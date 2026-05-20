Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona

Odvisnost od telefona pogosto ni le navada gledanja v zaslon, temveč avtomatski odziv telesa na dolgčas, stres, utrujenost ali potrebo po hitri stimulaciji. Ker odvisnost od telefona ni zgolj navada gledanja v zaslon, je običajno ne moremo premagati samo z odločitvijo, da bomo preživeli manj časa na telefonu. V nadaljevanju zato preverjamo, kako lahko odvisnost od telefona začnete zmanjševati na bolj iznajdljiv in učinkovit način.

Zakaj klasični nasveti pogosto ne delujejo?

Večina ljudi se dobro zaveda, da bi morali preživljati manj časa na telefonu, a jim to kljub zavedanju ne uspe. Razlog za to je pogosto v tem, da telefon ni le predmet, temveč tudi navada, ki jo močno povezujemo z občutki. Po njem ne posegamo vedno zato, ker nekaj potrebujemo, ampak zato, ker nečesa nočemo čutiti – bodisi praznine, dolgočasja, neprijetne tišine ali notranjega nemira. In ravno zato je pomembno, da pri opuščanju prekomerne uporabe telefona ne omejite zgolj uporabe s časovnega vidika, temveč k stvari pristopite premišljeno – uporabo telefona si otežite in stare navade zamenjajte z novimi.

icon-expand Odvisnost od telefona pogosto ni le navada gledanja v zaslon, temveč avtomatski odziv telesa. FOTO: Shutterstock

Kako premagati odvisnost od telefona?

Pomagajo predvsem zelo konkretni ukrepi, ki prekinejo avtomatski vzorec preživljanja časa na telefonu. Bolj ko bodo ukrepi specifični, večja bo verjetnost, da boste čezmerno uporabo telefona dejansko prekinili. Navajamo specifične ukrepe, s katerimi lahko občutno zmanjšate čas, ki ga preživite na telefonu: 1. Telefon naj ne bo več prva stvar, ki se je zjutraj dotaknete Veliko ljudi dan začne s skrolanjem, še preden zares vstanejo. Gre za izjemno slabo navado, ki ima močen vpliv na ravnovesje v možganih čez celoten dan. Da se navade znebite, lahko namesto tega telefon čez noč pustite zunaj dosega postelje. Če uporabljate telefon kot budilko, si raje kupite navadno budilko in se držite pravila, da naj bo prvih 20 minut dneva vedno brez zaslona, s čimer boste prekinili zelo pomemben jutranji avtomatizem. 2. Določite odlagališče za telefon Eden manj pogosto omenjenih trikov je, da mora telefon v vašem domu imeti stalno mesto za odlaganje. Ob tem določite eno točko, kamor boste telefon vedno odlagali, s čimer boste zmanjšali impulzivno preverjanje telefona. Če telefon ni ves čas v našem dosegu, ga boste precej manjkrat vzeli v roke brez konkretnega razloga.

icon-expand Večina ljudi telefon uporablja tudi zato, ker v trenutku dolgčasa ne ve, kaj drugega bi počeli. FOTO: Shutterstock

3. Spremenite barve zaslona Barve na zaslonu in aplikacijah niso nepomembne. Namenjene so temu, da zadržijo pozornost. Če telefon prestavite v način sivine, postane v trenutku manj privlačen. To je majhen in neobičajen trik, ki marsikomu presenetljivo hitro zmanjša željo po brezciljnem gledanju v telefon. 4. Namenoma si otežite dostop do aplikacij Najbolj mamljive aplikacije premaknite z začetnega zaslona, jih skrijte v mapo ali se po vsaki uporabi iz njih odjavite. Cilj ni, da si jih popolnoma onemogočite, ampak da čas med impulzom in dejanjem nekoliko podaljšate. Več ko bo majhnih ovir pri uporabi telefona, manj avtomatizirana bo tudi uporaba telefona. 5. Uporabite pravilo "najprej odmor, potem telefon" Vsakič, ko začutite impulz, da bi segli po telefonu, naredite eno stvar prej – spijte požirek vode, vstanite, trikrat globoko vdihnite ali poglejte skozi okno. Ne zato, da bi impulz popolnoma zavrli, ampak predvsem zato, da impulz ne bo več vodil neposredno v dejanje. Že kratka petsekundna pavza lahko oslabi avtomatiziranost navade. 6. Ustvarite seznam stvari, ki jih lahko počnete namesto telefona Večina ljudi telefon uporablja tudi zato, ker v trenutku dolgčasa ne ve, kaj drugega bi počeli. Zato si vnaprej napišite kratek seznam alternativ, ki vas bodo zaposlile za nekaj minut: - kratek sprehod, - raztezanje, - branje knjige, - urejanje stanovanja ... Pomembno pa je, da seznam dejavnosti, ki jih lahko naredite, obstaja že prej. V trenutku impulza si namreč težko izmislimo alternativo. 7. Omejite brezsmiselno uporabo telefona na stoječ položaj Gre za zelo neobičajen, a izjemno uporaben trik, pri katerem lahko določene aplikacije uporabljate samo stoje, nikoli pa sede ali leže. To še posebej velja za aplikacije družbenih omrežij in novice. Ko telefon ni več povezan z udobjem kavča ali postelje, se čas uporabe telefona pogosto naravno skrajša.

icon-expand Popolne prepovedi pogosto ne zdržijo na dolgi rok. FOTO: AdobeStock

8. Pretirano omejevanje vodi v neuspeh Popolne prepovedi pogosto ne zdržijo na dolgi rok. Strokovnjaki ravno iz tega razloga priporočajo, da uporabo omejimo zgolj v določeni meri, npr. z uvedbo 'rdečih con'. Ob tem si določite dve konkretni območji v bivalnem prostoru ali aktivnost, ko telefona ne uporabljate. Na primer: - med jedjo, - v postelji, - na stranišču, - med pogovorom z drugo osebo ali 9. Enkrat na teden izvedite 'dolgočasno uro' Izberite uro v tednu, ki jo namerno preživite brez telefona, televizije, računalnika ali glasbe. Sprva bo neprijetno, a ravno s tem običajem boste izboljšali toleranco za dolgčas. Namreč, ravno nizka toleranca za dolgčas je pogosto največji razlog za odvisnost od telefona.

Ko telefon ni več edina rešitev

Pri premagovanju odvisnosti od telefona popolna opustitev uporabe telefona ni učinkovita. Strokovnjaki kot najbolj učinkovito rešitev zagovarjajo več malih ovir v dnevu, s katerimi uporabo telefona nekoliko otežite. Izpostavljajo, da odvisnosti od telefona običajno ne premagamo le z močjo volje, temveč s spreminjanjem drobnih vzorcev, s katerimi telefon počasi izgubi svojo pomembnost.

Preberi še Manj klikov, več življenja: Nova navada za boljše počutje

Preberi še 5 korakov, s katerimi lahko določite lokacijo ukradenega telefona