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Sandra Bullock in Bryan Randall
Odnosi

Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca

B.R.
06. 09. 2026 02.36
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Hollywoodska igralka je v zadnjih letih doživela eno najtežjih izgub v življenju. Čeprav se zaradi svojih otrok trudi ostati močna, se še vedno spopada z bolečino po smrti svojega dolgoletnega partnerja Bryana Randalla, ki je umrl avgusta 2023.

Bryan Randall je v življenje zvezdnice Sandre Bullock vstopil leta 2015. Med njima se je hitro razvila ljubezen, a igralka mu je že na začetku jasno povedala, da so njeni otroci njena največja prioriteta.

Bullockova je leta 2010 posvojila sina Louisa, pet let pozneje pa še hčerko Lailo. Louis je bil še dojenček, ko je prišel v njen dom, Laila pa je bila stara približno dve leti in pol.

Randall je njuno življenje sprejel brez zadržkov. Otroka sta ga sčasoma začela klicati oče, med njimi pa se je razvila močna družinska vez. Za Sandro je bilo pomembno predvsem to, da sta njena otroka dobila osebo, ki ju je imela rada iskreno in brezpogojno.

Bryan Randall in Sandra Bullock
Bryan Randall in Sandra Bullock FOTO: Profimedia

Družino je postavila pred Hollywood

Po tem, ko je postala mama, je Sandra Bullock svoje življenje precej prilagodila družini. Pri izbiri filmskih projektov in javnih nastopov je vedno upoštevala potrebe svojih otrok.

Z Bryanom sta si ustvarila miren dom stran od hollywoodskega blišča. Igralka je večkrat povedala, koliko ji pomeni, da imata otroka ob sebi nekoga, ki ju podpira in sprejema takšna, kot sta.

Randall je postal njen partner, pa tudi pomembna očetovska figura v življenju njenih otrok.

Zadnja leta mu je stala ob strani

Ko je Bryan Randall zbolel, sta se odločila, da bolezni ne bosta razkrivala javnosti. Sandra je bila ves čas ob njem in mu pomagala skozi najtežje obdobje.

Po njegovi smrti je njena sestra povedala, da je bila igralka partnerju predana do konca. Zanj je skrbela doma in ga ni zapustila niti v najtežjih trenutkih.

"Največja Sandra, ki je mnogi nikoli ne bodo videli, je tista, ki je bila Bryanu vse. Bila je ob njem z največjo nežnostjo, spoštovanjem in ljubeznijo," je povedala njena sestra.

Izguba človeka, ki ji je bil opora in ki je imel posebno mesto tudi v življenju njenih otrok, je na Sandri pustila globoko brazgotino. 

Igralka je bila partnerju predana do konca.
Igralka je bila partnerju predana do konca. FOTO: Profimedia

People, CNN, Today, ALS Association

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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