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Krvna skupina
Zdravje

Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?

B.R.
05. 06. 2026 02.33
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Krvna skupina je ena najosnovnejših genetskih značilnosti človeka, vendar znanstvene raziskave vse pogosteje kažejo, da lahko vpliva tudi na tveganje za določene bolezni; pri moških so nekatere študije posebej izpostavile dovzetnost za srčno-žilne težave in druge zdravstvene zaplete.

Po podatkih raziskave, objavljene v strokovni reviji Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, so krvne skupine povezane z različnimi presnovnimi, srčno-žilnimi in celo rakavimi obolenji. Čeprav krvna skupina ne določa zdravja, lahko vpliva na posamezne biološke procese v telesu.

Krvna skupina A: večje tveganje za srčno-žilne bolezni in nekatere rake

Krvna skupina je ena najosnovnejših genetskih značilnosti človeka.
Krvna skupina je ena najosnovnejših genetskih značilnosti človeka. FOTO: AdobeStock

Raziskave kažejo, da imajo osebe s krvno skupino A nekoliko povečano tveganje za:

- srčni infarkt in možgansko kap,

- globoko vensko trombozo,

- višji holesterol,

- nekatere vrste raka, zlasti želodčnega in trebušne slinavke.

Kot poroča BMC Medicine, so genetske analize pokazale povezavo med krvno skupino A in povečano verjetnostjo trombotičnih dogodkov ter višjimi vrednostmi lipidov v krvi.

Strokovnjaki menijo, da je razlog v višjih ravneh določenih faktorjev strjevanja krvi, kar lahko poveča tveganje za zamašitev žil.

Krvna skupina B: mešani vplivi na zdravje

Krvna skupina B ima nekoliko bolj raznoliko sliko. Po podatkih več kohortnih študij je lahko povezana z:

- nekoliko večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni,

- povečano možnostjo za sladkorno bolezen v nekaterih populacijah,

- hkrati pa tudi z določenimi zaščitnimi učinki proti nekaterim okužbam.

Krvna skupina B se v različnih populacijah različno odziva na presnovne in vnetne dejavnike, kar kaže na kompleksno genetsko vlogo.

Znanstveniki poudarjajo, da krvna skupina ni odločilen dejavnik zdravja, temveč le eden od številnih genetskih vplivov.
Znanstveniki poudarjajo, da krvna skupina ni odločilen dejavnik zdravja, temveč le eden od številnih genetskih vplivov. FOTO: AdobeStock
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Krvna skupina AB: večje tveganje za krvne strdke in kognitivne težave

Krvna skupina AB je najmanj pogosta, vendar raziskave kažejo, da je lahko povezana z:

- večjo nagnjenostjo h krvnim strdkom,

- povečanim tveganjem za srčni infarkt,

- višjim tveganjem za kognitivni upad v starejšem življenjskem obdobju.

Po podatkih velikih populacijskih študij so osebe s krvno skupino AB bolj dovzetne za vnetne procese in motnje strjevanja krvi, kar lahko vpliva na srčno-žilni sistem.

Krvna skupina 0: zaščita za srce, a večja dovzetnost za nekatere okužbe

Krvna skupina 0 velja za najbolj "zaščitno" pri srčno-žilnih boleznih. Raziskave kažejo:

- nižje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap,

- manjšo verjetnost za trombozo,

- boljšo zaščito pred nekaterimi oblikami raka.

Kot poročajo analize, imajo osebe s krvno skupino 0 pogosto ugodnejši profil lipidov in nižje ravni dejavnikov strjevanja krvi.

Po drugi strani pa so lahko nekoliko bolj dovzetne za:

- nekatere virusne okužbe,

- želodčne razjede,

- težave s strjevanjem krvi pri poškodbah.

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Ali krvna skupina res določa zdravje?

Znanstveniki poudarjajo, da krvna skupina ni odločilen dejavnik zdravja, temveč le eden od številnih genetskih vplivov. Kot pojasnjujejo raziskovalci v preglednih študijah, objavljenih v PubMed, so razlike med skupinami statistične in ne absolutne, kar pomeni, da življenjski slog še vedno močno prevlada nad genetiko.

Najpomembnejši dejavniki zdravja ostajajo:

- prehrana,

- telesna aktivnost,

- stres,

- kajenje in alkohol,

- redni preventivni pregledi.

Krvne skupine torej ponujajo zanimiv vpogled v biološke razlike med ljudmi, vendar niso "diagnoza" prihodnjih bolezni. Predstavljajo le en košček večjega zdravstvenega mozaika, ki ga oblikujejo genetika, okolje in življenjske navade.

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