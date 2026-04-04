Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Seks, fantazije, perverzje in pasti
Zdravje

Tolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati - številka vas bo presenetila

B.R.
04. 04. 2026 02.54
3

Vprašanje, kolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati, zanima mnoge. Znanstvene raziskave kažejo, da ni univerzalne številke, pomembno pa je upoštevati individualno zdravje in počutje.

Študija o ejakulaciji in zdravju prostate

Velika študija, ki je spremljala več deset tisoč moških, je pokazala, da imajo moški, ki ejakulirajo približno 21-krat na mesec, statistično manjše tveganje za raka prostate kot tisti, ki to počnejo redkeje. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da to ni stroga obveznost, temveč statistična ugotovitev, ki ne določa vzročnosti.

Ni stroge "pravilne" številke

Kot poroča Medical News Today, medicinske smernice ne določajo priporočene pogostosti ejakulacije. Raziskave kažejo, da je ejakulacija varna in lahko celo koristi sprostitvi, a učinki se razlikujejo glede na starost, zdravstveno stanje in osebne preference.

Dolgoročne ugotovitve in razlike med posamezniki

Frontiers in Psychology navaja, da so rezultati raziskav o vplivu pogoste ejakulacije na zdravje pogosto različni in niso univerzalni. Zdravniki zato svetujejo, da moški poslušajo svoje telo in se ne obremenjujejo s fiksnimi številkami.

Ejakulacija lahko pozitivno vpliva na telo.
Ejakulacija lahko pozitivno vpliva na telo. FOTO: Shutterstock

Zdravstveni učinki ejakulacije

Ejakulacija lahko pozitivno vpliva na telo – raziskave kažejo, da lahko zmanjša tveganje za nekatere bolezni, izboljša spanec in zmanjša stres, kot piše Harvard Health. Proizvodnja hormonov, kot sta oksitocin in prolaktin, prispeva k boljšemu psihološkemu počutju.

Upoštevanje individualnih razlik

Poleg tega študija nakazuje, da ni dokazov, da bi redna ali redkejša ejakulacija neposredno škodovala zdravju. Pomembno je, da posameznik upošteva svoje fiziološke in psihološke potrebe ter življenjski slog.

Poslušajte svoje telo

Ker ni univerzalne formule, je najbolj smiselno upoštevati svoje počutje, starost, zdravje in partnerske okoliščine. Nekateri moški bodo zadovoljni z ejakulacijo nekajkrat na teden, drugi raje redkeje.

Upoštevanje življenjskih dejavnikov

Pogostnost ejakulacije se spreminja glede na starost, libido in zdravje. Kot piše Health.com, ejakulacija ni nadomestilo za zdrav življenjski slog, redne preglede in uravnoteženo prehrano. Priporočila za pogostost so individualna in ne smemo jih posploševati.

Priporočena številka 21 ejakulacij na mesec je le okvirna statistična ugotovitev; bolj kot absolutna številka šteje, kako se moški počuti glede svoje spolnosti in zdravja, kot navajajo strokovni viri.

Vas bremeni prezgodnji izliv? To vam lahko pomaga
Preberi še
Vas bremeni prezgodnji izliv? To vam lahko pomaga
ejakulacija zdravje prostate rak prostate moško zdravje seksualno zdravje spolno zdravje moški
Zdravje

Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade

Prehrana

5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sherlock2 05. 04. 2026 09.31
0 0
No.. pa smo tam...pred leti mi je ejakulacije povzročala ena nucitrinistka iz Velenja. Potem se je revica zaljubila v kaj že pojma nimam in na moj rojstni dan sem jo razočaral, ker nisem sprejel njenega darila. Odšala je.
ODGOVORI
yss 04. 04. 2026 16.53
0 0
Večina ima zdrave roke...
ODGOVORI
T-I-T-O 04. 04. 2026 10.59
2 3
Potem pa mi dajte napotnico za žensko da boma v živo seksala kot z prejšno da se ljubiva ne da ste mi prejšno ugrabili...zaradi kapitala da ste jo izseljevali če ne daš denarja ti moža ubijemo...
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1602