojavijo že dolgo pred samim dogodkom.

Uradni vzrok smrti in zdravstveno ozadje

Po poročanju revije People, ki je imela vpogled v uradni smrtni list, je 57-letni igralec Patrick Muldoon umrl zaradi infarkta miokarda. Kot osnovna vzroka sta navedeni tudi pljučna embolija in dedna motnja strjevanja krvi, ki vpliva na nastajanje krvnih strdkov.

Strokovnjaki s klinike Mayo pojasnjujejo, da je pljučna embolija stanje, pri katerem krvni strdek zamaši pljučno arterijo in s tem resno ogrozi delovanje srca in pljuč.

Kaj je srčni infarkt

Srčni infarkt nastane, ko se dotok krvi v del srčne mišice nenadoma prekine. Po pojasnilih strokovnjakov iz Cleveland Clinic gre za življenjsko nevarno stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje, saj lahko vsaka zamuda povzroči trajne poškodbe srca. Najpogostejši vzrok pa je zamašitev koronarnih arterij zaradi maščobnih oblog ali krvnih strdkov.

Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste

Zgodnji simptomi, ki se lahko pojavijo pravočasno

Strokovnjaki iz Cleveland Clinic opozarjajo, da se prvi znaki srčnega infarkta lahko pojavijo že več dni ali tednov pred samim dogodkom. Ti simptomi so pogosto blagi in prihajajo ter odhajajo, zato jih ljudje pogosto spregledajo.

Kardiologinja dr. Jacqueline Tamis-Holland pojasnjuje, da se lahko pojavijo:

- bolečina ali pritisk v prsih

- nenavadna utrujenost

- težko dihanje pri običajnih dejavnostih

- slabost

- splošen občutek, da nekaj ni v redu

4 dejavniki, ki lahko napovedujejo srčni infarkt

Najpogostejši opozorilni znaki po mnenju strokovnjakov

Dr. Leslie Cho iz Cleveland Clinic opisuje, da bolniki najpogosteje občutijo pritisk v prsih, ki ga primerjajo z občutkom teže ali "sedenja na prsih".

Po navedbah Ameriškega združenja za srce se lahko bolečina širi v levo roko, čeljust ali hrbet. Nekateri bolniki poročajo tudi o potenju, omotici, slabosti ali občutku tesnobe.

Zakaj ljudje pogosto ne poiščejo pomoči pravočasno

Strokovnjaki opozarjajo, da so simptomi pogosto prehodni in blagi, kar ljudi zavede. Kot pojasnjuje dr. Tamis-Holland iz Cleveland Clinic, lahko nelagodje traja le nekaj minut, nato izgine, kar daje lažen občutek varnosti.

Ljudje simptome pogosto pripišejo stresu, utrujenosti ali prebavnim težavam, zato ne poiščejo pravočasne zdravniške pomoči.

Pomen zgodnjega ukrepanja

Strokovnjaki s klinike Mayo poudarjajo, da je hitro ukrepanje ključno, saj lahko pravočasno zdravljenje bistveno zmanjša poškodbe srčne mišice in poveča možnosti preživetja.

Zdravniki zato svetujejo, da je ob vsakem sumu na srčni infarkt treba takoj poklicati nujno medicinsko pomoč, tudi če simptomi niso izraziti.

Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
srčni infarkt zdravje bolezni srca simptomi Patrick Muldoon zdravje srca simptomi infarkta kardiologija
