Nočno potenje: Kdaj bi vas moralo začeti skrbeti?

Če se nočno potenje pojavi občasno, je lahko razlog povsem vsakdanji. Če pa se zaradi prepotenosti redno zbujate in morate sredi noči menjati oblačila ali posteljnino, je smiselno pogledati, kaj se dogaja v ozadju.

icon-expand Nočno potenje FOTO: AdobeStock

Najprej preverite spalnico, odejo in večerne navade

Preden človek začne iskati bolezen, je vredno preveriti najbolj očitne vzroke. Predebela odeja, zelo topla spalnica, sintetična pižama ali intenzivna telesna dejavnost pozno zvečer lahko povzročijo, da se telo preprosto pregreje. Mayo Clinic opozarja, da močno potenje med spanjem še ni nujno znak bolezni, če je vzrok previsoka temperatura v prostoru ali preveč posteljnine. Pomemben dejavnik je lahko tudi alkohol. Pri moških, ki zvečer pogosto posežejo po alkoholu, je povezava lahko še posebej očitna, saj alkohol lahko vpliva na spanje in je med dejavniki, povezanimi z nočnim potenjem. NHS med možnimi vzroki navaja tudi uživanje alkohola in nekaterih drugih snovi.

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Nočno potenje je lahko povezano s spalno apnejo

Če se moški ponoči poti, smrči, se pogosto prebuja ali se zjutraj zbudi izčrpan, velja pomisliti tudi na spalno apnejo. Pri obstruktivni spalni apneji se med spanjem večkrat pojavijo prekinitve dihanja. Človek lahko zaradi njih kratkotrajno lovi sapo, smrči ali se prebuja, telo pa se na motnjo odzove z aktivacijo živčnega sistema. Sleep Foundation, ki je članek o nočnem potenju pri moških pripravila z zdravniškim pregledom, med pomembnimi možnimi vzroki posebej izpostavlja spalno apnejo. Pri moških z njo je nočno potenje razmeroma pogosto. Če se k potenju pridružujejo glasno smrčanje, dušenje ali lovljenje sape med spanjem in izrazita dnevna zaspanost, ni dobro vsega pripisati stresu ali slabi posteljnini. NHS med značilnimi znaki spalne apneje prav tako navaja nočno prebujanje zaradi dušenja, smrčanje in dnevno utrujenost.

icon-expand Nočno potenje je lahko povezano s spalno apnejo. FOTO: Profimedia

Pri moških so lahko pomembne tudi hormonske spremembe

Pri moških se o hormonskem vzroku nočnega potenja govori precej manj kot pri ženskah, vendar lahko tudi nizka raven testosterona povzroča vročinske oblive in potenje. Cleveland Clinic med simptomi pomanjkanja testosterona pri moških navaja tudi vročinske oblive. To pa še ne pomeni, da je vsako nočno potenje znak nizkega testosterona. Za diagnozo niso dovolj samo simptomi – zdravnik upošteva težave, značilne za pomanjkanje testosterona, in laboratorijske meritve. Če se poleg nočnega potenja pojavljajo še zmanjšana spolna želja, težave z erekcijo, utrujenost, zmanjšanje mišične mase ali drugi značilni znaki, je pogovor z zdravnikom bolj smiseln kot samostojno jemanje hormonskih pripravkov.

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Tudi zdravila lahko povzročijo, da se ponoči potite

Vzrok se lahko skriva v zdravilu, ki ga moški jemlje že dlje časa. Med zdravili, ki lahko povzročajo nočno potenje, Mayo Clinic navaja nekatere antidepresive, hormonska zdravila, določena zdravila za zdravljenje nizkega krvnega sladkorja ter metadon. To je pomembna podrobnost, saj se lahko človek začne ponoči potiti šele po uvedbi ali spremembi zdravljenja. Če se je težava pojavila približno v istem obdobju, je zdravniku vredno povedati, katera zdravila in prehranska dopolnila jemljete. Zdravljenja pa ne prekinjajte na lastno pest.

icon-expand Tudi zdravila lahko povzročijo, da se ponoči potite. FOTO: Shutterstock

Včasih so v ozadju okužbe ali druge bolezni

Nočno potenje samo po sebi še ne pove, katera bolezen bi lahko bila vzrok. Zdravniki zato gledajo predvsem celotno sliko. Med možnimi vzroki so okužbe, motnje delovanja ščitnice, avtoimunske bolezni in nekatere krvne bolezni. Med redkejšimi možnostmi Mayo Clinic navaja tudi limfome in levkemijo. Pomembno je razmerje med simptomom in verjetnostjo. Večina ljudi, ki se ponoči poti, nima raka ali druge nevarne bolezni. Toda vztrajno močno potenje skupaj z drugimi opozorilnimi znaki zahteva zdravniško presojo, namesto ugibanja na podlagi posameznega simptoma.

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Kdaj je nočno potenje pri moškem razlog za obisk zdravnika?

Če se močno potenje ponavlja brez jasnega razloga, moti spanje ali se stopnjuje, je dobro obiskati zdravnika. NHS posebej svetuje pregled pri rednem nočnem potenju, ki človeka prebuja, ter kadar se pojavljajo še vročina, mrzlica, kašelj, driska ali nepojasnjeno hujšanje. Še posebej pomembno je, če se potenju pridružijo: - nepojasnjeno hujšanje, - dolgotrajna vročina, - vztrajen kašelj, - povečane bezgavke, - izrazita utrujenost, - težko dihanje, - ponavljajoče se prebujanje z občutkom dušenja. Pri nenadnem močnem potenju, ki ga spremljajo bolečina v prsih, omotica ali slabost, Mayo Clinic priporoča takojšnjo zdravstveno obravnavo. Najbolj uporaben pristop je zato precej preprost: opazujte, kdaj se potenje pojavlja, kako močno je, ali se dogaja v hladni spalnici in ali se skupaj z njim pojavljajo še drugi simptomi. Zdravniku povejte tudi za zdravila, alkohol, spremembe telesne teže, smrčanje in morebitne težave s spanjem. Nočno potenje pri moških je pogosto neprijetno, vendar samo po sebi še ne pomeni, da je z zdravjem nekaj resno narobe. Ključ je v tem, ali gre za občasno pregrevanje ali za ponavljajoč se simptom brez očitnega razloga. Prav ta razlika zdravniku pomaga ugotoviti, ali gre zgolj za spalne navade ali pa je vredno poiskati zdravstveni vzrok.

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