Kralj Charles osebno o izkušnji z rakom

Kot so poročali na spletni strani Sky News, je britanski kralj Charles III. v sporočilu izrazil hvaležnost vsem, ki skrbijo za bolnike in njihove družine, ter vsem, ki nudijo podporo na načine, ki so vidni in nevidni. Po njegovih besedah ga je posebej ganila t. i. skupnost nege – medicinske sestre, zdravniki, raziskovalci in prostovoljci, ki vsakodnevno pomagajo ljudem, ki se spopadajo z rakom.

Charles je svoje sporočilo izkoristil tudi za ozaveščanje o zgodnjem odkrivanju bolezni. Poudaril je, da redni pregledi in pravočasna diagnostika lahko znatno izboljšajo možnosti za uspešno zdravljenje, ter pozval ljudi, naj se odzovejo na programe presejanja in preventivne preglede.

Svetovni dan boja proti raku, ki ga zaznamujemo 4. februarja, je priložnost, da se spomnimo vseh, ki se spopadajo z rakom, tistih, ki so ga premagali, in tistih, ki so zaradi njega umrli. Kot so zapisali na spletni strani inkl.com, kralj Charles v svojem sporočilu izpostavlja, da gre pri bolezni za izkušnjo, ki prizadene celotne družine, prijatelje in skupnosti, in poudarja pomen empatije, solidarnosti ter dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse.

Po poročanju portala GB News sporočilo kralja Charlesa prihaja v času, ko je njegova lastna zdravstvena pot pod stalnim medijskim in javnim zanimanjem. V preteklih mesecih je kralj že delil osebne posodobitve o svojem zdravljenju in okrevanju, pri čemer je izpostavil pomen napredka sodobne medicine in zgodnjega odkrivanja bolezni, ki lahko prinese upanje mnogim ljudem.