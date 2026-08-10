Preprosta vaja, ki razkrije dejansko starost vašega telesa

Po poročanju portala EatingWell fizioterapevti skoraj soglasno priporočajo eno preprosto vajo, ki jo lahko izvajate doma v manj kot minuti na dan: stojo na eni nogi.

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Test, ki pove več, kot si mislite

Morda se sliši preveč enostavno, a vse več raziskav kaže, da je sposobnost stati na eni nogi presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in staranja. Raziskovalci klinike Mayo so ugotovili, da sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi z leti upada hitreje kot moč stiska dlani ali celo hoja. Po njihovih ugotovitvah je ravnotežje eden najboljših pokazateljev nevromišičnega staranja. Še bolj zanimiva je raziskava, ki jo povzema The Conversation. Ta navaja, da je bila pri ljudeh, starejših od 50 let, nezmožnost vztrajanja na eni nogi vsaj 10 sekund povezana z bistveno večjim tveganjem za prezgodnjo smrt v naslednjih letih.

icon-expand Sposobnost stati na eni nogi je presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in staranja. FOTO: Profimedia

Zakaj je vaja tako učinkovita?

Po besedah fizioterapevtov, ki jih je povzel EatingWell, stoja na eni nogi posnema nekaj, kar počnemo vsak dan: hojo. Pri vsakem koraku za kratek trenutek vso težo telesa nosi le ena noga. Če je naše ravnotežje slabo, je tudi hoja manj učinkovita in manj stabilna. Vaja hkrati aktivira več telesnih sistemov:

- mišice stopal in gležnjev,

- mišice nog in bokov,

- jedro telesa,

- vestibularni sistem v notranjem ušesu,

- vid,

- propriocepcijo oziroma zavedanje položaja telesa v prostoru. Prav zato ravnotežje ni le vprašanje močnih nog, temveč sodelovanja celotnega telesa in možganov.

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Kako preveriti svoje ravnotežje?

Poskusite preprost test: 1. Sezujte čevlje. 2. Postavite se ob steno ali stabilen kos pohištva. 3. Dvignite eno nogo od tal. 4. Merite čas. Če zdržite 30 sekund brez težav, je to zelo dober znak. Če vas začne hitro zanašati ali morate nogo odložiti že po nekaj sekundah, je morda čas, da tej sposobnosti namenite nekaj pozornosti.

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Ni pomembno le po 60. letu

Čeprav se o preprečevanju padcev običajno govori pri starejših, strokovnjaki poudarjajo, da se upad ravnotežja začne že okoli 40. leta starosti. Redna vadba lahko ta proces občutno upočasni. Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za staranje več kot vsak četrti človek po 65. letu vsako leto doživi padec, posledice pa so lahko zelo resne. Toda koristi treninga ravnotežja niso povezane le s preprečevanjem padcev. Boljše ravnotežje pomeni tudi večjo stabilnost pri športu, varnejše gibanje po neravnem terenu, boljši nadzor telesa pri teku, kolesarjenju ali treningu moči ter manjše tveganje za poškodbe.

icon-expand Boljše ravnotežje pomeni tudi večjo stabilnost pri športu, varnejše gibanje po neravnem terenu in boljši nadzor telesa pri teku. FOTO: Shutterstock AI

Najbolj podcenjena minuta dneva

Večina moških brez težav najde čas za nekaj serij sklecev ali za kratek sprehod. Morda pa bi bilo smiselno vsak dan nameniti tudi 30 sekund vaji, ki na prvi pogled deluje skoraj smešno preprosta. Včasih namreč najbolj učinkovite niso najbolj zahtevne vaje. Včasih je dovolj že to, da preprosto stojite na eni nogi.

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