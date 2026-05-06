utrujen moški
Zdravje

Zakaj ste kljub spancu še vedno utrujeni? 5 možnih razlogov za izčrpanost čez dan

06. 05. 2026 03.11


Ste nenehno izčrpani, čeprav menite, da spite dovolj? Razkrivamo pet strokovnih razlogov za dnevno zaspanost, ki vam lahko pomagajo odkriti skrite ovire do kakovostnega počitka in boljšega vsakdanjega počutja.

Preden posežete po uspavalnih tabletah, je pomembno razumeti globlje vzroke za vašo vsakodnevno zaspanost. V nadaljevanju vam razkrivamo pet ključnih razlogov, ki vam lahko otežijo kakovosten spanec in s tem ohranjanje energije čez dan.

Neredno dremanje

Čeprav lahko dremež koristi zdravju, lahko predolg ali popoldanski dremež zmoti vaš naravni ritem spanja. Če ugotovite, da zvečer težko zaspite, poskusite dremeže čez dan omejiti na 20–30 minut in se jim izogibajte v popoldanskem času. Kratki, pravilno razporejeni dremeži vam lahko pomagajo, da se napolnite z energijo, ne da bi posledično motili vaš nočni spanec.

Predolg popoldanski počitek lahko negativno vpliva na kakovost našega nočnega spanca. FOTO: Shutterstock

Anksioznost in nemirne misli

Stres in tesnoba ponoči pogosto povzročita nespečnost, zaradi nemirnih misli pa se je težko sprostiti pred spanjem. Motnje spanja, povezane z anksioznostjo, lahko povzročijo občutek utrujenosti čez dan. Sprostitvene tehnike, kot so meditacija, globoko dihanje ali lahka telesna vadba, lahko pomagajo umiriti um in pripraviti telo na kakovosten spanec.

Motnje spanja

Stanja, kot sta apneja v spanju ali sindrom nemirnih nog, bistveno poslabšajo kakovost nočnega počitka. Spalna apneja na primer povzroča motnje dihanja med spanjem, sindrom nemirnih nog pa povzroča nelagodje in potrebo po stalnem gibanju. Če sumite, da ena od teh motenj vpliva na vaš spanec, je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom, da dobite pravilno diagnozo in zdravljenje.

Kofein in drugi stimulansi

Uporaba telefona pred spanjem lahko bistveno poslabša kakovost vašega nočnega spanca. FOTO: Shutterstock

Kofein ni le v kavi, ampak tudi v čaju, energijskih pijačah in gaziranih sokovih. Popoldanski vnos kofeina lahko oteži spanec, ker stimulira osrednji živčni sistem. Namig: izogibajte se pijačam s kofeinom vsaj 4–6 ur pred spanjem, da se vaše telo naravno pripravi na počitek.

Predolgo časa pred zaslonom

Elektronske naprave, kot so telefoni, tablice, računalniki in televizorji, oddajajo modro svetlobo, ki zmanjša nastajanje melatonina – hormona, odgovornega za uravnavanje spanja. Če preveč časa preživite pred zaslonom, zlasti zvečer, razmislite o uporabi filtra modre svetlobe ali omejitvi uporabe naprav vsaj eno uro pred spanjem.

Razumevanje teh petih ključnih dejavnikov vam lahko pomaga prepoznati in rešiti težave z dnevno zaspanostjo. S spremembo navad in prilagoditvijo dnevnega urnika lahko izboljšate kakovost svojega spanca in s tem povečate svojo energijo čez dan.

Če se težave z utrujenostjo nadaljujejo, priporočamo posvet z zdravnikom za strokovni nasvet. Prevzemite nadzor nad svojim spanjem in bodite pripravljeni na vsak nov dan s prenovljeno vitalnostjo!

Vir: aboutmen.hr

spanje spanec motnje spanca dremež naprava motnje spanja anksioznost stres tesnoba kofein stimulans dober spanec nasvet zdravje utrujenost nespečnost energija
