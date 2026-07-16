Kako opustiti kajenje in kaj se zgodi z našim telesom, ko prenehamo?

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Mnogi so poskušali pred vami, a le redkim je uspelo. Tudi očetu psihoanalize Sigmundu Freudu ni. Ta je zmogel nehati uživati kokain, ki je bil tedaj še legalen, ni pa mogel nehati kaditi cigar, in to kljub številnim poskusom. Uživanje tobaka je posledica zasvojenosti z nikotinom, in tako kot vsaka zasvojenost ima tudi kajenje svoje zakonitosti. Magične rešitve žal ni. Vsako odvajanje od zasvojenosti vodi skozi različne stopnje odvajanja, ki so bolj ali manj obvladljive. Da je kajenje tvegano za zdravje, je znano že več kot pol stoletja. Ker tobak deluje postopno, kadilec občuti njegove učinke, ko je običajno že prepozno in že lahko govorimo o zasvojenosti.

icon-expand Kadilci imajo bolj rumene zobe in nohte. Če prenehate kaditi, boste imeli bolj zdrav nasmeh in nohte. Izboljšal se bo tudi pretok krvi, kar prinaša bolj zdrav videz kože. FOTO: Shutterstock

Zakaj kadimo, ko pa vemo, da je škodljivo? Kadilci navadno začnejo kaditi še zelo mladi, kot mladi odrasli, in menijo, da lahko kadar koli prenehajo s kajenjem, a se vmes razvijejo v dolgoletne kadilce, ki dneva ne zmorejo preživeti brez cigarete. Ste vedeli, da moški kadilci v povprečju živijo 13,2 leta manj, kadilke pa kar 14,5 leta manj? In ne, nikoli ni prepozno. Ljudje, ki kajenje opustijo pri petdesetih, za polovico zmanjšajo verjetnost, da bodo umrli v naslednjih petnajstih letih. Kajenje tobaka škoduje domala vsem organom v telesu. Kajenje cigaret je eden glavnih dejavnikov bolezni dihal, kot so kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), bolezni srca in ožilja, zapleti v nosečnosti in pljučni rak, poleg tega so kadilci bolj dovzetni za novi koronavirus. Aktivni kadilci imajo tudi večjo možnost, da bodo imeli zaplete v primerjavi z nekadilci. Povečano tveganje za smrt zaradi covida-19 so ugotovili tudi pri nekdanjih kadilcih v primerjavi s tistimi, ki nikoli niso prižgali cigarete. Nekadilci so lahko žrtev sekundarnega tobačnega dima, zaradi katerega zboli in umre vsako leto preveč ljudi. Sekundarni tobačni dim, ki je izdihan v okolje, namreč vsebuje iste kancerogene snovi kot tisti, ki se vdiha v pljuča. Otroci, katerih starši doma kadijo, so v primerjavi s tistimi, katerih starši tega ne počnejo, bolj pogosto prehlajeni, trpijo za bronhitisom in drugimi boleznimi dihal ter vnetjem ušes.

icon-expand Kajenje naredi kožo manj elastično, spremeni zgradbo žil, koža dobi rumen sijaj, prav tako se hitreje stara. Poleg tega obarva zobe rumeno in preprečuje prekrvavitev dlesni. FOTO: Shutterstock

Mnogi si želijo nehati kaditi, kar pa je lažje reči kot storiti, še posebej, če poskušajo kajenje opustiti sami. O tem, kako vam bo to uspelo, si lahko preberete v nadaljevanju, lahko pa se vključite tudi v brezplačne programe za opuščanje kajenja. Brezplačna telefonska linija za pomoč pri odvajanju od kajenja je 080 27 77. Pri odvajanju vam pomagajo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja (obliži, žvečilke, inhalatorji ipd.), ki lahko olajšajo odtegnitvene simptome in so na voljo v lekarnah. Druga zdravila vam lahko na recept predpiše osebni zdravnik. Mnogi preklopijo na elektronske cigarete, kajti utekočinjen nikotin velja za manj škodljivega kot tobačni dim. Razveseljivo je dejstvo, da je vsaka zasvojenost z nikotinom potencialno ozdravljiva. Treba pa se je zavedati, da se po prenehanju kajenja sproži serija fizičnih, pa tudi psihičnih reakcij, ki nam otežujejo delo. Gre za dolgotrajen proces, najtežji pa so prvi dnevi oz. tedni. Kadilci se med seboj razlikujejo, uspeh pa ni le posledica močne volje. Tisti, ki so bolj dovzetni za zasvojenost z nikotinom, imajo navadno višjo stopnjo tolerantnosti na nikotin, eni imajo osebnostno pogojeno tvegano vedenje, tretji potrebujejo večjo stopnjo dražljajev iz okolja. Te lastnosti v kombinaciji z zasvojenostjo z nikotinom pomenijo najtežji scenarij za odvajanje od kajenja.

icon-expand Tobačni dim ima preko 7.000 kemičnih snovi. Več sto je škodljivih zdravju, pribl. 70 pa jih povzroča raka. FOTO: Shutterstock

Nasveti in napotki, kako se odvaditi od kajenja:

Datum, načrt in seznam

Določite si datum, kdaj boste nehali kaditi. Tedaj iz svojega vidnega polja odstranite vse, kar vas spominja na kajenje. Še prej izdelajte akcijski načrt, ki ga boste začeli izvajati tisti dan. Nekateri odvajanje začnejo s postopnim oz. sistematičnim zmanjševanjem količine nikotina (ne ujemite pa se v past, da se boste s postopnim zmanjšanjem števila pokajenih cigaret odvadili kajenja, saj je treba prenehati popolnoma), drugi posežejo po nikotinskih nadomestkih, tretji se poslužijo kombinacije strokovne pomoči in zmanjševanja odmerka, nekateri medicinske hipnoze, ki vpliva na začetno in nezavedno plat kajenja ipd. Priporočamo pa, da se prvega odvajanja skušate lotiti sami. Resda statistika ni na vaši strani. Pri kadilcu, ki se na pot odvajanja odpravi prvič sam, je namreč le petodstotna verjetnost, da se od kajenja trajno odvadi. Odvajanja se lotite počasi in postopoma, da šok za telo ne bo prevelik. Na vidnem mestu imejte seznam razlogov, zakaj želite nehati kaditi in zakaj je dobro, da opustite to grdo razvado. To vas bo še dodatno motiviralo. Dražilci Poiščite vzroke, zakaj in kdaj prižgete cigareto. Je to iz navade, ko ste pod stresom? Skušajte se izogniti takšnim situacijam oz. cigareto nadomestiti s čim drugim, npr. žogico proti stresu, ki vam bo zaposlila roke in vas istočasno sprostila. Obvestite druge in ustvarite krog podpore O tem, da se odvajate od kajenja, seznanite svoje prijatelje, družino, znance, sodelavce in jim zaupajte, kaj bodo pri tem vaši največji izzivi. Izogibajte se družbi, kjer so sami kadilci. Ključna sta prva dva tedna in v tem času se skušajte izogniti vsemu, kar veste, da poveča tveganje, da bi spet prižgali cigareto. Bodite v družbi, ki bo vaša prizadevanja podpirala in vas spodbujala pri odvajanju od nikotina. Občasna cigareta Občasna cigareta se sliši povsem nedolžno, a skriva v sebi veliko nevarnost, da znova postanete kadilec. Dejstvo je, da v prvem poskusu uspe le redkim in da ne gre obupati, če se pregrešite. Poskušajte vedno znova in se učite iz napak. Ne imejte slabe vesti – naj bo to dobra šola. Treba je vztrajati in ne obupati. To je tek na dolge proge, ne šprint, "krče" pa je mogoče premagati. Motivacija Vsak dan brez cigarete je uspeh zase. Osredotočite se na to. Ne čakajte na prvi mesec, da se nagradite. Postavite si manjše mejnike in se tedaj nagradite. Ste vedeli, da je tveganje za srčni napad za najmanj odstotek nižje že en dan po prenehanju kajenja? Če cenite svoje zdravje, je že to dovolj velik motiv.

icon-expand Pljuča imajo neverjetno sposobnost zaviranja rakavih mutacij, ki nastanejo s kajenjem, če prenehate kaditi. FOTO: iStock

Povišana telesna teža Marsikdo kadi tudi zato, da lažje ohranja telesno težo, in skrb, da se bo po opustitvi kajenja zredil, je realna. A situacija je obvladljiva in kakšen kilogram preveč je še vedno manjše tveganje kot nadaljevanje kajenja. Treba se je zavedati, da je opuščanje kajenja spreminjanje načina življenja in da vključuje tudi primerno prehrano. Ne odločajte pa se istočasno še za dieto, saj ima lahko preveč odrekanja negativne posledice in boste lažje podlegli skušnjavi in znova začeli kaditi. Zakaj se začnemo rediti, če z opustitvijo kajenja ne spremenimo prehranjevalnih navad? Nikotin je zahrbten. Če dnevno pokadimo zavojček, s tem "pokurimo" 200 kalorij (toliko jih ima kos torte ali peciva oz. 200 gramov testenin). Nikotin je tudi super sredstvo za zmanjševanje občutka lakote. Kadilci imajo manjši tek in manj izrazit občutek praznega želodca kot nekadilci. Nikotin vpliva na izbiro hrane, saj vpliva na okus in vonj, ki ju kajenje zavira. Zato ni presenetljivo, da kadilcem bolj prija hrana močnejših okusov in da raje posegajo po bolj mastni in sladki hrani. Poleg tega je nikotin poživilo, saj spodbuja izločanje hormona serotonina, kar daje telesu energijski pospešek. Tekočina Da je pitje zadostne tekočine sila pomembno za naše zdravje, ni treba poudarjati, v času opuščanja kajenja pa še posebej. Uživajte vodo ali nesladkane čaje in sokove. Gibanje Opuščanje cigaret, kot rečeno, prinaša pomembno spremembo v življenje, cigareto pa lahko zamenja krajši sprehod, tek ali kakšna druga športna aktivnost, ki vas bo odvrnila od kajenja oz. zamotila. Pomembno je zavedanje, da se odvajanja (domala od česar koli) ne lotevamo zgolj s pozitivnimi mislimi, ampak tudi z dvomi. Kar je dobro, saj čim bolj realno sliko o svojem stanju imamo, lažje in uspešneje se bomo kosali s težavami na poti do cilja. Če želimo uspeti, moramo biti na težave vnaprej pripravljeni. Kot rečeno, se kadilci uspešno odvadijo od kajenja šele po več neuspelih poskusih ali pa sploh ne.

icon-expand Kajenje cigaret je eden najpogostejših vzrokov smrti. FOTO: Shutterstock

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Kaj se zgodi z našim telesom, ko nehamo kaditi in je bila cigareta vaša dolgoletna spremljevalka?

Že po 20 minutah od zadnje cigarete se bosta vaš srčni utrip in krvni tlak znižala, prav tako temperatura rok in stopal. Vzrok je nikotin, ki je stimulant, ki pospešuje srčni utrip in krvni pritisk. Ko se nivo nikotina v krvi zniža, v trenutku občutimo razliko. Po dveh urah se bodo pojavili prvi odtegnitveni simptomi. Med simptomi odvajanja bodo hrepenenje po nikotinu, razdražljivost in tesnoba. Po tretjini dneva se bo stopnja nikotina v krvi bistveno zmanjšala, po pol dneva (12 ur) pa se bo znižala stopnja ogljikovega monoksida v telesu, naraščala pa stopnja kisika, ki bo znova na normalni ravni. Počutje se bo bistveno izboljšalo, saj ne bo več toliko toksinov v krvi. Po 24 urah bo možnost srčnega napada manjša, saj se telo čisti in nivo kisika v krvi znova normalizira. Ustvari se bolj zdravo okolje za normalno delovanje notranjih organov. Po 48 urah se bosta izboljšala sposobnost za okušanje in vonj, ki so ju prej zavirale cigarete. Telo se namreč začne regenerirati in živčni končiči začnejo znova rasti. Hrana s tem dobi boljši okus. Po 72 urah nikotin zadnje cigarete ni več prisoten v telesu in nastopili bodo vrhunci simptomov odvajanja od odvisnosti od kajenja, in sicer slabost, glavobol in krči. Pljuča bodo še bolj čista. Po dveh do treh mesecih je telo na dobri poti, da okreva od kajenja. Izboljša se delovanje pljuč in krvni obtok, imate več energije, niste več tako hitro utrujeni oz. izčrpani. Zmanjša se proizvodnja sluzi in zamašenost dihalnih poti. Telo se popolnoma regenerira po devetih mesecih od zadnje cigarete. Do takrat se izboljša še delovanje sinusov in očistijo dihalne poti. Kratka sapa je preteklost, prav tako težave z dihanjem, ki so povezane s kajenjem. Pljuča delujejo, kot je treba, in uspešno odstranjujejo odvečno sluz. Kadilcu, ki je opustil cigarete, se v enem letu zniža nevarnost srčne kapi kar za polovico v primerjavi s tveganjem v obdobju, ko je kadil. Izboljšata se splošno zdravje in počutje, zdravje srca, pretok krvi po telesu, poveča se imunska odpornost telesa. Vadba je manj naporna. Vsi toksini v telesu, ki so bili posledica kajenja, se nevtralizirajo v petih do 15 letih. Tedaj nimate več povečanega tveganja za srčni infarkt, kap in rake, kot so pljučni rak, rak trebušne slinavke, rak na požiralniku, grlu, ledvicah in mehurju. Tveganje za raka na pljučih je po tem času enako kot pri nekadilcih. Rizično obdobje odvajanja traja dve leti. Po tem času ste na konju.

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