Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Moški in ženska, dinamika v odnosu
Zdravje

Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?

N. Č.
17. 08. 2026 02.04
0

Najnovejša raziskava razkriva, da dolgotrajno gledanje televizije pri moških zmanjšuje volumen možganov v ključnih predelih, ki so povezani z demenco. Podrobnosti si lahko preberete v nadaljevanju.

Znanstveniki z Univerze Južne Kalifornije so ugotovili, da dolgotrajno gledanje televizije v srednjih letih povečuje tveganje za upad kognitivnih funkcij kasneje v življenju, piše Science Alert. Analiza podatkov, ki je trajala 24 let, je pokazala, da moški, ki so pogosto gledali televizijo, kažejo manjše volumne sive snovi in večje število poškodb beline v možganih, še dodajajo.

Ali gledanje pornografije koristi ali škoduje vašemu odnosu?
Preberi še
Ali gledanje pornografije koristi ali škoduje vašemu odnosu?

"To ne pomeni, da je sedenje samo po sebi nevarno, temveč je ključno, kaj med sedenjem počnete," poudarjajo strokovnjaki ter opozarjajo na razliko med aktivnim in pasivnim gledanjem. Medtem ko delo v pisarni zahteva kognitivni napor, je televizija popolnoma pasivna aktivnost, kar za možgane nima enakih zaščitnih učinkov kot mentalno stimulativne dejavnosti.

Zakaj so moški bolj ogroženi zaradi televizije?

Ena najbolj presenetljivih ugotovitev študije je drastična razlika med spoloma. Raziskovalci so opazili, da je povezava med gledanjem televizije in zmanjšanjem možganskega volumna močno izražena pri moških, medtem ko pri ženskah teh povezav skoraj ni bilo, piše Science Alert.

Gledanje televizije
Gledanje televizije FOTO: Profimedia

Zakaj je temu tako?

Razlaga za ta pojav se skriva v vzorcih vedenja. Moški namreč pogosteje gledajo televizijo v dolgih, neprekinjenih intervalih, ko na primer spremljajo športne dogodke ali dolge filme, ženske pa gledanje televizije pogosteje prekinejo s hišnimi opravili ali skrbjo za otroke. Ta dinamika lahko pomeni razliko med nevarno stagnacijo in občasno aktivacijo možganskih centrov za gibanje in načrtovanje.

Razlika med pisarniškim delom in televizijo

Razlika med pisarniškim sedenjem in televizijo je ogromna. Študija ARIC, ki je trajala od osemdesetih let do danes, je razkrila, da intelektualna stimulacija med sedenjem ščiti pred lezijami bele snovi, piše Science Alert. Udeleženci, ki so delali v pisarni, so imeli v starosti boljši kognitivni profil. "Zavedati se moramo, da možgani niso statični; njihova uporaba vpliva na njihovo fizično velikost," pravijo avtorji.

Televizija je po drugi strani popolnoma pasivna izkušnja, kjer so možgani le 'sprejemniki', brez potrebe po sintezi novih informacij ali kritičnem presojanju, kar sčasoma privede do degradacije ključnih struktur, še dodajajo.

Zakaj ljudje spremljamo borilne športe in kaj borce žene v ring?
Preberi še
Zakaj ljudje spremljamo borilne športe in kaj borce žene v ring?

Kako omiliti negativne učinke pasivnosti?

Priporočila raziskovalcev so jasna: zmanjšajte čas pred televizijo in povečajte mentalno stimulacijo. Tudi če se ne morete odpovedati svoji najljubši oddaji, jo vsaj občasno prekinite s krajšo aktivnostjo.

Par
Par FOTO: Profimedia

Kaj sledi?

"Potrebujemo več raziskav, da potrdimo vpliv digitalnih aktivnosti, kot je pošiljanje sporočil, a verjetno je vsaka aktivnost boljša od čiste pasivnosti," pa pravi eden od raziskovalcev. Pomembno je zavedanje, da naši možgani niso neuničljivi in da so njihova struktura ter funkcionalnost v starosti neposredna posledica navad, ki jih gojimo že desetletja prej.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: sciencealert.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zdravje možganov gledanje televizije kognitivni upad moški možgani demenca aktivno sedenje raziskava ARIC kognitivne funkcije pasivnost moško zdravje staranje možganov staranje
Prehrana

Ga imate pogosto na krožniku? Strokovnjaki opozarjajo na vpliv tega mesa na črevesje

Zdravje

Mislili so, da je pijan, v resnici pa je doživljal možgansko kap

24ur.com Zakaj je med gledalci vsebin o serijskih morilcih več žensk kot moških?
Moskisvet.com To predstavlja peti najpogostejši vzrok smrti pri moških
Vizita.si Ali je prehranjevanje pred zasloni res tako slabo?
Vizita.si To se zgodi, če preveč časa preživite pred zaslonom
Moskisvet.com Na to je treba biti pozoren pri nakupu televizije
Zadovoljna.si Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Moskisvet.com Zakaj moški potrebujejo manj spanja kot ženske?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908