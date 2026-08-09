Njena prezgodnja smrt je pretresla modni svet: za slavo se je skrivala tragedija

icon-expand Wilhelmina Cooper FOTO: Profimedia

Od vojnega otroštva do svetovnih modnih pist

Wilhelmina Cooper se je rodila 1. maja 1939 v mestu Culemborg na Nizozemskem kot Wilhelmina Behmenburg. Njeno otroštvo je zaznamovala druga svetovna vojna, predvsem znamenita nizozemska lakota v letih 1944 in 1945, znana kot Hongerwinter. Kot navajata Encyclopaedia Britannica in Wilhelmina Models, je prav pomanjkanje hrane močno vplivalo na njeno zdravje in telesni razvoj. Ko je bila stara štirinajst let, se je z družino preselila v Združene države Amerike. Zaradi posledic podhranjenosti je ostala izrazito drobne postave, vendar je prav njena vitka silhueta pozneje postala ena največjih prednosti v svetu mode.

Ena največjih manekenk svojega časa

V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja je Wilhelmina Cooper postala ena najbolj iskanih manekenk na svetu. Po podatkih revije Vogue je krasila več sto naslovnic modnih revij, med njimi številne izdaje revij Vogue, Harper's Bazaar in Glamour. Sodelovala je z najpomembnejšimi modnimi hišami tistega časa in postala obraz številnih oglaševalskih kampanj. Njena prepoznavna eleganca in profesionalnost sta jo uvrstili med najvplivnejše modele svoje generacije.

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Ustanovila je agencijo, ki je spremenila modno industrijo

Leta 1967 je skupaj z možem Bruceom Cooperjem ustanovila agencijo Wilhelmina Models. Takrat je bila to ena redkih agencij, ki so manekenkam nudile bolj profesionalno zastopanje in večjo zaščito njihovih interesov. Kot piše uradna spletna stran Wilhelmina Models, je Cooperjeva vztrajala pri osebnem pristopu do svojih varovank in varovancev ter pomagala odkriti številne bodoče zvezde modne industrije. Agencija še danes velja za eno najuglednejših na svetu.

Za bleščečo kariero se je skrivala težka bolezen

Čeprav je navzven delovala samozavestno in uspešno, se je Wilhelmina Cooper v zasebnosti spopadala z resno boleznijo. Leta 1978 so ji zdravniki diagnosticirali pljučnega raka. Posebnost njenega primera je bila, da nikoli ni kadila. Kot navajata The New York Times in American Cancer Society v prispevkih o redkejših primerih pljučnega raka, se bolezen lahko razvije tudi pri nekadilcih, čeprav je to precej manj pogosto. Kljub zahtevnemu zdravljenju je Cooperjeva še naprej vodila svojo agencijo in ostala dejavna skoraj do zadnjih dni.

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Smrt, ki je pretresla modni svet

Wilhelmina Cooper je umrla 1. marca 1980, stara komaj štirideset let. Njena smrt je močno odmevala v modni industriji. Vogue je takrat zapisal, da modni svet ni izgubil le ene največjih manekenk svoje generacije, temveč tudi izjemno poslovno žensko, ki je pomagala spremeniti položaj modelov v industriji. Mnogi so poudarjali, da je njena zapuščina veliko več kot le uspešna kariera pred fotografskim objektivom.

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Njena zapuščina živi še danes

Več kot štiri desetletja po njeni smrti ime Wilhelmina ostaja sinonim za vrhunsko manekenstvo. Agencija, ki jo je ustanovila, še vedno zastopa številne svetovno znane modele, igralce in druge ustvarjalce. Njena življenjska zgodba dokazuje, da pot do uspeha ni bila lahka. Otroštvo je zaznamovalo vojno pomanjkanje hrane, odraslost pa neizprosna bolezen. Kljub temu je Wilhelmina Cooper pustila pečat, ki ga modna industrija ni nikoli pozabila. Njeno ime še danes simbolizira eleganco, profesionalnost in pogum, s katerim je premagovala življenjske ovire.

Znaki pljučnega raka, ki jih ni dobro spregledati

Pljučni rak se lahko na začetku razvija neopazno, zato so prvi znaki pogosto podobni manj resnim težavam. Med najpogostejšimi opozorilnimi znaki so dolgotrajen kašelj, spremembe pri že obstoječem kašlju, težko dihanje, bolečine v prsnem košu, hripavost, ponavljajoče se okužbe dihal in nepojasnjena utrujenost. Pri nekaterih ljudeh se pojavijo tudi izguba telesne teže brez jasnega razloga, zmanjšan apetit ali izkašljevanje krvi. Kot poudarjajo strokovnjaki iz American Cancer Society, zgodnje odkrivanje bolezni pogosto izboljša možnosti zdravljenja, zato je pri vztrajnih ali nenavadnih težavah pomembno poiskati zdravniški nasvet. Čeprav je kajenje najpomembnejši dejavnik tveganja, se pljučni rak lahko pojavi tudi pri ljudeh, ki nikoli niso kadili, kar je bil tudi eden od razlogov, da je primer Wilhelmine Cooper v javnosti vzbudil veliko pozornosti.

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