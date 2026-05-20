Zdravje

Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo

Oskar Mastnak Sokolov
20. 05. 2026 02.59
0

Na spletu veliko memov govori o "mom brain" fenomenu, vse več virov pa potrjuje, da spremembe v mišljenju in delovanju možganov doletijo tudi očete. "Dad brain" je torej resničen. Magnetnoresonančni skeni možganov 40 novopečenih očetov, posneti pred zanositvijo in po porodu, kažejo, da se volumen sive snovi v skorji zmanjša za približno 1 %. Poglobili se bomo v študijo, ki je leta 2023 razkrila, kaj se dogaja v moških možganih po prihodu otroka, in pojasnili, zakaj do teh sprememb sploh pride.

Siva snov se zares skrči

Magdalena Martínez-García je s sodelavci skenirala možgane 20 očetov v Barceloni in dodatnih 20 v Los Angelesu, pred zanositvijo in po rojstvu otroka. Ugotovitve so marca 2023 objavili v reviji Cerebral Cortex. Volumen skorje se v povprečju zmanjša za okoli 1 %. Največje upade opazimo v default mode network (DMN), omrežju, ki je aktivno, ko ne delamo nič posebnega, in v vidnem omrežju, odgovornem za prepoznavanje obrazov. 

To, da je v teh delih možganov volumen padel, ne pomeni, da se je tudi funkcionalnost poslabšala. Nasprotno, manjšanje volumna lahko pomeni, da se možgansko omrežje optimizira in izboljšuje; tudi v procesu odraščanja z razvojem možganov odmre veliko nevronov, delovanje možganov pa se s tem izboljša, ne poslabša. Manjšanje volumna DMN bi lahko pomenilo, da se očetje naučijo bolje mentalizirati (prepoznavati otrokove potrebe in se odzivati nanje), vidni sistem pa se morda preoblikuje tako, da znamo svojega otroka in njegove signale bolje prepoznati.

Če si nov oče in se počutiš, kot da nisi več isti človek, imaš prav. FOTO: Shutterstock

Naravna optimizacija

Nevroznanstveniki tej vrsti sprememb pravijo "z izkušnjo izzvana plastičnost", ista vrsta prilagoditve kot pri učenju jezika ali igranju inštrumenta. Zanimivo je, da so moški, ki so bili pred porodom bolj povezani s plodom in so po porodu preživeli več časa z dojenčkom, izgubili več sive snovi. Hkrati z možganskimi se zgodijo tudi hormonske spremembe. Testosteron novopečenih očetov pade in ostane nizek do treh mesecev po porodu, oksitocin in prolaktin pa narasteta. Hormonski koktajl prinese manj agresije, več empatije in večjo občutljivost na otrokov jok. Gre torej za biološke spremembe, ki so pred tisočletji zagotovile, da se nismo agresivno znesli nad novorojenčkom, ki je ves čas jokal in nas motil pri naših opravkih.

Skrita cena tatijevih možganov

Iste študije, ki kažejo, da upad sive snovi pomeni boljše starševstvo, povezujejo večji upad tudi s slabšim spanjem, višjo anksioznostjo in večjim tveganjem za depresijo v prvih 3, 6 in 12 mesecih po porodu. Poporodna depresija pri očetih ni mit, ampak glede na novejše študije nevrološko utemeljena in realistična grožnja po nekaterih ocenah prizadene okoli 10 % novopečenih očetov. Ali to pomeni, da bolj ko si dober oče, bolj drago to plačaš? V resnici ne; znanstveniki samo opozarjajo, da lahko očetje, ki so bolj investirani, doživljajo tudi več negativnih simptomov, a resnične kavzalne povezave niso dokazali.

Za vedno drugačni

Sprememba je dolgotrajna, možgani pa se ne vrnejo v prvotno stanje takoj, ko gre otrok v vrtec. Če si nov oče in se počutiš, kot da nisi več isti človek, imaš prav. Nisi. Spanje, anksioznost in razpoloženje niso "samo utrujenost", ampak del nevrološke prilagoditve. Možgani so se spremenili, da bi bil boljši starš, a je biološki dar lahko tudi velik strošek. Če slabo razpoloženje traja več kot dva tedna in vpliva na delovanje, lahko za trenutek pomisliš tudi nase in se pogovoriš z nekom, ki mu zaupaš. Dober oče je tudi psihološko zdrav oče.

Dober oče je tudi psihološko zdrav oče. FOTO: Shutterstock
očetovstvo možgani nevroznanost starševstvo poporodna depresija dad brain duševno zdravje
