Ali obstaja moška menopavza? To so simptomi, ki jih povzroča upad testosterona

Zdravstvena skupnost trenutno razpravlja o tem, ali moški dejansko lahko gredo skozi "menopavzo" med upadom testosterona v telesu. To tezo podpira dejstvo, da so moški, ki so prejemali hormonsko terapijo s testosteronom, izjavili, da so občutili olajšanje simptomov, povezanih s tako imenovano "moško menopavzo". Nova spoznanja o "moški menopavzi", ki jo zadnja leta imenujemo andropavza, prenaša zdravstveni portal WebMD.com.
Kaj je "moška menopavza"?
Glede na to, da moški klasične menopavze ne preidejo z jasno izraženimi simptomi, nekateri zdravniki to težavo opredeljujejo kot upad androgenov/testosterona pri starejših moških, nekateri pa temu pravijo pomanjkanje testosterona. Za moške je normalno, da s staranjem občutijo upad ravni moškega hormona testosterona. Lahko pa se zgodi tudi v nekaterih primerih, kot je sladkorna bolezen.
Poleg padca ravni testosterona nekateri moški občutijo druge simptome, vključno z utrujenostjo, šibkostjo, depresijo in spolnimi težavami.
Povezava med zgornjimi simptomi in pomanjkanjem testosterona je še vedno vprašljiva. Za razliko od ženske menopavze, kjer se izločanje hormonov popolnoma ustavi, je upad testosterona pri moških počasnejši. Testisi imajo za razliko od jajčnikov med staranjem še dovolj snovi za proizvodnjo testosterona. Zdrav moški proizvaja spermo (spermatogeneza) tudi v osmem desetletju svojega življenja.
Kako se diagnosticira andropavza?
Za diagnozo andropavze mora zdravnik:
- opraviti zdravstveni pregled,
- vprašati o simptomih,
- opraviti preiskave, ki bodo izključile zdravstvene težave, ki bi lahko bile vzrok za simptome,
- opraviti krvne preiskave, ki lahko vključujejo merjenje ravni testosterona.
Ali se andropavza lahko zdravi?
Če so ravni testosterona nizke, lahko hormonska terapija ublaži simptome, kot so zmanjšan libido, depresija in utrujenost. Vendar, tako kot pri hormonski terapiji pri ženskah, obstajajo tveganja in neželeni učinki. Nadomeščanje testosterona lahko na primer poslabša raka prostate in poveča tveganje za bolezni srca.
Če razmišljate o nadomestnem zdravljenju s testosteronom, se pred kakršno koli odločitvijo posvetujte s svojim zdravnikom. Podal vam bo tudi priporočila za bolj zdrav način življenja in spremembe, ki vam lahko pomagajo pri nekaterih simptomih "moške menopavze". Ta priporočila se lahko nanašajo na prehrano, program vadbe in zdravila, ki lahko (če je treba) vključujejo antidepresive.
Vir: www.adiva.hr
Testosteron je primarni moški spolni hormon, ki spada v skupino androgenov. Proizvaja se predvsem v testisih, v manjših količinah pa tudi v nadledvičnih žlezah. Ima ključno vlogo pri razvoju moških reproduktivnih tkiv, kot sta prostata in moda, ter spodbuja sekundarne spolne značilnosti, vključno s povečano mišično maso, gostoto kosti in rastjo telesnih dlak. Poleg fizičnih učinkov vpliva tudi na razpoloženje, kognitivne funkcije in splošno vitalnost moškega skozi celotno življenjsko obdobje.
Glavna razlika je v hitrosti in naravi hormonskih sprememb. Ženska menopavza predstavlja biološko prelomnico, pri kateri pride do hitrega in popolnega prenehanja delovanja jajčnikov ter proizvodnje hormonov, kar vodi v konec plodnosti. Nasprotno pa andropavza pri moških ni tako nenaden dogodek. Gre za postopno in počasno zmanjševanje ravni testosterona, ki se lahko začne že po 30. ali 40. letu starosti. Ker moški reproduktivni sistem ne preneha delovati v celoti, moški praviloma ohranijo sposobnost razmnoževanja še dolgo v starost, čeprav se kakovost in količina sperme lahko zmanjšata.
Simptomi, ki se pripisujejo andropavzi, kot so utrujenost, depresija, zmanjšan libido ali šibkost, so nespecifični in se pojavljajo pri številnih drugih zdravstvenih stanjih. Težave lahko povzročajo kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni ščitnice, anemija, težave s srcem ali celo motnje spanja, kot je spalna apneja. Zato morajo zdravniki pred potrditvijo diagnoze andropavze opraviti celostno diagnostiko, da zagotovijo, da simptomi niso posledica bolezni, ki zahteva drugačno in nujnejše zdravljenje.
