Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog

Ponedeljek se začne že večer prej

Raziskave so pokazale, da ob pričakovanju stresa tudi doživljamo več stresa, kar je povzročilo porast v količini stresnega hormona, ki so ga v udeležencih raziskave izmerili. To pomeni, da se telo na predvideno obremenitev začne pripravljati še pred tistim trenutkom, ko ta dejansko nastopi. Z drugimi besedami – stres ustvari stres, kar vodi v začaran krog, ki lahko sčasoma postane obremenjujoč. Ugotovitve raziskave lahko pomagajo pojasniti, zakaj lahko nedeljski večer postane neprijeten tudi takrat, ko se v tistem trenutku ne dogaja nič stresnega. Če je ponedeljek v vaših mislih povezan z nepredvidljivostjo, konflikti, prevelikim obsegom dela ali občutkom, da boste že zjutraj v zaostanku, možgani začnejo prihodnji dan obravnavati kot problem, ki ga je treba reševati že v tem trenutku. Pomembno pa je tudi, da pričakovanje ni nujno sorazmerno z dejansko zahtevnostjo ponedeljka. Ob tem pa je pomembno tudi zavedanje, da je negotovost psihološko zahtevnejša od jasno določene obremenitve. Če veste, da vas čakajo tri konkretne naloge, jih lahko razporedite glede na svoj ritem. Če pa samo veste, da boste stopili v kopico obremenitev brez jasnega konca in brez občutka nadzora, je to za telo precej bolj stresno.

icon-expand Kljub temu da imate v nedeljo popoldne še vedno prost dan, so misli lahko že pri službi. FOTO: Shutterstock

Nedokončane naloge ostanejo psihološko odprte

Eden najbolj pogostih razlogov za nedeljsko tesnobo so nedokončane obveznosti prejšnjega tedna. Psihologija v tem kontekstu že dolgo omenja tako imenovani Zeigarnikov učinek, pri katerem nedokončani cilji in naloge ostajajo v mislih bolj aktivni kot tisti, pri katerih smo dobili občutek zaključka. Podobno ugotavljajo tudi raziskave, ki kažejo, da nas nedokončane službene obveznosti pogosto spremljajo tudi po koncu delovnega časa. Ravno zato ni vseeno, kako zaključite petek. Če za seboj pustite več nejasnih in nedokončanih obveznosti, jih možgani težje preprosto odložijo do ponedeljka. Pri tem je pomembno, da nedokončana naloga ni problem le zato, ker obstaja, ampak predvsem zato, ker v glavi nima jasnega mesta in zaključka. Če veste, kaj morate narediti, kdaj boste to naredili in kateri korak sledi prvi, je verjetnost, da boste o tem ves vikend razmišljali, manjša. Nasprotno pa nejasno opredeljene obveznosti puščajo veliko prostora za premlevanje. Možgani jih zato vedno znova prikličejo v ospredje – kot da bi vas poskušali opomniti, da nekaj še ni rešeno.

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Pomaga načrt, ne dodatna ura dela

Instinktiven odziv je pogosto ta, da v nedeljo že vnaprej preverjamo službene stvari. To lahko za trenutek zmanjša napetost, hkrati pa zabriše mejo med delom in počitkom. Bolj smiselna rešitev je lahko precej manj zahtevna: nedokončanim nalogam določite konkreten naslednji korak. Eksperimentalne raziskave so pokazale, da lahko že oblikovanje jasnega načrta zmanjša vsiljive misli o neizpolnjenih ciljih. Namreč, ko so udeleženci določili, kako bodo nadaljevali z nedokončano nalogo, so premišljevanje o nedokončani nalogi tudi lažje opustili. Namesto nedeljskega preverjanja službene pošte je zato bolj smiselno, da že v petek zapišete, kaj je ostalo odprto, kaj je naslednji smiseln korak in kdaj ga boste izvedli. V psihologiji se pogosto govori o t. i. psihološkem odklopu od službe. Gre za sposobnost, da se po koncu delovnega časa miselno umaknete od obveznosti in ne ostanete ves čas v pripravljenosti na naslednjo službeno obveznost. To ne pomeni, da morate konec tedna popolnoma odmisliti službo, temveč predvsem to, da vam razmišljanje o tem ne zaseda večine prostega časa.

icon-expand Pomaga načrt, ne dodatna ura dela ... FOTO: Shutterstock

Ob tem pa se je pomembno zavedati, da vikend sam po sebi še ne zagotavlja počitka. Če v soboto odgovarjate na službena sporočila, v nedeljo razmišljate o ponedeljkovih obveznostih in zvečer še dodatno preverjate elektronsko pošto, se delovni teden v resnici nikoli povsem ne prekine. Telo ima prost dan, glava pa ostaja v službi. Takšen vzorec zmanjšuje občutek regeneracije in lahko pojasni, zakaj se v ponedeljek zjutraj počutite utrujeni, čeprav ste imeli ravno vikend.

Vpogled v ponedeljke lahko pojasni počutje ob nedeljah

Občasna nedeljska tesnoba še ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. Če pa se napetost pojavlja skoraj vsak teden, vam ruši spanec ali se začne že precej pred nedeljskim večerom, je smiselno raziskati njen izvor. Nedeljska obremenjenost je pogosto manj problem nedelje kot odsev tega, kako predvidljiv in obvladljiv se vam zdi prihajajoči delovni dan. Cilj zato ni, da se v nedeljo na silo sprostite, ampak da ponedeljek postane dovolj jasen, da ga možganom ni treba vsega reševati že dan prej.

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