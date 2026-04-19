Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan

Metaanaliza v reviji PLOS Medicine, ki je združila podatke več kot 300.000 udeležencev, je pokazala, da imajo ljudje s šibkimi socialnimi vezmi 50 % večje tveganje za prezgodnjo smrt, kar je primerljivo s kajenjem do 15 cigaret dnevno. Leta 2023 je nekdanji ameriški glavni kirurg Vivek Murthy osamljenost razglasil za javnozdravstveno krizo, istega leta je WHO ustanovil komisijo za socialno povezanost. Na kratko: večina strokovnjakov se strinja, da je pomanjkanje človeškega stika izredno škodljivo.

Možgani socialno izključenost procesirajo prek istih nevronskih poti kot fizično bolečino. Ko si osamljen, to možgani dobesedno zaznavajo kot bolečino. Kronična osamljenost dvigne raven kortizola in sproži nizkostopenjski vnetni odziv. V telesu poskočijo markerji sistemskega vnetja, aktivirajo se vnetni geni in zmanjša se učinkovitost imunskega odziva. Evolucijsko je bil odziv smiseln, saj nas je pripravil na poškodbe, če smo bili ločeni od skupine. Danes je to recept za srčno-žilne bolezni, možgansko kap, oslabljen imunski sistem, motnje spanja in upad kognitivnih funkcij. Celo rane se ti počasneje celijo, če si osamljen.

Raziskava Washington University iz marca 2026 kaže, da skoraj polovica mladih odraslih v osmih državah poroča o osamljenosti. Po podatkih študije iz leta 2025 več kot 80 % anketiranih Američanov poroča o določeni stopnji osamljenosti. Tisti, ki so "vedno" osamljeni, imajo veliko večjo verjetnost za razvoj depresije. 30 % Američanov med 18. in 34. letom se počuti osamljene vsak dan ali večkrat tedensko, bistveno več kot starejše skupine. Generacija z največ tehnološkimi "povezavami" (socialna omrežja, sporočila, videoklici) je v resnici najbolj osamljena. Število stikov pač ni isto kot kakovost stikov, možgani pa lajkov in pristnih pogovorov ne razumejo na enak način.

Biti sam in biti osamljen ni isto. Samota je prostovoljna, koristna za refleksijo, ustvarjalnost, počitek. Osamljenost je neželena in boleča. Človek se lahko počuti osamljenega sredi družine ali med prijatelji, in obratno, popolnoma zadovoljen sam. Ne gre za to, da moraš biti obdan z ljudmi 24/7. Gre za kakovost povezav in za to, da so tvoje notranje potrebe zadovoljene.

Namesto da osamljenost dojemamo kot bolezen, jo je bolj smiselno videti kot biološki alarm, ki ti sporoča, da ti nekaj manjka. Ko si lačen, ješ, ko si osamljen, najdeš družbo. Težava je, da večina znake osamljenosti predolgo ignorira in normalizira, dokler ne postanejo kronični (in povzročijo veliko škode). Morda je naslednji klic prijatelju, ki ga že dolgo nisi slišal, bolj zdravilen, kot si misliš.