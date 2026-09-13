Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl

Namesto zaščite uporabil epoksidno lepilo

Salman Mirza iz indijske zvezne države Gudžarat je odšel v hotel skupaj z nekdanjo zaročenko. Po navedbah policije nista imela kondoma, zato naj bi poiskala drugo rešitev za preprečitev nosečnosti. Odločila naj bi se za uporabo epoksidnega lepila. Z njim sta Mirzovo spolovilo zatesnila, saj naj bi želela preprečiti nezaščiten spolni odnos. Naslednje jutro je Mirza hotel zapustil. Kmalu zatem pa so ga našli nezavestnega v grmovju blizu Amber Towerja. Prijatelj ga je odpeljal domov, vendar se je njegovo stanje hitro poslabšalo. Prepeljali so ga v bolnišnico Sola Civil Hospital, kjer je umrl.

icon-expand Namesto zaščite uporabil epoksidno lepilo. FOTO: Profimedia

Policija sprva govorila o nesreči

Primer je bil sprva obravnavan kot nenadna oziroma naključna smrt. Nato pa so se pojavile informacije, zaradi katerih so preiskovalci začeli preverjati tudi druge možnosti. Družina je policiji povedala, da naj bi Mirza pred smrtjo užival droge. Preiskovalci so zato poleg okoliščin uporabe lepila preverjali tudi možnost prevelikega odmerka ali zastrupitve. Kot je poročal Ahmedabad Mirror, so policisti pregledali posnetke nadzornih kamer in ugotovili, da je Mirza v hotel vstopil skupaj z eno žensko. Izkazalo se je, da je bila to njegova nekdanja zaročenka. Druga ženska, ki se je omenjala v začetnih navedbah, v hotel ni vstopila.

V zgodbi se pojavijo tudi droge

Preiskava je pokazala še eno nenavadno podrobnost. Po navedbah policije, ki jih je objavil The Times of India, naj bi Mirza in njegova nekdanja zaročenka že prej uživala snovi, ki sta jih vdihavala zaradi omamnega učinka. Preiskovalci so zato želeli ugotoviti, ali bi lahko bila njegova smrt povezana z drogami. Takrat še ni bilo jasno, ali je imelo lepilo neposredno vlogo pri njegovem zdravstvenem stanju ali pa je bil vzrok drugje. Policija je zaradi tega poslala vzorce na forenzične preiskave. Primer se je tako iz nenavadne zgodbe o uporabi lepila spremenil v precej bolj zapleteno preiskavo.

icon-expand Primer je bil sprva obravnavan kot nenadna oziroma naključna smrt. FOTO: Bobo

Prvi forenzični izvid je zgodbo obrnil na glavo

Kasnejši rezultati so bili pomembni. The Times of India je poročal, da prvi forenzični izvid v Mirzovem telesu ni pokazal prisotnosti narkotikov oziroma prepovedanih drog. Preiskovalci pa so v njegovem trebuhu našli približno 200 mililitrov zelene tekočine. Njena sestava takrat še ni bila potrjena, zato so vzorec poslali v nadaljnjo analizo.

Družina je sumila na nekdanjo zaročenko

V ozadju primera je bilo tudi nezaupanje med Mirzovo družino in njegovo nekdanjo zaročenko. Njegova sestra je po poročanju The Times of India izrazila prepričanje, da je bila za njegovo smrt odgovorna nekdanja zaročenka. Trdila je, da naj bi mu lepilo namerno nanesla in da naj bi mu bila dana tudi droga. Policija teh navedb ni mogla potrditi. Preiskovalci so se zato osredotočili na forenzične dokaze in pričanja ljudi, ki so bili z Mirzo v stiku pred njegovo smrtjo. Primer tudi mesece po njegovi smrti tako ostaja nepojasnjen.

Industrijsko lepilo ni nadomestilo za kondom

Ne glede na to, kaj je bil dokončni vzrok Mirzove smrti, je bila njegova odločitev izjemno nevarna. Industrijska epoksidna lepila niso namenjena uporabi na človeškem telesu in niso nikakršna oblika kontracepcije. Pri takšnih izdelkih je težava tudi v njihovi kemični sestavi. Ameriški Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (NIOSH) opozarja, da lahko epoksidne smole in njihove sestavine povzročijo draženje kože ter alergijski kontaktni dermatitis. Pri ponavljajoči se izpostavljenosti lahko pride tudi do preobčutljivosti, zato stik z nestrjenimi epoksidnimi izdelki ni nekaj, kar bi bilo varno preizkušati na telesu. Še posebej problematična je uporaba na intimnih predelih. Koža in sluznice na teh mestih so občutljive, morebitna kemična poškodba pa lahko povzroči bolečino, vnetje, otekanje in druge zaplete. Ameriški CDC pri izpostavljenosti kože kemikalijam opozarja, da je tveganje odvisno tudi od koncentracije snovi, trajanja stika in mesta, kjer je do izpostavljenosti prišlo.

Kondom ima povsem drugačno nalogo

icon-expand Pomembno je tudi, da se uporabi nov kondom pri vsakem spolnem odnosu ... FOTO: Shutterstock

Kondom ni zgolj nekakšna fizična pregrada, temveč je medicinski pripomoček, izdelan in preizkušen prav za uporabo med spolnim odnosom. Po podatkih britanske zdravstvene službe NHS kondomi ob pravilni uporabi pomagajo preprečevati nosečnost in hkrati zmanjšujejo tveganje za številne spolno prenosljive okužbe. Pomembno je tudi, da se uporabi nov kondom pri vsakem spolnem odnosu, da se namesti pred stikom penisa z nožnico ali zadnjikom ter da se preveri rok uporabe in nepoškodovanost ovojnine.

Če kondoma nimate, lepilo nikakor ni rešitev

Pomanjkanje kondoma ni razlog za eksperimentiranje z gospodinjskimi ali industrijskimi izdelki. Lepilo, plastična folija, različni trakovi ali drugi predmeti niso bili izdelani, preizkušeni ali odobreni za zaščito pri spolnem odnosu. Če zaščita ni na voljo, je najvarnejša odločitev počakati, uporabiti ustrezno zaščito ali se z zdravstvenim strokovnjakom pogovoriti o drugih oblikah kontracepcije. NHS med možnostmi navaja tudi kontracepcijske tablete, maternični vložek, hormonski vložek, podkožni vsadek, kontracepcijsko injekcijo, obliž, vaginalni obroček ter druge metode. Večina teh metod je namenjena preprečevanju nosečnosti, ne pa zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami. Prav zato je pomembno ločiti med kontracepcijo in zaščito pred okužbami. Kondom je med kontracepcijskimi metodami poseben, ker lahko hkrati pomaga preprečevati nosečnost in zmanjšuje tveganje za spolno prenosljive okužbe.

Kaj storiti, če pride lepilo na intimni predel?

Če se takšna kemikalija pomotoma znajde na koži ali sluznici, je pomembno, da je ne poskušamo odstranjevati z dodatnimi kemikalijami ali topili. Pri izpostavljenosti epoksidnim smolam CDC poudarja pomen preprečevanja stika s kožo, pri morebitnem stiku pa je treba upoštevati navodila proizvajalca in varnostni list konkretnega izdelka. Če pride do močnega pekočega občutka, bolečine, otekanja, sprememb na koži ali stika z očmi oziroma sluznico, je smiselno čim prej poiskati zdravniško pomoč oziroma se posvetovati z zdravstvenim delavcem. Pri takšnih poškodbah ni pametno čakati, da bodo težave preprosto izginile. Industrijsko lepilo ima svoje mesto v delavnici, kondom pa v spolni zaščiti. Poskus zamenjave enega z drugim zato ni samo neučinkovit, ampak lahko človeka izpostavi resnim zdravstvenim tveganjem.

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