Kardiologi opozarjajo: 'Tega zjutraj ne smete početi'

Način, kako začnemo dan, ima lahko močan vpliv na njegov preostanek, še posebej ko je pod vprašanjem zdravje srca. Ne potrebujemo rutine iz filmov ali motivacijskih jutranjih manter, vendar lahko nekatere osnovne zdrave navade – in izogibanje slabim – resnično spremenijo stvari. Seveda ne bomo poudarjali negativnih posledic očitno škodljivih navad, kot so kajenje, pitje alkohola ali "vape-anje" navsezodaj zjutraj. Vendar pa kardiologi opozarjajo na navado, ki se zdi na videz neškodljiva, a je lahko všemu zdravju povzroči veliko škodo – in to večjo kot si mislite.

Ne posezite takoj po telefonu

Ne glede na to, ali preverjamo obvestila, beremo sporočila ali zaidemo v spiralo branja objavljenih novic, strokovnjaki svetujejo, da se vsaj prvo uro po prebujanju izogibate gledanju v mobilne telefone. "Ne gre samo za stresne hormone. Gre za to, kakšen dan si zastavite," pojasnjuje dr. Alexandra Kharazi, srčna kirurginja iz južne Kalifornije."Poleg tega, da povzroča tesnobo, stres in občutek zamujanja (FOMO), jutranje brskanje po spletu jemlje čas, ki bi ga lahko porabili na veliko bolj koristne načine – pripravo zdravega zajtrka, jutranji sprehod, meditacijo, raztezanje, vadbo ali preprosto sproščujočo kavo z družino.Preveč informacij, premalo vadbe – slaba kombinacija za srce," poudarja. "Tako akutni kot kronični psihološki stres sta povezana z visokim krvnim tlakom in srčnimi boleznimi, vključno s srčnim infarktom in srčnim popuščanjem," dodaja dr. Paul Bhella, kardiolog in profesor medicine na Univerzi v Teksasu. "Če vam vaše gledanje v telefon zjutraj povzroča stres, vse te znane povezave veljajo tudi za vas."

FOTO: Shutterstock

"Poleg tega preveč časa pred zasloni pogosto gre z roko v roki s pomanjkanjem gibanja," opozarja dr. Cheng-Han Chen, intervencijski kardiolog iz Kalifornije in dodaja: "To povečuje tveganje za presnovne motnje in bolezni srca, vključno z visokim krvnim tlakom, holesterolom, debelostjo in sladkorno boleznijo tipa 2." Namesto da takoj sežete po telefonu, dr. Kharazi predlaga, da se zjutraj malo razgibate – po možnosti zunaj na naravni svetlobi. "Kratek sprehod, nekaj joga položajev ali preprosto raztezanje na soncu lahko naredi čudež. Pri tem pa ne pozabite nanesti zaščitnega faktorja!"

Internet ni sovražnik, če ga uporabljamo pametno

Dr. Chen dodaja, da lahko internet in družbena omrežja igrajo pozitivno vlogo, vendar le, če jih uporabljamo z glavo. To pomeni: ne uporabljajte mobilnega telefona takoj po prebujanju ali pred spanjem, prav tako ne med jedjo in ne brez časovnih omejitev!

"Uporaba interneta lahko sicer izboljša zdravstveno pismenost in ozavešča o pomembnih temah, zlasti med mladimi. Spletne skupnosti so lahko tudi v oporo ljudem z določenimi srčnimi boleznimi," zaključuje. Vse pa se začne z majhnimi, vsakdanjimi odločitvami – in prva ura dneva je najpomembnejša.

