Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?

Čeprav vikend uradno traja dva dni, se za veliko ljudi počitek zaključi že v nedeljo popoldne. Občutek tesnobe, ki se pojavi, ima ime 'Sunday Scaries' oziroma nedeljska anksioznost in gre za zelo pogost pojav. Kot navaja ameriški portal Psych Central, gre za obliko anticipacijske tesnobe, torej stresa zaradi nečesa, kar se še ni zgodilo, a ga naš um doživlja kot resnično grožnjo.
Telo se na takšno napetost odzove s povišanim srčnim utripom, slabšim spancem in zvišano ravnjo stresnega hormona kortizola. Strah pred ponedeljkom ni znak šibkosti, temveč opozorilo, da nekaj v našem ritmu, odnosu do dela ali načinu življenja ne deluje optimalno.
Zakaj je problem ravno nedelja?
Naši možgani ne marajo negotovosti. Nedelja je prehodna točka med prostim časom in obveznostmi, kar pomeni, da um začne zapolnjevati praznino z lastnimi scenariji, ti pa so pogosto precej slabši od realnosti. Kot poroča Asana, ljudje v nedeljo razmišljajo predvsem o stvareh, na katere nimajo neposrednega vpliva, kar še poveča občutek nemoči in napetosti.
Zanimivo je, da nedeljska tesnoba ni nujno povezana le z nezadovoljstvom v službi. Britanski medij The Sun je poročal o raziskavah, ki kažejo, da ponedeljkov stres občutijo celo upokojenci. To potrjuje tezo, da gre za naučen psihološki vzorec, ne zgolj za delovne obveznosti.
Kako obvladovati nedeljsko tesnobo?
1. Ponedeljek pripravite že v petek
Po priporočilih portala Indeed je ena najučinkovitejših strategij ta, da ponedeljkove naloge razporedite še pred vikendom. Ne gre za dodatno delo, temveč za razbremenitev misli. Če veste, kaj vas čaka, vam tega ni treba premlevati v nedeljo zvečer.
2. Ponedeljku dodajte nekaj, kar ni povezano z delom
Raziskave, ki jih povzema Good Housekeeping, kažejo, da se stres zmanjša, če začetek tedna povežemo z nečim pozitivnim, na primer jutranjim treningom, dobro kavo, rutino, ki ni vezana na službo. Ponedeljek tako ni več zgolj simbol obveznosti, ampak tudi dan, ki vsebuje nekaj, česar se lahko veselite.
3. Ne prinašajte službe v vikend
Strokovnjaki za produktivnost pri Asani poudarjajo, da stalno preverjanje službenih sporočil med vikendom briše mejo med delom in prostim časom. Posledica sta večja utrujenost in manjša učinkovitost, kar dolgoročno povečuje stres, namesto da bi ga zmanjševalo.
4. Ustvarite jasen zaključek vikenda
Kot navaja portal Mirage News, ljudje, ki imajo ob nedeljah ustaljen ritual, naj bo to šport, kuhanje, sprehod ali branje, poročajo o manjšem občutku praznine in tesnobe. Nedelja tako dobi svojo vrednost in ne obstaja le kot čakanje na ponedeljek.
5. Prepoznajte dejanski vir stresa
Velik del nedeljske anksioznosti izhaja iz nejasnih strahov. Psihologi priporočajo preprosto vprašanje: ali gre za konkreten problem ali za domišljijo? Ko skrbi spravimo v besede in jih natančneje opredelimo, pogosto izgubijo moč.
6. Poskrbite za spanec
Slab spanec je eden glavnih sprožilcev ponedeljkovega stresa. Pomanjkanje počitka povečuje razdražljivost, slabša koncentracijo in potrjuje negativne misli, ki jih imamo pred začetkom novega tedna.
Kdaj gre za resno težavo?
Če se tesnoba pojavlja vsak teden, vpliva na spanec, odnose ali zdravje, je priporočljiv pogovor z osebnim zdravnikom ali terapevtom. Takšna tesnoba je namreč lahko znak globljega nezadovoljstva ali izgorelosti, ki je ne gre ignorirati.
Vir: Psych Central, Asana, Indeed, Good Housekeeping, Mirage News, The Sun
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV