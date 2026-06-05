Krvne skupine in tveganja za bolezni: Kaj pravi sodobna znanost?

Po podatkih raziskave, objavljene v strokovni reviji Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, so krvne skupine povezane z različnimi presnovnimi, srčno-žilnimi in celo rakavimi obolenji. Čeprav krvna skupina ne določa zdravja, lahko vpliva na posamezne biološke procese v telesu.
Krvna skupina A: večje tveganje za srčno-žilne bolezni in nekatere rake
Raziskave kažejo, da imajo osebe s krvno skupino A nekoliko povečano tveganje za:
- srčni infarkt in možgansko kap,
- globoko vensko trombozo,
- višji holesterol,
- nekatere vrste raka, zlasti želodčnega in trebušne slinavke.
Kot poroča BMC Medicine, so genetske analize pokazale povezavo med krvno skupino A in povečano verjetnostjo trombotičnih dogodkov ter višjimi vrednostmi lipidov v krvi.
Strokovnjaki menijo, da je razlog v višjih ravneh določenih faktorjev strjevanja krvi, kar lahko poveča tveganje za zamašitev žil.
Krvna skupina B: mešani vplivi na zdravje
Krvna skupina B ima nekoliko bolj raznoliko sliko. Po podatkih več kohortnih študij je lahko povezana z:
- nekoliko večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni,
- povečano možnostjo za sladkorno bolezen v nekaterih populacijah,
- hkrati pa tudi z določenimi zaščitnimi učinki proti nekaterim okužbam.
Krvna skupina B se v različnih populacijah različno odziva na presnovne in vnetne dejavnike, kar kaže na kompleksno genetsko vlogo.
Krvna skupina AB: večje tveganje za krvne strdke in kognitivne težave
Krvna skupina AB je najmanj pogosta, vendar raziskave kažejo, da je lahko povezana z:
- večjo nagnjenostjo h krvnim strdkom,
- povečanim tveganjem za srčni infarkt,
- višjim tveganjem za kognitivni upad v starejšem življenjskem obdobju.
Po podatkih velikih populacijskih študij so osebe s krvno skupino AB bolj dovzetne za vnetne procese in motnje strjevanja krvi, kar lahko vpliva na srčno-žilni sistem.
Krvna skupina 0: zaščita za srce, a večja dovzetnost za nekatere okužbe
Krvna skupina 0 velja za najbolj "zaščitno" pri srčno-žilnih boleznih. Raziskave kažejo:
- nižje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap,
- manjšo verjetnost za trombozo,
- boljšo zaščito pred nekaterimi oblikami raka.
Kot poročajo analize, imajo osebe s krvno skupino 0 pogosto ugodnejši profil lipidov in nižje ravni dejavnikov strjevanja krvi.
Po drugi strani pa so lahko nekoliko bolj dovzetne za:
- nekatere virusne okužbe,
- želodčne razjede,
- težave s strjevanjem krvi pri poškodbah.
Ali krvna skupina res določa zdravje?
Znanstveniki poudarjajo, da krvna skupina ni odločilen dejavnik zdravja, temveč le eden od številnih genetskih vplivov. Kot pojasnjujejo raziskovalci v preglednih študijah, objavljenih v PubMed, so razlike med skupinami statistične in ne absolutne, kar pomeni, da življenjski slog še vedno močno prevlada nad genetiko.
Najpomembnejši dejavniki zdravja ostajajo:
- prehrana,
- telesna aktivnost,
- stres,
- kajenje in alkohol,
- redni preventivni pregledi.
Krvne skupine torej ponujajo zanimiv vpogled v biološke razlike med ljudmi, vendar niso "diagnoza" prihodnjih bolezni. Predstavljajo le en košček večjega zdravstvenega mozaika, ki ga oblikujejo genetika, okolje in življenjske navade.
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