Kako bolje obvladovati stres v svojem življenju?

Veliko moških stres razume kot nekaj, kar je treba preprosto "zdržati", a dobro obvladovanje stresa ne pomeni, da ga ignorirate ali ostajate mirni za vsako ceno. Dobro obvladovanje stresa pomeni, da znate prepoznati, ko vas stres žene naprej, in obvladovati trenutke, ko vas stres začne počasi izčrpavati.

Kdaj je stres pravzaprav koristen?

Dober stres je tisti, ki vas aktivira. Dober stres se pojavi pred zahtevno nalogo, pomembnim pogovorom ali odločitvijo, ki od vas zahteva več zbranosti. V telesu se dvigne energija, pozornost se zoži, srčni utrip se pospeši in misli postanejo bolj usmerjene. Gre za normalen odziv telesa, ki se pripravlja na akcijo. Zdrav stres pa ima začetek in konec. Nastopi vrh, ki telesu omogoči, da naredi svoje in se umakne, kar pomeni, da se po napornem dnevu lahko sprostite. Tak stres je lahko celo koristen, ker vas premakne iz pasivnosti, okrepi občutek sposobnosti in vam pokaže, da zmorete več, kot ste mislili. Problem nastane, ko se stres več ne umiri in ko se nalaga iz tedna v teden, brez pravega okrevanja. Takrat telo ne loči več med resnično nevarnostjo in naenkrat vse postane grožnja, ki jo telo prepoznava kot stres.

icon-expand Stres postane škodljiv, ko postane edina gonilna sila vašega življenja. FOTO: Shutterstock

Kdaj stres postane negativen?

Stres postane škodljiv, ko postane edina gonilna sila vašega življenja. Ni več vezan na konkreten dogodek, ampak postane način delovanja – ves čas nekaj preverjate, težko se izklopite. Telo je morda že res utrujeno, glava pa še vedno dela. Negativen stres se pogosto ne kaže dramatično, ampak se pogosteje kaže kot razdražljivost, slab spanec, težave s koncentracijo, izguba potrpljenja, umikanje vase ali občutek, da vas vse moti. Stvari, ki ste jih prej prenesli normalno, postanejo naporne. Ljudje vas hitreje izčrpajo in tudi počitek se zdi le kot še ena obveznost. To je znak, da ne potrebujete več samo motivacije, ampak regulacijo, s katero boste telo lahko vrnili v ravnovesje.

Kaj pomeni, da stres dobro obvladujete?

Dobro obvladovanje stresa ne pomeni, da ste vedno mirni, temveč pomeni, da se znate po naporu vrniti nazaj k sebi. Da ne ostanete ujeti v stanju napetosti še dolgo po tem, ko je težava že mimo. Pomeni tudi, da znate razlikovati med problemom, ki ga lahko rešite, in skrbjo, ki jo samo ponavljate v glavi. Moški, ki dobro obvladuje stres, ni nujno tisti, ki nikoli ne pokaže pritiska. Pogosteje je to nekdo, ki zna pravočasno opaziti, da je preobremenjen, in ne čaka, da telo odpove namesto njega. Zna reči ne in zna zmanjšati dražljaje. Ko ste pod stresom, ni smiselno začeti reševati problema pri globokih življenjskih vprašanjih. Potrebno se je vrniti k osnovam – spanje, hrana, gibanje, alkohol, kofein in telefon. To zveni preprosto, a ravno tu se stres pogosto še dodatno vzdržuje.

icon-expand Veliko stresa nastane zato, ker vse doživljamo kot enako nujno. FOTO: Shutterstock

Če spite premalo, pijete kavo čez ves dan, zvečer brskate ure in ure po telefonu in živite od hitrih obrokov, bo živčni sistem težko miren. Ne zato, ker ste šibki, ampak ker mu ne dajete pogojev za umiritev. Prvi praktični korak je zato zelo konkreten: uredite del dneva, ki bo postal predvidljiv. Jutro brez takojšnjega telefona, večer brez dela zadnjih trideset minut, redni zdravi obroki in kratek sprehod po službi. Ni treba spremeniti celotnega življenja – dovolj je že, da telesu vsak dan daste nekaj signalov, da ne rabi biti ves čas v stanju pripravljenosti.

Ločite pritisk od panike

Veliko stresa nastane zato, ker vse doživljamo kot enako nujno. Vsako sporočilo, vsak rok, vsaka prošnja in vsaka napaka sprožijo isti notranji alarm. Ravno zato je pomembno, da se naučite prepoznati, ali določena naloga resnično zahteva vaš poln odziv ali lahko včasih kakšna naloga preprosto malo počaka. Pritisk pomeni, da nekaj preprosto zahteva vašo pozornost. Panika pa pomeni, da vaš sistem verjame, da morate vse rešiti takoj. Ko si vzamete minuto in določite, kaj je dejansko prvi naslednji korak, se stres pogosto zmanjša. Ne zato, ker je problem izginil, ampak ker ste iz kaosa naredili obvladljivo situacijo. Namesto da razmišljate "vsega je preveč", vprašajte: kaj je ena stvar, ki jo lahko naredim zdaj? To možgane takoj premakne iz občutka ogroženosti v občutek moči.

Ne sproščajte se samo z izklopom

Veliko ljudi stres rešuje tako, da se zvečer popolnoma odklopi: serije, telefon, hrana, alkohol ali igrice. S tem ni nujno nič narobe, dokler je to občasna sprostitev. Problem pa nastane, ko je izklop edini način, da zdržite dan. Takrat namreč ne okrevate, ampak se samo omamljate od napetosti. Pravo okrevanje ni vedno pasivno. Včasih bolj pomaga sprehod kot kavč ali pogovor kot tišina. Ključno vprašanje ni, kaj vas za trenutek zamoti, ampak po čem se dejansko počutite bolj stabilno.

icon-expand Ko ste pod stresom, ni smiselno začeti reševati problema pri globokih življenjskih vprašanjih. FOTO: AdobeStock

Stres nikoli ne izgine, z njim se naučite ravnati

Končni cilj ni življenje brez stresa, saj takšno življenje ne obstaja. Cilj je, da stres ne vodi več vašega razpoloženja, odnosov ali zdravja. Da ga znate opaziti prej, ga razporediti bolje in se po njem vrniti v normalno stanje. Dobro obvladovanje stresa je v resnici odrasla oblika samospoštovanja. Pomeni, da ne čakate na kritično točko, preden začnete poslušati telo, in da svojega življenja ne gradite le okoli tega, kaj vse morate zdržati, temveč predvsem okoli tega, kako želite živeti.

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