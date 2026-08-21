Kako dolgo lahko pijemo iz iste plastične plastenke?

Strokovnjaki poudarjajo, da težava ni toliko v sami vodi, temveč v tem, kako uporabljamo plastenko in kako dobro jo čistimo.

Težava niso le bakterije, temveč tudi poškodovana plastika

Večina plastenk za ustekleničeno vodo je izdelana iz plastike PET (polietilen tereftalat), ki je namenjena predvsem enkratni uporabi. Ob večkratnem stiskanju, prenašanju in pranju se lahko na površini pojavijo drobne razpoke, v katerih se lažje zadržujejo bakterije. Če iz plastenke pijemo neposredno, vanjo z ustnicami in slino prenesemo mikroorganizme. Ti se lahko ob neustreznem čiščenju začnejo razmnoževati, še posebej, če plastenka dlje časa stoji na toplem.

icon-expand Plastenka vode je za mnoge nepogrešljiv spremljevalec v službi, avtu ali na sprehodu. FOTO: Adobe Stock

Kako dolgo jo lahko uporabljamo?

Enotnega časovnega pravila ni. Če plastenko po vsaki uporabi temeljito operemo z vročo vodo in detergentom ter jo popolnoma posušimo, jo lahko nekaj časa ponovno uporabljamo. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da plastenke za enkratno uporabo niso zasnovane za dolgotrajno večkratno polnjenje. Ko opazite praske, razpoke, deformacije ali neprijeten vonj, jo zavrzite.

Posebej pazite poleti

Visoke temperature pospešijo razmnoževanje bakterij. Zato plastenke ne puščajte v razgretem avtomobilu ali na neposrednem soncu. Če je bila več ur izpostavljena vročini, je varneje uporabiti svežo vodo in drugo embalažo.

icon-expand Visoke temperature pospešijo razmnoževanje bakterij. FOTO: Adobe Stock

e težava tudi mikroplastika? Raziskave kažejo, da lahko tako ustekleničena kot vodovodna voda vsebujeta mikroplastiko. Vendar trenutno ni dovolj dokazov, da bi količine, ki jih običajno zaužijemo z vodo, predstavljale neposredno tveganje za zdravje. Večji razlog za previdnost pri večkratni uporabi plastenk ostajata obraba materiala in higiena.

Katera izbira je najboljša?

Če vsak dan nosite vodo s seboj, strokovnjaki priporočajo uporabo steklenic iz nerjavečega jekla ali stekla, saj so izdelane za večkratno uporabo in jih je lažje temeljito očistiti. Ne glede na material pa je ključno redno umivanje, tudi pokrovčka, tesnil in ustnika, kjer se pogosto nabere največ bakterij.

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Kako varno uporabljati steklenico za vodo?

- plastenko ali steklenico operite vsak dan oziroma po vsaki daljši uporabi, - uporabljajte vročo vodo in detergent, - po pranju jo pustite, da se popolnoma posuši, - ne puščajte je v vročem avtomobilu ali na soncu, - če opazite razpoke, praske ali neprijeten vonj, jo zamenjajte, - za vsakodnevno uporabo raje izberite stekleno ali kovinsko steklenico.

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