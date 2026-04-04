Tolikokrat na mesec bi moral moški ejakulirati - številka vas bo presenetila

Študija o ejakulaciji in zdravju prostate

Velika študija, ki je spremljala več deset tisoč moških, je pokazala, da imajo moški, ki ejakulirajo približno 21-krat na mesec, statistično manjše tveganje za raka prostate kot tisti, ki to počnejo redkeje. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da to ni stroga obveznost, temveč statistična ugotovitev, ki ne določa vzročnosti.

Ni stroge "pravilne" številke

Kot poroča Medical News Today, medicinske smernice ne določajo priporočene pogostosti ejakulacije. Raziskave kažejo, da je ejakulacija varna in lahko celo koristi sprostitvi, a učinki se razlikujejo glede na starost, zdravstveno stanje in osebne preference.

Dolgoročne ugotovitve in razlike med posamezniki

Frontiers in Psychology navaja, da so rezultati raziskav o vplivu pogoste ejakulacije na zdravje pogosto različni in niso univerzalni. Zdravniki zato svetujejo, da moški poslušajo svoje telo in se ne obremenjujejo s fiksnimi številkami.

icon-expand Ejakulacija lahko pozitivno vpliva na telo. FOTO: Shutterstock

Zdravstveni učinki ejakulacije

Ejakulacija lahko pozitivno vpliva na telo – raziskave kažejo, da lahko zmanjša tveganje za nekatere bolezni, izboljša spanec in zmanjša stres, kot piše Harvard Health. Proizvodnja hormonov, kot sta oksitocin in prolaktin, prispeva k boljšemu psihološkemu počutju.

Upoštevanje individualnih razlik

Poleg tega študija nakazuje, da ni dokazov, da bi redna ali redkejša ejakulacija neposredno škodovala zdravju. Pomembno je, da posameznik upošteva svoje fiziološke in psihološke potrebe ter življenjski slog.

Poslušajte svoje telo

Ker ni univerzalne formule, je najbolj smiselno upoštevati svoje počutje, starost, zdravje in partnerske okoliščine. Nekateri moški bodo zadovoljni z ejakulacijo nekajkrat na teden, drugi raje redkeje.

Upoštevanje življenjskih dejavnikov

Pogostnost ejakulacije se spreminja glede na starost, libido in zdravje. Kot piše Health.com, ejakulacija ni nadomestilo za zdrav življenjski slog, redne preglede in uravnoteženo prehrano. Priporočila za pogostost so individualna in ne smemo jih posploševati. Priporočena številka 21 ejakulacij na mesec je le okvirna statistična ugotovitev; bolj kot absolutna številka šteje, kako se moški počuti glede svoje spolnosti in zdravja, kot navajajo strokovni viri.