Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let

Legendarni igralec Dick Van Dyke, ki je nedavno dopolnil 100 let, pravi, da ga je do te osupljive starosti pripeljala ena ključna navada: pozitiven pogled na življenje in to, da se nikoli ne jezi. Po njegovih besedah je prav izogibanje jezi tisto, kar ga ohranja vitalnega, gibčnega in duševno svežega. Temu pa pritrjuje tudi znanost. Številne študije dokazujejo, da optimisti živijo dlje in imajo manj srčno-žilnih bolezni.

'Jeza človeka razjeda od znotraj'

Kot poroča Sciencealert, Van Dyke poudarja, da se zjutraj ne prebudi jezen in da ne dovoli negativnim občutkom, da mu narekujejo življenje. Tudi pri skoraj 100 letih se počuti izjemno dobro, kar pripisuje ravno odsotnosti jeze in kroničnega stresa. K temu dodaja tudi svojo rutino: še vedno telovadi trikrat tedensko, dela raztezanje, jogo, trebušnjake in kot legenda, ki je, pleše med napravami v telovadnici. Po poročanju revije People je to njegov zaščitni znak.

icon-expand Dick Van Dyke, ki je nedavno dopolnil 100 let, pravi, da ga je do te osupljive starosti pripeljala ena ključna navada: pozitiven pogled na življenje in to, da se nikoli ne jezi. FOTO: AP

Znanost: optimisti živijo dlje in bolje

Navade, ki jih omenja Van Dyke, niso naključje. Raziskave po svetu že leta dokazujejo enako: - Metaanaliza 15 velikih študij (več kot 229.000 ljudi) je pokazala, da je optimizem povezan z nižjim tveganjem za srčno-žilne bolezni in nižjo umrljivostjo nasploh, kot piše Jamanetwork. - Študija, povzeta v PNAS, kaže, da optimistični ljudje živijo 11–15 % dlje in imajo 50–70 % več možnosti, da dočakajo 85 let ali več. - Raziskava iz leta 2022 na skoraj 160.000 ženskah je pokazala, da imajo optimistke večjo verjetnost, da dočakajo 90 let, ne glede na etnično pripadnost. - Legendarna Nun Study, ki je analizirala dnevnike mladih redovnic, je odkrila, da so tiste, ki so izkazovale več pozitivnih čustev, živele v povprečju 10 let dlje. Van Dyke torej ni izjema, temveč šolski primer tega, kar znanost opazuje že desetletja.

Zakaj optimizem ščiti zdravje? Manj stresnih hormonov, bolj zdravo srce

Ko se razjezimo, telo sproži adrenalin in kortizol, hormona, ki dvigneta stresno obremenitev in škodujeta srcu, ožilju in imunskemu sistemu. Tudi kratkotrajni izbruhi jeze dokazano slabijo delovanje žil, poroča Sciencealert. Optimisti se s stresom spopadajo drugače: hitreje okrevajo, manj se ujamejo v negativna čustva in imajo fiziološko manj obremenjeno telo. Rezultat pa je daljše, bolj zdravo življenje.

icon-expand Raziskave kažejo, da optimizem ni prirojen, ampak ga lahko natreniramo. FOTO: Shutterstock

Preproste navade za daljše življenje

Dobra novica je, da je Van Dykejeva 'skrivnost' dostopna vsem in ni rezervirana le za zvezdnike. Mikropavza za jezo Ko začutite, da se v vas dviga jeza, si vzemite 60–90 sekund: globoko dihajte in odložite reakcijo. Takšna kratka prekinitev dokazano zmanjšuje hormonski stresni odziv. Gibanje – tudi 10 minut šteje Ni treba trenirati kot v fitnesu. Van Dyke pri skoraj 100 letih prisega na raztezanje, dihalne vaje, lahkotno vadbo in ples. Pomembna je rutina, ne intenzivnost. Pozornost, usmerjena v dobro Raziskave kažejo, da optimizem ni nujno prirojen, ampak ga lahko natreniramo. Kratke vaje hvaležnosti, iskanje pozitivnih vidikov situacij in omejevanje stresnih vsebin dokazano pomagajo stabilizirati razpoloženje. Dick Van Dyke dokazuje, da dolgoživost ni nujno rezultat dragih terapij ali ekstremnih diet. Velik del je v tem, kako se odzivamo na svet – v količini jeze, ki jo spuščamo vase, in v pozitivnosti, ki jo ohranjamo.

