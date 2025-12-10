Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
bolečina v trebuhu
Zdravje

Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi

E.R.
10. 12. 2025 03.00
1

Vrsta raka, ki je do zdaj večinoma prizadela starejše, se vse pogosteje pojavlja med mlajšimi odraslimi, ugotavlja nova raziskava.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Alarmantna rast med mladimi

Nedavne raziskave v ZDA razkrivajo zaskrbljujoč trend: rak slepiča, nekoč bolezen starejših, danes vse pogosteje prizadene mlajše odrasle. Epidemiologinja in molekularna biologinja Andreana Holowatyj z Univerze Vanderbilt opozarja: "Ko pomislimo na pomemben napredek, ki smo ga dosegli pri drugih vrstah raka, je tukaj velika vrzel."

Med letoma 2000 in 2016 se je pojavnost malignega raka slepiča povečala za kar 232 odstotkov, pri čemer je vsaka generacija zabeležila porast. Najnovejša analiza kaže, da je pri Američanih, rojenih med letoma 1981 in 1989, število primerov kar četirikrat večje kot pri generaciji rojeni v 40. letih.

Kaj je rak slepiča?

Slepič je majhen organ, ki visi iz prebavnega trakta. Dolgo je veljal za rudiment brez prave funkcije, a nove raziskave kažejo, da ima lahko pomembno vlogo v imunskem sistemu. Najpogostejši zaplet je vnetje (apendicitis), rak pa se pogosto odkrije šele ob odstranitvi organa.

Simptomi so zahrbtni in jih je mogoče zamenjati z drugimi boleznimi:

- bolečine v trebuhu,

- napihnjenost,

- bolečine v medenici.

Holowatyj opozarja: "Čeprav je rak slepiča redek, je pomembno, da posamezniki s temi simptomi obiščejo zdravstvenega delavca."

To je bolezen, ki vsako leto prizadene več kot 1.500 Slovencev
Preberi še
To je bolezen, ki vsako leto prizadene več kot 1.500 Slovencev

Zakaj je bolezen težko prepoznati?

Rak slepiča je pogosto spregledan, saj ga lahko zamenjamo za kile, fibroidne tvorbe ali endometrijske lezije pri ženskah. Poleg tega za tumorje slepiča velja:

- imajo drugačne molekularne značilnosti kot rak debelega črevesa,

- se širijo drugače,

- se ne odzivajo na klasično kemoterapijo,

- nesorazmerno prizadenejo mlajše odrasle.

Najpogostejši miti o preprečevanju raka – kaj resnično deluje?
Preberi še
Najpogostejši miti o preprečevanju raka – kaj resnično deluje?

Možni dejavniki tveganja

Razlogi za porast bolezni še niso jasni. Holowatyj in njena ekipa preučujejo vpliv:

- sprememb v prehrani in telesni dejavnosti,

- podedovanih genskih različic,

- izpostavljenosti okolju (plastika, kemično onesnaženje, mikroplastika, t. i. kemikalije za vedno).

Kirurški onkolog Steven Ahrendt z Univerze v Koloradu dodaja: "Vidim paciente v svojih 20-ih in 30-ih letih z napredovalimi tumorji slepiča. Vemo, da se incidenca raka debelega črevesa pri mladih povečuje, zato je logično, da isti dejavniki delujejo tudi pri raku slepiča."

Rak debelega črevesa - bi vas moralo skrbeti?
Preberi še
Rak debelega črevesa - bi vas moralo skrbeti?

Globalni trend raka pri mladih

- Študija iz leta 2023 je pokazala, da je stopnja diagnoze raka pri mlajših od 50 let v treh desetletjih poskočila za skoraj 80 %.

- Mednarodni pregled iz leta 2022 je razkril največje povečanje pri rakih prebavil: črevesja, slepiča, žolčevoda in trebušne slinavke.

- Strokovnjaki kot možne dejavnike izpostavljajo ultra predelano hrano, alkohol in slab spanec.

Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Preberi še
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih

Kaj sledi?

Trenutno ni standardiziranih smernic za presejanje raka slepiča, zdravljenja pa so omejena. Holowatyj poudarja: "Kot redek rak rak slepiča pritegne le malo pozornosti. Naša ekipa je strastno predana doseganju znatnega napredka v razumevanju te bolezni za naše paciente."

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Science Alert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
raziskava študija zdravje rak slepiča simptomi vzroki bolezen apendicitis rak pri mladih simptomi raka zdravstveni trendi onkologija
Odnosi

Spolna anhedonija: ko orgazem ne prinese užitka

Prehrana

Kaj je bolj zdravo - zrnati sir ali trdo kuhana jajca?

SORODNI ČLANKI
Velika nevarnost, ki bi lahko odklenila temno stran interneta

Velika nevarnost, ki bi lahko odklenila temno stran interneta

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

So električni avtomobili res nevarni zaradi sevanja?

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

Skrite pasti priljubljene diete: Povzroči lahko resne zdravstvene zaplete

Skrite pasti priljubljene diete: Povzroči lahko resne zdravstvene zaplete

Zakaj ljudje z Alzheimerjevo boleznijo ne prepoznajo več svojih bližnjih?

Zakaj ljudje z Alzheimerjevo boleznijo ne prepoznajo več svojih bližnjih?

Za hujšanje ne potrebujete Ozempica: To so naravni sprožilci GLP-1

Za hujšanje ne potrebujete Ozempica: To so naravni sprožilci GLP-1

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8 16. 12. 2025 09.21
0 0
Kakor se ameri prehranjujejo nč čudnga...
ODGOVORI
novice
Pogonska goriva so se pocenila
Pogonska goriva so se pocenila
šport
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP
popin
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
Sydney Sweeney s svojim videzom domišljiji znova ni pustila veliko prostora
tv oddaje
Ste pripravljeni na lov?
Ste pripravljeni na lov?
Vizita.si
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Okusno.je
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Bibaleze.si
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Cekin.si
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Dominvrt.si
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Zadovoljna.si
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356