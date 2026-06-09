Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Nekateri modeli umetne inteligence zagotavljajo rezultate vseh že opravljenih testiranj.
Zdravje

Miši so nas naučile: o dopaminu in učenju vemo bolj malo

Oskar Mastnak Sokolov
09. 06. 2026 02.35
0

Maj 2026. Znanstveniki iz HHMI Janelia so v reviji Science objavili raziskavo, ki obrne na glavo skoraj vse, kar smo mislili o učenju. Izkazalo se je, da dopamin ni le nagrada za dobro opravljeno delo, ampak hkrati tudi nekakšen merilec časa, ki odloča, kako hitro se nekaj naučiš. Večja kot je nagrada, dlje dopamin ostane povišan in hitreje se učimo naprej. Vprašanje torej ni, kolikokrat ponoviš. Vprašanje je, kako veliko nagrado si privoščiš.

Poskus z mišmi, ki na glavo obrne pravila

Žejne miši, ki so za pravilno opravljeno nalogo dobile en velik požirek vode, so nalogo osvojile v enem dnevu (v manj kot desetih poskusih). Miši, ki so dobivale kup majhnih požirkov, so se učile bistveno počasneje. Ista naloga, iste živali, drugačna nagrada.

Joshua Dudman in njegova ekipa so v delu možganov, odgovornem za nagrade, izmerili nekaj konkretnega: večja nagrada je dopaminski signal tako povečala kot tudi podaljšala. Majhne nagrade so sprožile kratek, šibek sunek, velika nagrada pa val, ki dolgo traja.

Majhne nagrade so sprožile kratek, šibek sunek, velika nagrada pa val, ki dolgo traja.
Majhne nagrade so sprožile kratek, šibek sunek, velika nagrada pa val, ki dolgo traja. FOTO: Adobe Stock

Dolžina dopaminskega signala odloča

Ko so znanstveniki umetno podaljšali kratek dopaminski signal pri majhni nagradi, so se miši učile enako hitro kot pri veliki. To pomeni, da ni toliko pomembno, kako velika je nagrada subjektivno, ampak predvsem to, koliko časa dopamin vztraja.

Večja nagrada je hkrati izboljšala tri aspekte učenja: koliko se žival nauči iz vsakega poskusa, koliko znanja obdrži med treningi in koliko ostane zbrana. Kot bonus je zmanjšala razlike med posamezniki. Z veliko nagrado je bila razlika med "talentiranimi" in "počasnimi" nenadoma precej manjša.

Ali smo ponavljanje precenili?

Desetletja smo verjeli, da je hitrost učenja stvar števila ponovitev. Večkrat ponoviš, bolje znaš. Ta raziskava to postavi na glavo. Ko se učiš novo veščino, hodiš v fitnes ali gradiš navado, morda ni ključno, kolikokrat se prisiliš v ponovitev. Ključno je, kako močno in kako dolgo tvoji možgani občutijo napredek. Če je nagrada premajhna ("bravo, en e-mail si poslal"), dopaminski sunek ugasne, preden se karkoli zapiše. Če pa si vzameš trenutek in si dejansko priznaš, da si nekaj naredil dobro, signal traja. In takrat se tudi zgodi učenje. Namesto da kopičimo ponovitve, bi se morali ukvarjati s strukturo nagrad. To velja za šole, rehabilitacijo, treninge veščin, skratka vsa področja, kjer pričakujemo, da se bo nekdo nekaj naučil.

Desetletja smo verjeli, da je hitrost učenja stvar števila ponovitev.
Desetletja smo verjeli, da je hitrost učenja stvar števila ponovitev. FOTO: Shutterstock

Česa še ne vemo

Še vedno so to miši. Prenos na ljudi ni samoumeven. Nekateri znanstveniki opozarjajo, da dopamin pri ljudeh morda predvsem poganja motivacijo in vztrajnost (željo, da sploh poskusiš), ne pa nujno samega učenja. Meja med "hočem" in "naučim se" je tanka, pri ljudeh pa na ta signal vplivajo še kontekst, čas, verjetnost in velikost pričakovane nagrade. Ni povsem enako kot pri miših, skratka.

Ampak smer je jasna. Morda se najhitreje ne učimo s številom poskusov, ampak s tem, kako dolgo možganom dovolimo, da nagrado zares občutijo. Občutek nagrade je torej vzvod, ki določa, kako globoko se izkušnja zapiše. In če to pomeni, da si po vsakem končanem poglavju privoščiš nekaj več kot le hitro kljukico na to-do seznamu, je morda to legitimna znanstveno podprta strategija, ne lenoba.

Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligenco
Preberi še
Zato naši možgani še vedno prekašajo umetno inteligenco
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
dopamin učenje možgani nevroznanost produktivnost osebna rast znanost motivacija
Zdravje

Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?

Vizita.si VLOG: Kaj je dopamin in kako vpliva na nas?
Vizita.si Tega o učenju še ne veš
Moskisvet.com Jemljete kreatin? Pa veste, kako deluje na vaše možgane?
Zadovoljna.si Napaka, ki jo pri manifestiranju dela veliko ljudi
Vizita.si Veš, kaj delaš?
Vizita.si Tega ne pozabi pred maturitetnim učenjem
Vizita.si Poletje novih navad – kako začeti?
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1751