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Zdravje

Kako ohraniti oster um tudi do 90. leta?

B.R.
19. 06. 2026 03.48
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Staranje ne pomeni nujno upada spomina in mentalne ostrine. Raziskave kažejo, da nekateri ljudje tudi v 80. in 90. letih ohranjajo izjemno kognitivno zmogljivost, podobno precej mlajšim odraslim.

Kaj sploh so "superagerji"

Kot navajajo nevroznanstveniki, ki jih povzema National Geographic, so "superagerji" ljudje v poznih letih, katerih spomin in mentalna ostrina močno presegata povprečje njihove starostne skupine. Nevrologinja Emily Rogalski, ki že leta raziskuje ta pojav, ugotavlja, da gre za kombinacijo genetike, življenjskih navad in družbene vpetosti.

Staranje ne pomeni nujno upada spomina in mentalne ostrine.
Staranje ne pomeni nujno upada spomina in mentalne ostrine. FOTO: Adobe Stock

Možgani, ki se starajo počasneje

Pri teh posameznikih se pogosto kaže počasnejši upad v področjih možganov, povezanih s spominom in odločanjem. Kot poroča Harvard Health Publishing, imajo nekateri "superagerji" celo možgansko strukturo, ki je bolj podobna ljudem v srednjih letih kot pa njihovim vrstnikom.

Gibanje kot gorivo za možgane

Ena najpogosteje izpostavljenih navad je redna telesna aktivnost. Kot pišejo strokovnjaki, ki jih navaja Mayo Clinic, gibanje izboljšuje prekrvavitev možganov in spodbuja nastanek novih nevronskih povezav.

Ni nujno, da gre za intenziven šport. Hitra hoja, kolesarjenje ali plavanje že večkrat na teden lahko pomembno vpliva na ohranjanje spomina in koncentracije.

Učenje novih veščin pomaga ohranjati mentalno ostrino.
Učenje novih veščin pomaga ohranjati mentalno ostrino. FOTO: Shutterstock

Socialni stik kot zaščita pred kognitivnim upadom

Kot poroča BBC Future, imajo ljudje z močnimi socialnimi povezavami manjše tveganje za demenco in hitrejši kognitivni upad. Superagerji so pogosto družbeno aktivni tudi v pozni starosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da so moški v starosti bolj izpostavljeni socialni izolaciji, kar lahko pospeši upad kognitivnih funkcij. Zato je ohranjanje prijateljstev in družbenih aktivnosti ključnega pomena.

Izzivanje možganov skozi celo življenje

Kot pišejo raziskovalci iz Alzheimer's Association, možgani delujejo po principu "uporabi ali izgubi". Učenje novih veščin, branje, reševanje problemov ali celo igranje strateških iger pomaga ohranjati mentalno ostrino.

Tudi v poznejših letih lahko učenje novega jezika ali hobija pozitivno vpliva na možgane in spodbuja nastanek novih povezav.

Ena najpogosteje izpostavljenih navad je redna telesna aktivnost.
Ena najpogosteje izpostavljenih navad je redna telesna aktivnost. FOTO: Adobe Stock

Prehrana in življenjski slog

Kot navajajo strokovnjaki, ki jih povzema Harvard Health Publishing, ima pomembno vlogo tudi prehrana. Mediteranski način prehranjevanja, bogat z ribami, oljčnim oljem, zelenjavo in oreščki, je povezan z boljšim kognitivnim zdravjem.

Tisti, ki ohranijo aktiven življenjski slog, redne socialne stike in mentalno stimulacijo, imajo bistveno več možnosti, da tudi v pozni starosti ohranijo jasen in oster um.

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Viri: National Geographic, Harvard Health Publishing, Mayo Clinic, BBC Future, Alzheimer's Association

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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