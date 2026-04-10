To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?

Ker zaradi neobičajnih znakov anksioznost pri moških ostane velikokrat spregledana, smo preverili, kateri so tisti bolj neobičajni simptomi anksioznosti pri moških in kako se lahko z njimi spopadete.

Ko se anksioznost skrije za moško vedenje

V nasprotju s pogostim prepričanjem se pri številnih moških stiska ne izrazi navzven v obliki strahu. Zaradi globokih zgodovinskih prepričanj o čustvih pri moških poteka izražanje anksioznosti na nekoliko drugačen način. Skladno s tem se lahko anksioznost pri moških izraža kot napetost ali pretirana potreba po nadzoru. Navzven je lahko to vedenje prepoznano kot sitnost, hladnost ali celo pretirana resnobnost. Prav tako je eden najpogosteje spregledanih simptomov anksioznosti pri moških razdražljivost. Namesto da bi delovali negotovi, lahko postanejo hitro vzkipljivi, nepotrpežljivi in napeti. Majhne nevšečnosti jih hitreje vržejo iz tira, pogosteje pa reagirajo ostro. Na prvi pogled je lahko videti, da gre ob tem zgolj za značajsko lastnost ali stres, v resnici pa je v ozadju pogosto nenehna notranja napetost. Ko je živčni sistem preobremenjen, človek težje prenaša dražljaje iz okolja, zato je lahko tesnoba navzven videti kot jeza.

Pretirana potreba po nadzoru

Še en neobičajen znak je močna potreba po nadzoru. Nekateri moški začnejo iz notranje stiske pretirano preverjati načrte, urnike ali vedenje drugih ljudi. Zelo jih zmoti nepredvidljivost, spremembe jih hitro vržejo iz ravnovesja in občutek imajo, da morajo vse držati skupaj, sicer bo šlo nekaj narobe. Takšno vedenje je pogosto videti kot perfekcionizem ali organiziranost, vendar je lahko v resnici način, na katerega posameznik zmanjšuje notranjo tesnobo. Nadzor namreč začasno ustvarja občutek varnosti. Težava pa je v tem, da postane sčasoma izčrpavajoča tako za posameznika kot za njegove odnose.

Ko moški beži v delo

Anksioznost se pri moških pogosto skriva tudi za pretirano produktivnostjo. Nekateri se na notranji nemir odzovejo tako, da se še bolj vržejo v delo, šport ali druge vsakodnevne naloge. Navzven delujejo učinkoviti in uspešni, v resnici pa si z nenehno aktivnostjo preprečujejo stik z lastnimi občutki. To je še posebej zahrbtna oblika anksioznosti, ker jo družba pogosto celo nagrajuje. Človek, ki je stalno zaposlen in vedno v pogonu, le redko navzven deluje kot nekdo, ki je v resnici v stiski. A v ozadju je lahko močan nemir, občutek, da se ne sme ustaviti, ker bi ga sicer preplavile misli, napetost in potencialno celo občutki praznine.

Telesni simptomi brez jasnega razloga

Med zelo pogostimi, a manj prepoznanimi simptomi anksioznosti pri moških so tudi telesni znaki. Ti vključujejo tiščanje v prsih, pospešeno bitje srca, napetost v čeljusti ali ramenih, pogoste glavobole, prebavne težave in kronično utrujenost.

Ko se simptomi pojavijo v telesu, mnogi najprej pomislijo na fizično bolezen. Pogosto obiskujejo zdravnike, opravljajo različne preiskave, a jasnega vzroka za fizične simptome ne najdejo. To ne pomeni, da si simptome domišljajo, temveč pomeni le, da telo izraža tisto, česar posameznik morda še ni prepoznal na čustveni ravni.

Umik in čustvena nedostopnost

Neobičajen simptom anksioznosti je lahko tudi umik iz odnosov. Namesto da bi človek iskal bližino in podporo, se začne zapirati vase. Manj govori, izogiba se globljim pogovorom, deluje lahko odsotno ali čustveno nedosegljivo. Partnerka, družina ali prijatelji lahko to razumejo kot nezanimanje ali oddaljevanje od njih. V resnici pa je lahko umik obrambni mehanizem. Ko nekdo ne zna ubesediti notranje stiske, se pogosto raje umakne, kot da bi tvegal ranljivost. Pri moških je to še posebej pogosto, saj jim je pogosto lažje molčati kot priznati, da jih nekaj močno obremenjuje.

Težave s spanjem, čeprav je telo utrujeno

Veliko moških z anksioznostjo ne pove, da jih je strah ali da so v stiski, povedo pa, da imajo težave s spancem. To pomeni, da pogosto težko zaspijo, ker ne morejo izklopiti misli, ali pa se zbujajo sredi noči z občutkom notranje napetosti. Zjutraj so utrujeni, čez dan pa še bolj razdražljivi in manj odporni na stres. Motnje spanja so pogosto eden prvih znakov, da živčni sistem deluje v stanju stalne pripravljenosti. Čeprav je telo izčrpano, um ostaja na preži. Prav zato se anksioznost pogosto začne kazati skozi nespečnost, nočno prebujanje ali nemiren spanec.

Tvegano vedenje kot način pomirjanja

Pri nekaterih moških se anksioznost ne pokaže navzven kot zaskrbljenost, temveč kot iskanje hitre razbremenitve preko tveganega vedenja. To se lahko kaže v povečani uporabi alkohola, kajenju, impulzivni vožnji, tveganih odnosih, kompulzivnem športu ali drugih vedenjih, ki za kratek čas zmanjšajo notranjo napetost. Takšna vedenja okolica redko poveže z anksioznostjo. Pogosto delujejo kot sprostitev ali želja po adrenalinu, v resnici pa je v ozadju lahko prav potreba, da bi se posameznik vsaj za trenutek razbremenil.

Nedolžne vsakodnevne navade

Anksioznost se lahko pokaže tudi skozi na videz majhne, vsakdanje navade, kot so griženje nohtov, stiskanje zob ali nenehno preverjanje telefona. Ti simptomi so pogosto razumljeni kot običajen del življenja, a so kljub temu zelo povedni. Prav drobne navade pogosto razkrijejo, da telo in um nista zares sproščena. Če nekdo ne zmore sedeti pri miru ali se težko odklopi, je lahko v ozadju prav kronična tesnoba. Anksioznost pri moških pogosto nima obraza, ki bi ga takoj povezali s tesnobo. Lahko se skriva za jezo, molkom, utrujenostjo, telesnimi težavami, pretirano produktivnostjo ali potrebo po nadzoru. Prepoznati te neobičajne simptome ne pomeni iskati težav tam, kjer jih ni, temveč pomeni, da duševnega zdravja ne omejujemo zgolj na najbolj očitne znake. Ko moški razumejo, da je tudi razdražljivost lahko klic po pomoči in da tudi tišina lahko skriva stisko, je pot do podpore veliko bolj jasna.

