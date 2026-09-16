Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'

Kanika Batra o življenju brez običajnega občutka empatije

Kanika Batra je avstralska avtorica, manekenka in ustvarjalka spletnih vsebin, ki je pozornost pritegnila predvsem z zelo neposrednim govorjenjem o svojem duševnem zdravju. Sama se pogosto označuje za sociopatko, čeprav izraz sociopat ni uradna medicinska diagnoza. Strokovno se njeno stanje povezuje predvsem z antisocialno osebnostno motnjo. Na svoji spletni strani Batra navaja, da ima klinično diagnosticirano antisocialno osebnostno motnjo, ob tem pa pravi, da ji je psihiater pripisal tudi značilnosti tako imenovane psihopatije prvega dejavnika. O svojih izkušnjah govori zelo odkrito in jih uporablja kot osnovo za vsebine o odnosih, manipulaciji in psihologiji moči. Po poročanju avstralskega medija PerthNow je Batra že leta 2021 povedala, da so jo pred diagnozo ocenili številni psihiatri. Takrat je govorila tudi o tem, da pri nekaterih svojih dejanjih ne občuti krivde ali sramu na način, kot bi ga pričakovala večina ljudi.

icon-expand Kanika Batra FOTO: Profimedia

Vem, kaj ljudje čutijo, vendar tega ne čutim sama

Eden najbolj zanimivih delov njenih razlag se nanaša na empatijo. Batra pravi, da lahko pri drugih ljudeh prepozna čustva in razume, kaj se z njimi dogaja, vendar jih sama ne doživlja na enak način. V nedavnem pogovoru za podkast Modern Wisdom je svojo izkušnjo opisala zelo neposredno. Po njenih besedah lahko razume, kaj nekdo čuti, vendar tega občutka ne doživi v sebi. Prav zaradi tega naj bi se naučila opazovati vedenje drugih in se nanj odzivati na način, ki je družbeno pričakovan. To je pomembna razlika: razumevanje čustev druge osebe ni nujno enako kot čustveno sočustvovanje z njo. Batra svoje vedenje opisuje kot proces, pri katerem lahko določeno čustveno reakcijo prepozna, posnema ali se nanjo zavestno odzove, čeprav sama ne občuti istega notranjega odziva.

Pretvarjam se, da mi je mar

Prav tu postane njena razlaga za marsikoga najbolj nenavadna. Batra je v svojih vsebinah večkrat govorila o tem, da se je naučila prilagajati vedenje družbenim pričakovanjem. Njeno sporočilo ni, da ljudje z antisocialno osebnostno motnjo nujno ves čas igrajo določeno vlogo, temveč opisuje predvsem svojo izkušnjo. Pri njej naj bi bilo določeno vedenje stvar zavestne odločitve in ne spontanega čustvenega odziva. V pogovoru, objavljenem leta 2026, je govorila tudi o tem, da lahko v odnosih uporablja nekakšno masko, s katero se prilagodi pričakovanjem okolice. Podoben način razlage uporablja tudi na svoji spletni strani, kjer poudarja, da je njena oblika skrbi za druge drugačna od običajnega čustvenega odziva. Kanika Batra

Kako se to kaže v odnosih?

Batra je veliko pozornosti namenila tudi partnerskim odnosom. Njeno stališče je precej drugačno od klasične predstave o romantični ljubezni. V enem svojih novejših zapisov pravi, da pri njej naklonjenost ni nujno povezana s spontano toplino ali nenehnim izražanjem čustev. Namesto tega poudarja dejanja, zanesljivost in zavestno odločitev, da bo nekomu stala ob strani. Sama to opisuje kot obliko ljubezni, ki je bolj zavestna kot čustvena. Takšen pogled je lahko za ljudi brez podobne izkušnje precej težko razumljiv. Če je za večino posameznikov občutek ljubezni povezan z empatijo, bližino in čustveno povezanostjo, Batra pravi, da lahko pri njej odnos temelji bolj na zavestni odločitvi, lojalnosti in praktičnem ravnanju.

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Ne gre za to, da bi bili vsi sociopati enaki

Pri tem je pomembna previdnost. Izkušnje ene osebe ni mogoče prenesti na vse ljudi z antisocialno osebnostno motnjo. LADBible je v enem svojih prispevkov o Batri opozoril tudi na to, da strokovnjaki vzroke za takšne osebnostne motnje povezujejo s kombinacijo različnih dejavnikov, med njimi genetike in vplivov okolja. Izraz sociopat je sicer pogosto uporabljen v vsakdanjem jeziku, vendar ni samostojna uradna diagnoza. Prav tako antisocialna osebnostna motnja sama po sebi ne pomeni, da je nekdo nasilen ali nevaren. Gre za kompleksno duševno motnjo, pri kateri se lahko pojavljajo različni vzorci vedenja, med drugim težave z upoštevanjem družbenih pravil, impulzivnost, zavajanje in pomanjkanje občutka krivde ali empatije. Posamezne značilnosti pa se med ljudmi močno razlikujejo.

Zakaj o tem govori tako javno?

Batra je iz svoje diagnoze zgradila velik del svoje spletne prisotnosti. Na svoji spletni strani objavlja vsebine o antisocialni osebnostni motnji, odnosih, manipulaciji in tako imenovani temni psihologiji. Njene vsebine so si po njenih podatkih ogledali že desetine milijonov krat. V zadnjih letih je nastopila tudi v več podkastih in intervjujih. V avgustu 2026 je na primer v podkastu Modern Wisdom skoraj dve uri govorila o psihopatiji, empatiji, odnosih, maščevanju in tem, kako sama razume svojo diagnozo. Njena odprtost je po eni strani pritegnila veliko občinstvo, po drugi pa sprožila tudi vprašanja o tem, kako odgovorno je mogoče govoriti o tako zapletenih duševnih motnjah na družbenih omrežjih. Njene osebne razlage zato niso nadomestilo za strokovno oceno ali diagnozo. Kanika Batra je medtem svojo nenavadno življenjsko izkušnjo spremenila v eno glavnih tem svojega javnega nastopanja. Njena zgodba je zanimiva predvsem zato, ker odpira neprijetno, vendar pomembno vprašanje: ali lahko človek razume čustva drugih, ne da bi jih sam zares občutil? Batra pravi, da lahko. Kako razumeti njene izkušnje, pa je že precej bolj zapleteno vprašanje.

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