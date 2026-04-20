Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan

Največja raziskava telesne višine v Zahodnem Balkanu

V znanstveni reviji Biology objavljena obsežna študija, ki jo je vodil raziskovalec Pavel Grasgruber skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov. V raziskavi so analizirali kar 47.158 posameznikov iz držav, kot so Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Albanija in Kosovo, kar potrjuje tudi podatkovna baza PubMed, kjer je študija javno dostopna. Raziskava je temeljila na sistematičnih meritvah mladih, predvsem osemnajstletnikov, in je po podatkih Masarykove univerze ena najbolj celovitih analiz telesne višine v Evropi v zadnjih desetletjih.

Presenetljiv rezultat: Črna gora na vrhu sveta

Rezultati raziskave kažejo, da so najvišji osemnajstletniki na svetu prav iz Črne gore. Povprečna višina mladih moških tam znaša 182,9 centimetra, kar presega tudi Nizozemce, kot izpostavljajo avtorji študije v znanstveni reviji Biology. Podobno visoke vrednosti so zabeležili tudi v Dalmaciji, kjer povprečna višina dosega približno 183,7 centimetra, kar dodatno potrjujejo tudi zbrani podatki v mednarodni kmetijski bazi Agris.

"Pas izjemne višine" v Dinarskem gorstvu

Eden najzanimivejših zaključkov raziskave je obstoj tako imenovanega pasu izjemne telesne višine. Ta poteka od jadranske obale skozi Hercegovino vse do osrednje Črne gore. Na teh območjih povprečna višina moških pogosto presega 184 centimetrov, v posameznih krajih pa celo 187 centimetrov, kar jasno izhaja iz analize, objavljene v reviji Biology in povzete tudi v znanstvenih povzetkih na PubMedu. Ta geografski vzorec velja za enega najbolj izrazitih primerov regionalnih razlik v telesni višini na svetu.

Zakaj so prebivalci Balkana tako visoki

Raziskovalci so poleg meritev analizirali tudi vpliv prehrane, življenjskega standarda in genetike. Kot poudarjajo avtorji študije, klasični dejavniki, kot sta kakovost prehrane ali gospodarska razvitost, ne morejo v celoti pojasniti tako izrazitih razlik v višini. Zato so posebno pozornost namenili genetiki. V reviji Biology navajajo povezavo z genetsko haploskupino I-M170, ki naj bi bila pogostejša v Dinarski regiji in bi lahko vplivala na večjo telesno višino.

Ali to pomeni, da so Nizozemci izgubili prvo mesto

Čeprav rezultati kažejo, da so mladi moški v Črni gori in Dalmaciji med najvišjimi na svetu, to še ne pomeni, da so Nizozemci v celoti izgubili svoj položaj. Razlika je predvsem v metodologiji, saj se ta študija osredotoča na osemnajstletnike, medtem ko druge mednarodne primerjave pogosto vključujejo celotno odraslo populacijo. Kljub temu pa rezultati jasno nakazujejo, da se globalni vzorci telesne višine spreminjajo.

Kaj pomenijo te ugotovitve za prihodnost

Raziskava prinaša pomembne uvide v razumevanje vpliva genetike in okolja na človeško telo. Kot poudarjajo avtorji, gre za eno najizrazitejših kombinacij genetskih in okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na telesno višino. Hkrati ugotovitve odpirajo nova vprašanja o tem, kako se bodo telesne značilnosti populacij razvijale v prihodnosti. Zahodni Balkan tako ostaja ena najzanimivejših regij za nadaljnje raziskave, saj združuje izjemne telesne značilnosti in edinstveno genetsko ozadje, kar potrjujejo tako znanstveni članki kot akademske institucije.