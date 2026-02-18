Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
sS
Zdravje

Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?

N.R.A.
18. 02. 2026 04.00
0

Premalo spanja vpliva na telo, možgane in počutje, zato je spanje pod 6 urami lahko resna obremenitev.

Zakaj je manj kot 6 ur spanja problematično

Kronično pomanjkanje spanja vpliva na številne telesne procese. Sleep Foundation navaja, da manj kot 6 ur spanja poveča stresne hormone in zmanjša kognitivne sposobnosti. Spanje pod šestimi urami dokazano oslabi imunski sistem in zmanjša sposobnost možganov za obnovo.

1. Slabše delovanje možganov

Psychology Today piše, da premalo spanja oslabi del možganov, ki je odgovoren za odločanje in nadzor impulzov. To pomeni, da hitreje sprejemate slabe odločitve in težje ostanete zbrani. Podatki Sleep Foundation kažejo, da se že po eni noči s premalo spanja zmanjša hitrost reakcij.

Spanje
Spanje FOTO: Shutterstock

2. Povečano tveganje za bolezni

Ko spite manj kot 6 ur, se zmanjša aktivnost imunskih celic. Verywell Health navaja, da telo v fazah globokega spanja proizvaja beljakovine, ki pomagajo pri obrambi pred okužbami. Če teh faz ni dovolj, je imunski sistem šibkejši.

3. Hormonsko neravnovesje

Premalo spanja poveča raven kortizola, hormona stresa. The Guardian Science piše, da kronično povišan kortizol vpliva na telesno težo, apetit in razpoloženje. Pomanjkanje spanja poruši ravnovesje hormonov lakote, kar vodi v večji apetit in slabšo presnovo.

Spanje
Spanje FOTO: Adobe Stock

4. Slabša telesna zmogljivost

Verywell Fit navaja, da se mišice med spanjem obnavljajo, zato pomanjkanje spanja upočasni regeneracijo. To pomeni manj moči, slabšo vzdržljivost in večje tveganje za poškodbe. Spanec je ključni del treninga.

5. Povečana razdražljivost in čustvena nestabilnost

Premalo spanja oslabi del možganov, ki uravnava čustva. Verywell Mind piše, da se ob pomanjkanju spanja poveča razdražljivost, občutljivost in nagnjenost k negativnim mislim. To potrjuje tudi Psychology Today, ki navaja, da kronično pomanjkanje spanja poveča tveganje za anksioznost.

Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Preberi še
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

Ko spite manj kot 6 ur, telo deluje v stanju stalne obremenitve. Možgani se ne obnovijo, hormoni se porušijo, imunski sistem oslabi in razpoloženje pade. Strokovni viri poudarjajo, da je kakovosten spanec temelj zdravja, zato je pomembno, da si zagotovite vsaj 7 do 9 ur spanja na noč. S tem zmanjšate tveganje za bolezni, izboljšate počutje in telesno zmogljivost ter omogočite telesu, da deluje optimalno.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Sleep Foundation, Verywell Mind, Verywell Health, Psychology Today, The Guardian Science

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
pomanjkanje spanja zdravje posledice nespanja kognitivne sposobnosti imunski sistem
Zdravje

Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1518