Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?

Zakaj je manj kot 6 ur spanja problematično
Kronično pomanjkanje spanja vpliva na številne telesne procese. Sleep Foundation navaja, da manj kot 6 ur spanja poveča stresne hormone in zmanjša kognitivne sposobnosti. Spanje pod šestimi urami dokazano oslabi imunski sistem in zmanjša sposobnost možganov za obnovo.
1. Slabše delovanje možganov
Psychology Today piše, da premalo spanja oslabi del možganov, ki je odgovoren za odločanje in nadzor impulzov. To pomeni, da hitreje sprejemate slabe odločitve in težje ostanete zbrani. Podatki Sleep Foundation kažejo, da se že po eni noči s premalo spanja zmanjša hitrost reakcij.
2. Povečano tveganje za bolezni
Ko spite manj kot 6 ur, se zmanjša aktivnost imunskih celic. Verywell Health navaja, da telo v fazah globokega spanja proizvaja beljakovine, ki pomagajo pri obrambi pred okužbami. Če teh faz ni dovolj, je imunski sistem šibkejši.
3. Hormonsko neravnovesje
Premalo spanja poveča raven kortizola, hormona stresa. The Guardian Science piše, da kronično povišan kortizol vpliva na telesno težo, apetit in razpoloženje. Pomanjkanje spanja poruši ravnovesje hormonov lakote, kar vodi v večji apetit in slabšo presnovo.
4. Slabša telesna zmogljivost
Verywell Fit navaja, da se mišice med spanjem obnavljajo, zato pomanjkanje spanja upočasni regeneracijo. To pomeni manj moči, slabšo vzdržljivost in večje tveganje za poškodbe. Spanec je ključni del treninga.
5. Povečana razdražljivost in čustvena nestabilnost
Premalo spanja oslabi del možganov, ki uravnava čustva. Verywell Mind piše, da se ob pomanjkanju spanja poveča razdražljivost, občutljivost in nagnjenost k negativnim mislim. To potrjuje tudi Psychology Today, ki navaja, da kronično pomanjkanje spanja poveča tveganje za anksioznost.
Ko spite manj kot 6 ur, telo deluje v stanju stalne obremenitve. Možgani se ne obnovijo, hormoni se porušijo, imunski sistem oslabi in razpoloženje pade. Strokovni viri poudarjajo, da je kakovosten spanec temelj zdravja, zato je pomembno, da si zagotovite vsaj 7 do 9 ur spanja na noč. S tem zmanjšate tveganje za bolezni, izboljšate počutje in telesno zmogljivost ter omogočite telesu, da deluje optimalno.
