Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj

V poplavi prehranskih dopolnil, ki jih danes najdemo na trgu, se mnogi odločajo za dodatke z vitamini in minerali, da bi zapolnili prehranske vrzeli. A kljub dobrim namenom je pomembno vedeti, kako jih pravilno kombinirati, opozarjajo na portalu SheFinds. Napačna kombinacija lahko namreč vodi do slabe absorpcije hranil in celo do neželenih stranskih učinkov, kot so vnetja.
Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto napako: sočasno jemanje zelenega čaja in železovih dodatkov. Čeprav ima zeleni čaj številne koristi – pospešuje presnovo, zmanjšuje vnetja in pomaga pri hujšanju – lahko njegove spojine, kot so tanini, fitati in polifenoli, motijo absorpcijo železa, zlasti tistega iz rastlinskih virov (nehemsko železo).
Nutricionistka Elizabeth Shaw opozarja, da lahko zeleni čaj zmanjša učinkovitost železovih dodatkov, kar poveča tveganje za pomanjkanje železa ali celo anemijo. Študije so pokazale, da imajo ljudje, ki redno uživajo več kot eno skodelico zelenega čaja na dan, večjo verjetnost za težave z železom.
Kaj torej storiti? Če jemljete oba dodatka, jih ne zaužijte hkrati. Strokovnjaki svetujejo, da med jemanjem železa in zelenega čaja počakate vsaj nekaj ur, da omogočite boljšo absorpcijo. Prav tako se pred začetkom jemanja posvetujte z zdravnikom ali nutricionistom, da preverite, ali sploh potrebujete železove dodatke.
Vir: Shefinds.com
