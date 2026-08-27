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Mislil je, da gre za migreno, preiskava pa je razkrila agresivni tumor

L.G.
27. 08. 2026 02.47
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Glavobol je ena tistih težav, ki jih marsikdo preprosto pripiše stresu, utrujenosti ali pomanjkanju spanca. Toda v redkih primerih se lahko za na videz običajno bolečino skriva tudi resna bolezen.

To je na lastni koži spoznal 34-letni Joshua Smith iz Walesa. Več mesecev se je spopadal z močnimi glavoboli, občutkom zmedenosti in tako imenovano "možgansko meglo". Sprva so simptome pripisovali manj resnim vzrokom, kasneje pa je CT-preiskava razkrila agresiven možganski tumor. Kot poroča Net.hr, je bila prav vztrajnost njegove žene ključna, da so zdravniki opravili dodatne preiskave.

Joshuajeva zgodba je sicer redka, vendar opozarja na nekaj pomembnega: sprememb v počutju in novih simptomov ni vedno pametno pripisati zgolj stresu ali utrujenosti.

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Večina glavobolov ni nevarnih

Če vas občasno boli glava, to še zdaleč ne pomeni, da gre za kaj resnega.

Po podatkih Mayo Clinic in American Brain Tumor Association so možganski tumorji razmeroma redki, medtem ko so migrene in tenzijski glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami na svetu. Pri večini ljudi glavobol ni povezan z rakom ali drugo resno nevrološko boleznijo. Prav zato pa so možganski tumorji pogosto težko prepoznavni.

Migrene in tenzijski glavoboli so med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami na svetu.
Migrene in tenzijski glavoboli so med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami na svetu. FOTO: Shutterstock

Znaki, ki jih ne bi smeli ignorirati

Nevrologi poudarjajo, da sam glavobol običajno ni dovolj za sum na tumor. Veliko pomembnejša je kombinacija več simptomov.

Po navedbah strokovnjakov Mayo Clinic, American Brain Tumor Association in drugih nevroloških združenj so lahko opozorilni znaki:
- vztrajni ali vse močnejši glavoboli,
- jutranji glavoboli,
- slabost ali bruhanje brez očitnega razloga,
- motnje vida ali govora,
- težave z ravnotežjem,
- nenadna zmedenost ali spremembe vedenja,
- šibkost ene strani telesa,
- epileptični napadi pri osebi, ki jih prej ni imela.

Prav zmedenost in občutek "možganske megle" sta bila med prvimi simptomi, ki sta se pojavila tudi pri Joshui.

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Od prvih opozorilnih znakov do diagnoze

Joshua je mesece iskal odgovor na svoje težave. Najprej so se pojavili občutek zmedenosti, težave s koncentracijo in močni glavoboli. Ko so se simptomi stopnjevali, je njegova žena vztrajala pri dodatnih preiskavah. Šele CT-preiskava je pokazala 4,5 centimetra veliko tvorbo v možganih. Njegova zgodba je opomnik, da vztrajni ali nenavadni simptomi včasih zahtevajo dodatne preiskave, tudi kadar sprva ne kažejo na resno bolezen

Strokovnjaki poudarjajo, da ni razloga za paniko ob vsakem glavobolu. Večina jih je nenevarnih.
Strokovnjaki poudarjajo, da ni razloga za paniko ob vsakem glavobolu. Večina jih je nenevarnih. FOTO: Adobe Stock

Pomembna lekcija iz ene pretresljive zgodbe

Joshuajeva zgodba ni predvsem zgodba o možganskem tumorju. Je zgodba o tem, kako lahko vztrajanje in zaupanje lastnim občutkom včasih naredita veliko razliko.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da ni razloga za paniko ob vsakem glavobolu. Večina jih je nenevarnih. Toda kadar se pojavijo nenavadni spremljajoči simptomi ali opazne spremembe, jih ni pametno odpisati kot posledico stresa ali utrujenosti.

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Večina glavobolov ni znak resne bolezni. A če se pojavijo novi, neobičajni simptomi ali se težave vztrajno stopnjujejo, je pregled pri zdravniku najboljša odločitev. Joshuajeva zgodba je opomnik, da lahko pravočasna diagnostika včasih pomeni veliko razliko.

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Viri: Net.hr, Mayo Clinic, American Brain Tumor Association, Everyday Health, Jutarnji.hr.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
glavobol možganski tumor simptomi zdravje migrena
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