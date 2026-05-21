Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
shutterstock 174196724
Prehrana

Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj

Moškisvet.com
21. 05. 2026 04.00
0

Dandanes se vse več ljudi odloča za prehranska dopolnila , na trgu pa je na voljo veliko izbire. A zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, katerih ne smete jemati sočasno, saj sicer povečate tveganje za negativne posledice.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

V poplavi prehranskih dopolnil, ki jih danes najdemo na trgu, se mnogi odločajo za dodatke z vitamini in minerali, da bi zapolnili prehranske vrzeli. A kljub dobrim namenom je pomembno vedeti, kako jih pravilno kombinirati, opozarjajo na portalu SheFinds. Napačna kombinacija lahko namreč vodi do slabe absorpcije hranil in celo do neželenih stranskih učinkov, kot so vnetja.

Hitro v formo: Prehranska dopolnila za boljše obvladovanje stresa
Preberi še
Hitro v formo: Prehranska dopolnila za boljše obvladovanje stresa

Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto napako: sočasno jemanje zelenega čaja in železovih dodatkov. Čeprav ima zeleni čaj številne koristi – pospešuje presnovo, zmanjšuje vnetja in pomaga pri hujšanju – lahko njegove spojine, kot so tanini, fitati in polifenoli, motijo absorpcijo železa, zlasti tistega iz rastlinskih virov (nehemsko železo).

Matcha ali zeleni čaj: Kateri je bolj zdrav?
Preberi še
Matcha ali zeleni čaj: Kateri je bolj zdrav?

Nutricionistka Elizabeth Shaw opozarja, da lahko zeleni čaj zmanjša učinkovitost železovih dodatkov, kar poveča tveganje za pomanjkanje železa ali celo anemijo. Študije so pokazale, da imajo ljudje, ki redno uživajo več kot eno skodelico zelenega čaja na dan, večjo verjetnost za težave z železom.

To so znaki, da vam primanjkuje železa
Preberi še
To so znaki, da vam primanjkuje železa

Kaj torej storiti? Če jemljete oba dodatka, jih ne zaužijte hkrati. Strokovnjaki svetujejo, da med jemanjem železa in zelenega čaja počakate vsaj nekaj ur, da omogočite boljšo absorpcijo. Prav tako se pred začetkom jemanja posvetujte z zdravnikom ali nutricionistom, da preverite, ali sploh potrebujete železove dodatke.

S pitjem te pijače lahko pokurite več kalorij kot s sprehodom
Preberi še
S pitjem te pijače lahko pokurite več kalorij kot s sprehodom
Zeleni čaj: Kaj se bo zgodilo, če ga boste pili vsak dan?
Preberi še
Zeleni čaj: Kaj se bo zgodilo, če ga boste pili vsak dan?
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Shefinds.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
železo zeleni čaj prehranska dopolnila jemanje prehranskih dopolnil katerih prehranskih dopolnil ne smemo jemati skupaj hrana prehrana fit zdravje pijača dodatki
Znanost

Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva

Moskisvet.com Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati zvečer
Vizita.si Prehranska dopolnila: Tveganja in nevarni stranski učinki
Vizita.si Diete: zakaj se jim morate letos dokončno odpovedati (in kaj narediti namesto tega)
Vizita.si Previdno pri hujšanju: Dva prehranska dodatka, ki škodujeta jetrom
Vizita.si Nikar ne čakajte, da zbolite
24ur.com Želja po bolj zapeljivem pogledu lahko ogrozi zdravje
Vizita.si Veste, kam zavreči neuporabljena zdravila? To so informacije, ki jih morate poznati
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737