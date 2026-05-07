Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona

Zdravstvena skupnost trenutno razpravlja o tem, ali moški dejansko lahko gredo skozi "menopavzo" med upadom testosterona v telesu. To tezo podpira dejstvo, da so moški, ki so prejemali hormonsko terapijo s testosteronom, izjavili, da so občutili olajšanje simptomov, povezanih s tako imenovano "moško menopavzo". Nova spoznanja o "moški menopavzi", ki jo zadnja leta imenujemo andropavza, prenaša zdravstveni portal WebMD.com.

Glede na to, da moški klasične menopavze ne preidejo z jasno izraženimi simptomi, nekateri zdravniki to težavo opredeljujejo kot upad androgenov/testosterona pri starejših moških, nekateri pa temu pravijo pomanjkanje testosterona. Za moške je normalno, da s staranjem občutijo upad ravni moškega hormona testosterona. Lahko pa se zgodi tudi v nekaterih primerih, kot je sladkorna bolezen.

Poleg padca ravni testosterona nekateri moški občutijo druge simptome, vključno z utrujenostjo, šibkostjo, depresijo in spolnimi težavami.

Povezava med zgornjimi simptomi in pomanjkanjem testosterona je še vedno vprašljiva. Za razliko od ženske menopavze, kjer se izločanje hormonov popolnoma ustavi, je upad testosterona pri moških počasnejši. Testisi imajo za razliko od jajčnikov med staranjem še dovolj snovi za proizvodnjo testosterona. Zdrav moški proizvaja spermo (spermatogeneza) tudi v osmem desetletju svojega življenja.