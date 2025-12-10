Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi

Vrsta raka, ki je do zdaj večinoma prizadela starejše, se vse pogosteje pojavlja med mlajšimi odraslimi, ugotavlja nova raziskava.

Alarmantna rast med mladimi

Nedavne raziskave v ZDA razkrivajo zaskrbljujoč trend: rak slepiča, nekoč bolezen starejših, danes vse pogosteje prizadene mlajše odrasle. Epidemiologinja in molekularna biologinja Andreana Holowatyj z Univerze Vanderbilt opozarja: "Ko pomislimo na pomemben napredek, ki smo ga dosegli pri drugih vrstah raka, je tukaj velika vrzel." Med letoma 2000 in 2016 se je pojavnost malignega raka slepiča povečala za kar 232 odstotkov, pri čemer je vsaka generacija zabeležila porast. Najnovejša analiza kaže, da je pri Američanih, rojenih med letoma 1981 in 1989, število primerov kar četirikrat večje kot pri generaciji rojeni v 40. letih.

Kaj je rak slepiča?

Slepič je majhen organ, ki visi iz prebavnega trakta. Dolgo je veljal za rudiment brez prave funkcije, a nove raziskave kažejo, da ima lahko pomembno vlogo v imunskem sistemu. Najpogostejši zaplet je vnetje (apendicitis), rak pa se pogosto odkrije šele ob odstranitvi organa. Simptomi so zahrbtni in jih je mogoče zamenjati z drugimi boleznimi: - bolečine v trebuhu, - napihnjenost, - bolečine v medenici. Holowatyj opozarja: "Čeprav je rak slepiča redek, je pomembno, da posamezniki s temi simptomi obiščejo zdravstvenega delavca."

Zakaj je bolezen težko prepoznati?

Rak slepiča je pogosto spregledan, saj ga lahko zamenjamo za kile, fibroidne tvorbe ali endometrijske lezije pri ženskah. Poleg tega za tumorje slepiča velja: - imajo drugačne molekularne značilnosti kot rak debelega črevesa, - se širijo drugače, - se ne odzivajo na klasično kemoterapijo, - nesorazmerno prizadenejo mlajše odrasle.

Možni dejavniki tveganja

Razlogi za porast bolezni še niso jasni. Holowatyj in njena ekipa preučujejo vpliv: - sprememb v prehrani in telesni dejavnosti, - podedovanih genskih različic, - izpostavljenosti okolju (plastika, kemično onesnaženje, mikroplastika, t. i. kemikalije za vedno). Kirurški onkolog Steven Ahrendt z Univerze v Koloradu dodaja: "Vidim paciente v svojih 20-ih in 30-ih letih z napredovalimi tumorji slepiča. Vemo, da se incidenca raka debelega črevesa pri mladih povečuje, zato je logično, da isti dejavniki delujejo tudi pri raku slepiča."

Globalni trend raka pri mladih

- Študija iz leta 2023 je pokazala, da je stopnja diagnoze raka pri mlajših od 50 let v treh desetletjih poskočila za skoraj 80 %. - Mednarodni pregled iz leta 2022 je razkril največje povečanje pri rakih prebavil: črevesja, slepiča, žolčevoda in trebušne slinavke . - Strokovnjaki kot možne dejavnike izpostavljajo ultra predelano hrano, alkohol in slab spanec.

Kaj sledi?

Trenutno ni standardiziranih smernic za presejanje raka slepiča, zdravljenja pa so omejena. Holowatyj poudarja: "Kot redek rak rak slepiča pritegne le malo pozornosti. Naša ekipa je strastno predana doseganju znatnega napredka v razumevanju te bolezni za naše paciente."

