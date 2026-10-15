Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?

Ni pomembno samo, kaj pijete

Vodka, viski, gin, rum in druge žgane pijače imajo običajno precej višji delež alkohola kot pivo ali vino. Prav zato lahko majhen kozarec vsebuje toliko čistega alkohola kot precej večja količina druge alkoholne pijače. Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem je približno 14 gramov čistega alkohola v 355 mililitrih piva s petodstotnim deležem alkohola, 148 mililitrih vina z 12-odstotnim deležem alkohola ali približno 44 mililitrih žgane pijače s 40-odstotnim deležem alkohola. Ključna je torej količina etanola, ne samo ime pijače. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da tveganje povzroča alkohol oziroma etanol, ne pa to, ali ga zaužijemo v obliki piva, vina ali žgane pijače.

icon-expand Težava pri žganih pijačah je predvsem v njihovi koncentraciji. FOTO: Shutterstock

Zakaj so žgane pijače lahko še posebej zahrbtne?

Težava pri žganih pijačah je predvsem v njihovi koncentraciji. En sam merjen odmerek lahko vsebuje približno toliko alkohola kot pločevinka piva ali kozarec vina, večji odmerki oziroma koktajli pa lahko vsebujejo še bistveno več. Poleg tega se žgane pijače pogosto pijejo hitreje. Kozarec žganja je mogoče spiti v nekaj sekundah, medtem ko se steklenica piva ali kozarec vina pogosto uživata dlje. Hitrejše uživanje alkohola pomeni hitrejše naraščanje njegove koncentracije v krvi. Nacionalni inštitut za zlorabo alkohola in alkoholizem opozarja, da sta za tveganje pomembna tako količina kot hitrost pitja. Pri moških se za čezmerno epizodično pitje praviloma šteje pet ali več alkoholnih pijač v približno dveh urah.

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Jetra alkohol razgrajujejo v strupene snovi

Jetra imajo pri presnovi alkohola osrednjo vlogo. Ko alkohol pride v telo, ga začnejo razgrajevati encimi, pri tem pa nastane tudi acetaldehid, strupena snov, ki se nato presnovi naprej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem se večina zaužitega alkohola presnavlja prav v jetrih. Pri dolgotrajnem čezmernem pitju se lahko razvijejo zamaščena jetra, vnetje, brazgotinjenje oziroma fibroza in ciroza. Zato jetra niso le filter, skozi katerega alkohol hitro preide. Pri razgradnji alkohola so neposredno izpostavljena njegovim presnovnim produktom.

icon-expand Jetra alkohol razgrajujejo v strupene snovi. FOTO: Adobe Stock

Največja težava je lahko količina

Če nekdo primerja kozarec piva s kozarcem vina in merico žgane pijače, je lahko hitro zaveden. Velikost kozarca namreč ne pove, koliko alkohola je v njem. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni opozarja, da različne alkoholne pijače vsebujejo različne količine čistega alkohola in da se tudi znotraj iste skupine vsebnost alkohola lahko precej razlikuje. Še posebej problematični so veliki kozarci, močne pijače in koktajli. Pri slednjih je količino alkohola pogosto težko oceniti, saj lahko ena pijača vsebuje več standardnih alkoholnih enot.

Tudi pivo in vino nista varna za jetra

Pomembno je, da žganih pijač ne predstavimo kot edinega krivca. Če nekdo redno uživa večje količine piva ali vina, so njegova jetra prav tako izpostavljena alkoholu. Britanski nacionalni zdravstveni sistem NHS navaja, da alkoholno bolezen jeter povzroča predvsem redno uživanje prevelikih količin alkohola. Tveganje se zmanjša, če človek količino alkohola zmanjša ali ga popolnoma opusti. Tudi Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije opozarja, da z vidika zdravja ni mogoče določiti količine alkohola, pri kateri bi bilo mogoče govoriti o popolnoma varnem uživanju. Z večjo količino alkohola se tveganje povečuje.

icon-expand Če nekdo primerja kozarec piva s kozarcem vina in merico žgane pijače, je lahko hitro zaveden. FOTO: Profimedia

Najbolj nevarna je navada, ki jo ponavljate

Pri zdravju jeter zato ni najbolj koristno iskati ene prepovedane pijače. Veliko pomembnejše vprašanje je, koliko alkohola človek zaužije, kako pogosto pije in ali ob posamezni priložnosti zaužije veliko količino. Nacionalni inštitut za zlorabo alkohola in alkoholizem poudarja, da se z večanjem količine in pogostosti uživanja povečujejo tudi tveganja. Pri dolgotrajnem čezmernem pitju med drugim narašča nevarnost bolezni jeter. Zato menjava žgane pijače za pivo ali vino sama po sebi ni rešitev, če skupna količina alkohola ostane enaka ali se celo poveča. Če želite narediti nekaj koristnega za svoja jetra, je precej bolj smiselno pogledati celoten vzorec pitja. Manj alkohola pomeni manjšo izpostavljenost jeter, pri ljudeh z boleznijo jeter ali težavami, povezanimi z alkoholom, pa je potreben individualni pogovor z zdravnikom. Najpomembnejše sporočilo je zato nekoliko drugačno od senzacionalističnega naslova: ni ene same alkoholne pijače, ki bi jetra uničila hitreje od vseh drugih. Problem so predvsem alkohol, njegova količina in način uživanja.

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