Kako pravilno odstraniti klopa in zmanjšati tveganje za okužbo?

Z lepšim vremenom se začne tudi sezona klopov. Če veliko časa preživite v naravi – na sprehodih, pohodniških izletih ali piknikih – potem je pomembno, da se zaščitite in poznate pravilne postopke za odstranjevanje klopa. Ti majhni zajedavci so lahko prenašalci resnih bolezni, kot sta klopni meningoencefalitis in lymska borelioza.
Kdaj prežijo klopi?
Čeprav jih pogosto povezujemo s poletjem, so klopi aktivni že od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Redni pregledi kože so zato nujni, še posebej po gibanju po travnikih, gozdovih ali drugih območjih z visoko travo.
Kako se zaščititi pred klopi?
Za zaščito pred ugrizi klopov nosite dolga oblačila, hlačnice zataknite v čevlje, uporabite repelente ali naravna eterična olja (sivka, limonska trava, poprova meta, žajbelj ...). Čeprav vsi klopi niso okuženi, lahko povzročijo srbenje, rdečico ali oteklino. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu pa močno zmanjša tveganje za okužbo.
Kako odstraniti klopa – 4 učinkovite metode
1. Odstranjevanje klopa s pinceto
Zagrabite klopa čim bližje koži in ga z nežnim, krožnim gibom izvlecite. Izogibajte se obračanju za 90 stopinj ali stiskanju telesa klopa, saj lahko to poveča možnost prenosa okužb. Mesto ugriza nato razkužite in po potrebi namažite z mazilom proti vnetju.
2. Odstranjevanje klopa z vatirano palčko
Mokro palčko nežno prislonite ob klopa in krožite okoli njega, dokler se ne izpusti sam. Ta metoda običajno prepreči, da bi v koži ostali deli klopa, ki lahko povzročijo gnojenje.
3. Odstranjevanje klopa s kuhinjsko soljo
Mesto ugriza posolite in nanj položite vlažno vato. Po približno 20 minutah bo klop sam odpadel. Metoda traja dlje, a je nežna.
4. Odstranjevanje klopa z eteričnim oljem poprove mete
Na klopa kanite kapljico eteričnega olja poprove mete, ki deluje kot naravni izganjalec. Po nekaj minutah se bo klop sam umaknil iz kože.
Kaj storiti po odstranitvi klopa?
Po odstranitvi klopa opazujte mesto ugriza še nekaj tednov. Če se pojavi kolobarju podobna rdečica, ki se širi navzven, je to lahko znak borelioze. Če pa se pojavijo simptomi, kot so glavobol, vročina, bolečine v mišicah ali slabost, gre morda za klopni meningoencefalitis.
Znaki borelioze:
kolobarju podobna rdečina,
utrujenost,
sklepne bolečine.
Znaki klopnega meningoencefalitisa:
vročina,
glavobol,
slabost,
bolečine v mišicah in otrdelost vratu,
v napredovali fazi tudi motnje zavesti, tresenje rok ali jezika.
Če se pojavijo simptomi, nemudoma obiščite zdravnika, saj sta zgodnje odkrivanje in zdravljenje ključna za uspešno okrevanje.
Lymska borelioza je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija iz rodu Borrelia, ki se na človeka prenese z ugrizom okuženega klopa. Bolezen je sistemska, kar pomeni, da lahko prizadene različne organe, vključno s kožo, živčevjem, sklepi in srcem. Najbolj prepoznaven znak je eritema migrans, rdečkast kolobar, ki se širi okoli mesta ugriza. Zdravljenje poteka z antibiotiki, ki so izjemno učinkoviti, če se z njimi začne pravočasno, saj s tem preprečimo razvoj dolgoročnih zapletov, kot so kronična vnetja sklepov ali nevrološke težave.
Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki jo povzroča virus klopnega meningoencefalitisa. Za razliko od borelioze, ki je bakterijska in se zdravi z antibiotiki, za KME ne obstaja specifično zdravilo, ki bi uničilo virus, zato se zdravijo le simptomi. Bolezen je nevarna, ker lahko povzroči vnetje možganskih ovojnic (meningitis) ali vnetje možganovine (encefalitis), kar lahko vodi do trajnih nevroloških okvar, kot so ohromelost, motnje koncentracije ali kronični glavoboli. Najboljša zaščita pred boleznijo je cepljenje, ki je v nekaterih endemičnih območjih, kot je Slovenija, zelo priporočljivo.
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