Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?

Po podatkih raziskave, objavljene v strokovni reviji Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, so krvne skupine povezane z različnimi presnovnimi, srčno-žilnimi in celo rakavimi obolenji. Čeprav krvna skupina ne določa zdravja, lahko vpliva na posamezne biološke procese v telesu.

Krvna skupina A: večje tveganje za srčno-žilne bolezni in nekatere rake

icon-expand Krvna skupina je ena najosnovnejših genetskih značilnosti človeka. FOTO: AdobeStock

Raziskave kažejo, da imajo osebe s krvno skupino A nekoliko povečano tveganje za: - srčni infarkt in možgansko kap, - globoko vensko trombozo, - višji holesterol, - nekatere vrste raka, zlasti želodčnega in trebušne slinavke. Kot poroča BMC Medicine, so genetske analize pokazale povezavo med krvno skupino A in povečano verjetnostjo trombotičnih dogodkov ter višjimi vrednostmi lipidov v krvi. Strokovnjaki menijo, da je razlog v višjih ravneh določenih faktorjev strjevanja krvi, kar lahko poveča tveganje za zamašitev žil.

Krvna skupina B: mešani vplivi na zdravje

Krvna skupina B ima nekoliko bolj raznoliko sliko. Po podatkih več kohortnih študij je lahko povezana z: - nekoliko večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni, - povečano možnostjo za sladkorno bolezen v nekaterih populacijah, - hkrati pa tudi z določenimi zaščitnimi učinki proti nekaterim okužbam. Krvna skupina B se v različnih populacijah različno odziva na presnovne in vnetne dejavnike, kar kaže na kompleksno genetsko vlogo.

icon-expand Znanstveniki poudarjajo, da krvna skupina ni odločilen dejavnik zdravja, temveč le eden od številnih genetskih vplivov. FOTO: AdobeStock

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Krvna skupina AB: večje tveganje za krvne strdke in kognitivne težave

Krvna skupina AB je najmanj pogosta, vendar raziskave kažejo, da je lahko povezana z: - večjo nagnjenostjo h krvnim strdkom, - povečanim tveganjem za srčni infarkt, - višjim tveganjem za kognitivni upad v starejšem življenjskem obdobju. Po podatkih velikih populacijskih študij so osebe s krvno skupino AB bolj dovzetne za vnetne procese in motnje strjevanja krvi, kar lahko vpliva na srčno-žilni sistem.

Krvna skupina 0: zaščita za srce, a večja dovzetnost za nekatere okužbe

Krvna skupina 0 velja za najbolj "zaščitno" pri srčno-žilnih boleznih. Raziskave kažejo: - nižje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap, - manjšo verjetnost za trombozo, - boljšo zaščito pred nekaterimi oblikami raka. Kot poročajo analize, imajo osebe s krvno skupino 0 pogosto ugodnejši profil lipidov in nižje ravni dejavnikov strjevanja krvi. Po drugi strani pa so lahko nekoliko bolj dovzetne za: - nekatere virusne okužbe, - želodčne razjede, - težave s strjevanjem krvi pri poškodbah.

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Ali krvna skupina res določa zdravje?

Znanstveniki poudarjajo, da krvna skupina ni odločilen dejavnik zdravja, temveč le eden od številnih genetskih vplivov. Kot pojasnjujejo raziskovalci v preglednih študijah, objavljenih v PubMed, so razlike med skupinami statistične in ne absolutne, kar pomeni, da življenjski slog še vedno močno prevlada nad genetiko. Najpomembnejši dejavniki zdravja ostajajo: - prehrana, - telesna aktivnost, - stres, - kajenje in alkohol, - redni preventivni pregledi. Krvne skupine torej ponujajo zanimiv vpogled v biološke razlike med ljudmi, vendar niso "diagnoza" prihodnjih bolezni. Predstavljajo le en košček večjega zdravstvenega mozaika, ki ga oblikujejo genetika, okolje in življenjske navade.

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